المجلس الرئاسي الليبي يرحب بدعوة حماد لحوار وطني ويقترح استئناف الحوار الثلاثي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/المجلس-الرئاسي-الليبي-يرحب-بدعوة-حماد-لحوار-وطني-ويقترح-استئناف-الحوار-الثلاثي-1111125917.html
المجلس الرئاسي الليبي يرحب بدعوة حماد لحوار وطني ويقترح استئناف الحوار الثلاثي
المجلس الرئاسي الليبي يرحب بدعوة حماد لحوار وطني ويقترح استئناف الحوار الثلاثي
سبوتنيك عربي
رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة، بدعوة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لعقد حوار وطني عاجل وتشكيل حكومة موحدة لإنهاء... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T01:30+0000
2026-03-06T01:30+0000
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_0:0:2052:1154_1920x0_80_0_0_96af77d014ad0ec3575c5712e049d3e3.jpg
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي في بيان له: "نرحب بكل المبادرات الوطنية التي تسعى إلى لمّ الشمل وتوحيد المؤسسات وتعزيز الحوار بين الليبيين وصولًا إلى الانتخابات، وننظر بإيجابية إلى الدعوة التي يطرحها طرف فاعل يمثل قطاعات واسعة من أبناء الوطن، الدكتور أسامة حماد، بشأن استكمال الحوار الثلاثي الذي انطلق برعاية جامعة الدول العربية في القاهرة في مارس/آذار 2024، كونه مسارًا يعزز الملكية الوطنية ويحترم السيادة والمرجعيات الدستورية القائمة، بعيدًا عن فرضٍ انتقائي لمنطق الأمر الواقع الذي يهدد مفهوم الدولة ووحدتها واستقرارها".وأضاف البيان أن "انطلاقًا من ذلك، ندعو إلى استئناف الحوار الثلاثي في إحدى المدن الليبية، مثل سرت أو بنغازي أو غدامس أو غيرها، وبحضور مراقبين عن الأحزاب الوطنية والجهات الراعية، وهي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى سفراء دول فاعلة، بما يمهّد لمسار سياسي جامع يقود إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات العامة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، عن دعوة لمجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي إلى الشروع في حوار وطني شامل وجاد يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة توافقية، واضحة المهام ومحددة الصلاحيات، في إطار زمني وطني ملزم، بهدف إنهاء حالة الانقسام في البلاد.وذكرت الحكومة الليبية في بيان لها اليوم: "السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي، السادة المجلس الأعلى للدولة، السادة المجلس الرئاسي الليبي، تمر ليبيا بمنعطف وطني بالغ الحساسية، تتشابك فيه التحديات الاقتصادية مع التعقيدات السياسية، حتى أرهقت كاهل المواطن وأثرت في استقرار الدولة وأداء مؤسساتها"، مضيفة أن "استمرار حالة الانقسام وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية لم يعد أمرًا يحتمل التأجيل، بل أصبح خطرًا داهمًا يهدد وحدة الوطن ويقوض فرص النهوض والاستقرار".ودعا رئيس الحكومة الليبية في بيانه إلى أنه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، وبنية وطنية خالصة لا يُبتغى منها إلا مصلحة البلاد، فإنني أدعوكم إلى الشروع العاجل في حوار وطني شامل وجاد وشفاف، يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة توافقية، واضحة المهام ومحددة الصلاحيات بإطار زمني ملزم، تتولى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية وفق قاعدة دستورية وقانونية متفق عليها، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر بصدق عن إرادة الشعب الليبي".وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي يتخذ من العاصمة الليبية مقرًا له، عن إجراء تعديل وزاري قريب في حكومته، يهدف إلى سد الشواغر وضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي.وقال الدبيبة في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة السابع عشر من شباط/فبراير: "سنعلن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم"، مؤكدًا أن "الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء الحكومي وسد العجز في بعض الحقائب".وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمرة الأولى عن دراستها إجراء تعديلات وزارية لتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق وفقًا لوسائل إعلام.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260107/المجلس-الرئاسي-الليبي-يعتمد-الميثاق-الوطني-للمصالحة-الوطنية-1109003906.html
https://sarabic.ae/20260305/حماد-يدعو-لتشكيل-حكومة-موحدة-توافقية-وإنهاء-الانقسام-السياسي-في-ليبيا-1111073139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077229634_69:0:2044:1481_1920x0_80_0_0_dc7231184649a8377fcb6af3fd2cdb8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

المجلس الرئاسي الليبي يرحب بدعوة حماد لحوار وطني ويقترح استئناف الحوار الثلاثي

01:30 GMT 06.03.2026
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة، بدعوة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لعقد حوار وطني عاجل وتشكيل حكومة موحدة لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، داعيًا إلى استئناف الحوار الثلاثي في إحدى المدن الليبية.
