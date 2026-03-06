https://sarabic.ae/20260306/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-اثنين-من-قواته-في-جنوب-لبنان-1111120748.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة اثنين من قواته في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطيرة وجندي من اللواء نفسه بجروح متوسطة خلال اشتباكات في جنوب لبنان ضد "حزب الله". 06.03.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي بشأن التطورات الميدانية في جنوب لبنان، يوم الخميس.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على بلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي البلاد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، كما لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس الأربعاء.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.وكان أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

