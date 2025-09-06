https://sarabic.ae/20250906/المجلس-الرئاسي-الليبي-نطمح-للعب-دور-أكبر-في-تعزيز-التكامل-الاقتصادي-الأفريقي-1104580412.html
المجلس الرئاسي الليبي: نطمح للعب دور أكبر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي
جدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الحديث عن طموح بلاده في لعب دور أكبر على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي للقارة وبالعمل على إيجاد قيمة مشتركة.
وأفادت بوابة "الوسط"، اليوم السبت، بأن تصريحات محمد المنفي جاءت خلال جلسة النقاش الرئاسية التي نُظّمت خلال افتتاح المعرض الرابع للتجارة البينية الأفريقية، في الجزائر العاصمة.وأشار المنفي خلال الجلسة التفاعلية التي خصصت للنقاش حول المنطقة التجارية الحرة الأفريقية "زليكاف" إلى الطموح الليبي لتعزيز التكامل الاقتصادي وخلق قيمة مشتركة.ولفت رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن ليبيا جزء أصيل من مشروع نهضة القارة السمراء، وماضية في استثمار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية كفرصة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وكرامة الشعوب.ونوهت الصحيفة بأنه تعقيبا على كلمة المنفي، عبّر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون عن أمله في عودة ليبيا إلى مكانتها الأفريقية، مؤكدا دعم بلاده استقرار ليبيا.يذكر أن المنفي قد زار الجزائر الأربعاء الماضي، حيث استقبله الرئيس تبون، من أجل للمشاركة في النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية التي تقام في الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار "بوابة العبور إلى فرص جديدة".