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي في بيان له: "نرحب بكل المبادرات الوطنية التي تسعى إلى لمّ الشمل وتوحيد المؤسسات وتعزيز الحوار بين الليبيين وصولًا إلى الانتخابات، وننظر بإيجابية إلى الدعوة التي يطرحها طرف فاعل يمثل قطاعات واسعة من أبناء الوطن، الدكتور أسامة حماد، بشأن استكمال الحوار الثلاثي الذي انطلق برعاية جامعة الدول العربية في القاهرة في مارس/آذار 2024، كونه مسارًا يعزز الملكية الوطنية ويحترم السيادة والمرجعيات الدستورية القائمة، بعيدًا عن فرضٍ انتقائي لمنطق الأمر الواقع الذي يهدد مفهوم الدولة ووحدتها واستقرارها".
المجلس الرئاسي الليبي يعتمد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
المجلس الرئاسي الليبي يعتمد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية
7 يناير, 21:36 GMT
وأضاف البيان أن "انطلاقًا من ذلك، ندعو إلى استئناف الحوار الثلاثي في إحدى المدن الليبية، مثل سرت أو بنغازي أو غدامس أو غيرها، وبحضور مراقبين عن الأحزاب الوطنية والجهات الراعية، وهي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى سفراء دول فاعلة، بما يمهّد لمسار سياسي جامع يقود إلى توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات العامة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، عن دعوة لمجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الليبي إلى الشروع في حوار وطني شامل وجاد يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة توافقية، واضحة المهام ومحددة الصلاحيات، في إطار زمني وطني ملزم، بهدف إنهاء حالة الانقسام في البلاد.
وذكرت الحكومة الليبية في بيان لها اليوم: "السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي، السادة المجلس الأعلى للدولة، السادة المجلس الرئاسي الليبي، تمر ليبيا بمنعطف وطني بالغ الحساسية، تتشابك فيه التحديات الاقتصادية مع التعقيدات السياسية، حتى أرهقت كاهل المواطن وأثرت في استقرار الدولة وأداء مؤسساتها"، مضيفة أن "استمرار حالة الانقسام وتعثر المسارات الدستورية والتنفيذية لم يعد أمرًا يحتمل التأجيل، بل أصبح خطرًا داهمًا يهدد وحدة الوطن ويقوض فرص النهوض والاستقرار".
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في كلمته بفعاليات ‏اليوم العالمي لمكافحة الفساد، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
حماد يدعو لتشكيل حكومة موحدة توافقية وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا
أمس, 02:56 GMT
ودعا رئيس الحكومة الليبية في بيانه إلى أنه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، وبنية وطنية خالصة لا يُبتغى منها إلا مصلحة البلاد، فإنني أدعوكم إلى الشروع العاجل في حوار وطني شامل وجاد وشفاف، يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة توافقية، واضحة المهام ومحددة الصلاحيات بإطار زمني ملزم، تتولى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية وفق قاعدة دستورية وقانونية متفق عليها، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر بصدق عن إرادة الشعب الليبي".
وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي يتخذ من العاصمة الليبية مقرًا له، عن إجراء تعديل وزاري قريب في حكومته، يهدف إلى سد الشواغر وضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي.
وقال الدبيبة في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة السابع عشر من شباط/فبراير: "سنعلن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم"، مؤكدًا أن "الخطوة تأتي في إطار تطوير الأداء الحكومي وسد العجز في بعض الحقائب".
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للمرة الأولى عن دراستها إجراء تعديلات وزارية لتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق وفقًا لوسائل إعلام.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала