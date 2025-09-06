المجلس الرئاسي الليبي: نطمح للعب دور أكبر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/المجلس-الرئاسي-الليبي-نطمح-للعب-دور-أكبر-في-تعزيز-التكامل-الاقتصادي-الأفريقي-1104580412.html
المجلس الرئاسي الليبي: نطمح للعب دور أكبر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي
المجلس الرئاسي الليبي: نطمح للعب دور أكبر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي
سبوتنيك عربي
جدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الحديث عن طموح بلاده في لعب دور أكبر على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي للقارة وبالعمل على إيجاد قيمة مشتركة. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T19:47+0000
2025-09-06T19:47+0000
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048086209_0:0:892:503_1920x0_80_0_0_0a998fdd663d11865b900282cab96584.jpg
وأفادت بوابة "الوسط"، اليوم السبت، بأن تصريحات محمد المنفي جاءت خلال جلسة النقاش الرئاسية التي نُظّمت خلال افتتاح المعرض الرابع للتجارة البينية الأفريقية، في الجزائر العاصمة.وأشار المنفي خلال الجلسة التفاعلية التي خصصت للنقاش حول المنطقة التجارية الحرة الأفريقية "زليكاف" إلى الطموح الليبي لتعزيز التكامل الاقتصادي وخلق قيمة مشتركة.ولفت رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن ليبيا جزء أصيل من مشروع نهضة القارة السمراء، وماضية في استثمار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية كفرصة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وكرامة الشعوب.ونوهت الصحيفة بأنه تعقيبا على كلمة المنفي، عبّر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون عن أمله في عودة ليبيا إلى مكانتها الأفريقية، مؤكدا دعم بلاده استقرار ليبيا.يذكر أن المنفي قد زار الجزائر الأربعاء الماضي، حيث استقبله الرئيس تبون، من أجل للمشاركة في النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية التي تقام في الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار "بوابة العبور إلى فرص جديدة".
https://sarabic.ae/20250905/زيارة-المنفي-تحمل-الدلالات-ليبيا-والجزائر-نحو-تعاون-أعمق-رغم-التوترات-1104552756.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048086209_100:0:892:594_1920x0_80_0_0_df06899383114efa16f9112fcba9448a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

المجلس الرئاسي الليبي: نطمح للعب دور أكبر في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

19:47 GMT 06.09.2025
© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفيرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي
تابعنا عبر
جدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الحديث عن طموح بلاده في لعب دور أكبر على صعيد تعزيز التكامل الاقتصادي للقارة وبالعمل على إيجاد قيمة مشتركة.
وأفادت بوابة "الوسط"، اليوم السبت، بأن تصريحات محمد المنفي جاءت خلال جلسة النقاش الرئاسية التي نُظّمت خلال افتتاح المعرض الرابع للتجارة البينية الأفريقية، في الجزائر العاصمة.
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
زيارة المنفي تحمل الدلالات.. ليبيا والجزائر نحو تعاون أعمق رغم التوترات
أمس, 18:09 GMT
وأشار المنفي خلال الجلسة التفاعلية التي خصصت للنقاش حول المنطقة التجارية الحرة الأفريقية "زليكاف" إلى الطموح الليبي لتعزيز التكامل الاقتصادي وخلق قيمة مشتركة.
وقال المنفي: "النهضة الأفريقية ليست شعارا نرفعه، بل عقد تاريخي نبرمه مع أنفسنا وأجيالنا القادمة".
ولفت رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن ليبيا جزء أصيل من مشروع نهضة القارة السمراء، وماضية في استثمار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية كفرصة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وكرامة الشعوب.
ونوهت الصحيفة بأنه تعقيبا على كلمة المنفي، عبّر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون عن أمله في عودة ليبيا إلى مكانتها الأفريقية، مؤكدا دعم بلاده استقرار ليبيا.
يذكر أن المنفي قد زار الجزائر الأربعاء الماضي، حيث استقبله الرئيس تبون، من أجل للمشاركة في النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية التي تقام في الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار "بوابة العبور إلى فرص جديدة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала