المجلس الرئاسي الليبي يعتمد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية
21:36 GMT 07.01.2026
المجلس الرئاسي الليبي يعتمد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية
© Photo / المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
اعتمد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية بحضور أعضاء المجلس الأعلى للسلم والمصالحة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
وأكد المنفي في كلمة له، أن الميثاق يمثل ثمرة جهد وطني صادق وإرادة، وأن استقرار ليبيا وتقدمها لا يتحققان إلا عبر المصالحة والحوار والتسامح وتغليب مصلحة الوطن على كل الاعتبارات.
وأوضح أن توقيع الميثاق لا يعني نهاية المسار، بل يشكل بداية مرحلة جديدة تتطلب عملا جادا ومسؤولا من الجميع لوضع بنوده موضع التنفيذ وتحويل مبادئه إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
وأعلن المنفي عن دعمه للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، ودوره المحوري في متابعة تنفيذ بنود الميثاق، وضمان استمرارية مسار المصالحة، بما يحقق السلم الاجتماعي والعدالة وجبر الضرر وتعزيز الثقة بين الليبيين.
كما اعتمد يوم السابع من يناير(كانون الثاني) من كل عام يوما وطنيا للسلم والمصالحة، مشددا على أن المصالحة ليست خيارا سياسيا مؤقتا بل واجب وطني وديني، وخيار استراتيجي، ومسؤولية تاريخية تجاه الوطن والأجيال القادمة.