زيارة المنفي تحمل الدلالات.. ليبيا والجزائر نحو تعاون أعمق رغم التوترات

كما شارك المنفي في فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية الذي تستضيفه الجزائر، في خطوة تعكس حرص ليبيا على الانخراط في المبادرات الاقتصادية الأفريقية ودعم مسار التكامل الإقليمي. وتطرح هذه الزيارة العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية التي تستحق التوقف عندها.علاقات هامةقال المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، إن "هذه الزيارة لا تعدو كونها مشاركة في معرض التجارة البينية الأفريقي، ولا يعتقد أن هناك رسائل سياسية واضحة وراءها"، موضحا أن "الجزائر دولة جارة وداعمة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي، إلا أن موقفها في الفترة الأخيرة لم يكن واضحاً تماماً بشأن أي طرف تقف معه".وأشار الشاعري في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "الجزائر أكدت في أكثر من مناسبة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، وأنها مع رسم خارطة طريق تنهي حالة الانقسام السياسي، وقد جرى طرح هذه الخارطة بالفعل من قبل رئيسة بعثة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي".وأعرب الشاعري عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر، مؤكدا أن "الوضع الاقتصادي في ليبيا لم يعد كما كان في السابق، وأن جميع المشاركات الدولية لليبيا، سواء في أفريقيا أو في العالم، تأتي ضمن إطار دولة تبحث عن موطئ قدم لها في هذه الفعاليات، وتسعى إلى بناء جسور تعاون مع الدول المشاركة فيها، لكون هذه المشاركات التجارية قد تسهم في تطوير القطاع الاقتصادي الليبي".وشدد على أن "هذه المشاركات تؤكد على دور ليبيا اقتصاديا، وتبرز أنها دولة قادرة على أن تصنع شيئاً ملموساً على الساحة الأفريقية والدولية".واعتبر أن "الجزائر، بصفتها دولة جارة ترتبط مع ليبيا بعلاقات اقتصادية متشابكة، يمكن أن تكون هذه الزيارة فرصة لبناء جسور اقتصادية جديدة بين البلدين، قد تُسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي في المستقبل".رسائل قويةمن ناحيته، قال المحلل السياسي الجزائري، خالد بوفكات، إن "مشاركة ليبيا بشكل رسمي في معرض التجارة البينية بالجزائر تحمل بُعدا سياسيا أكثر مما هو اقتصادي، وذلك في ظل ما يُشاع عن وجود خلافات وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خاصة بعد تأجيل الاجتماع الثلاثي الذي كان من المزمع عقده بين الجزائر وتونس وليبيا، وما أُثير حوله من تأويلات اعتبرها البعض دليلا على فشل التنسيق".وأوضح بوفكات في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مشاركة ليبيا رسميا، ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي في الجزائر، تعد ردا قويا على جميع الأخبار والمعلومات المتداولة، وتقطع الشك باليقين بشأن وجود خلافات في وجهات النظر بين البلدين".وأضاف أن "هذه المشاركة تحمل بعدا اقتصاديا أيضا، خاصة بعد العودة القوية للجزائر من خلال التعاون مع ليبيا، إذ شهدت الأيام الماضية توقيع أربع اتفاقيات مهمة بين الجانبين عبر شركة سوناطراك، وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية الجزائرية التي تركز على البعد الأفريقي، ودعم التنمية في القارة، وتشجيع التكامل الاقتصادي".وأشار بوفكات إلى أن "ليبيا والجزائر قادرتان على العودة بقوة إلى الساحة الاقتصادية الأفريقية من خلال إقامة شراكات استراتيجية مهمة ومتعددة"، مؤكدا أن "التوقيع على هذه الاتفاقيات يعتبر دليلا عمليا على ذلك، بعيدا عن الصراعات الدولية التي تتنافس على النفوذ في ليبيا، إذ استطاعت الجزائر أن تحظى بثقة الليبيين في بناء شراكات متينة".وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وُقّعت، أوضح خالد بوفكات أنها "شملت مذكرات تفاهم مهمة في مجالات النفط ونقل التكنولوجيا، وهي مجالات أساسية لكلا البلدين في ظل التوترات التي تمر بها المنطقة"، كما أضاف أن "الجزائر تعوّل كثيرا على السوق الليبي لعقد شراكات قوية ومتنوعة في مختلف المجالات".فرص واعدةأكد المحلل السياسي الجزائري، نبيل كحلوش، لـ"سبوتنيك" أن "المعرض الجزائري يشكل فرصة واعدة للتجارة الأفريقية من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز المبادلات التجارية"، موضحا أن "الجزائر استغلت هذه المناسبة لطرح رؤيتها الإقليمية القائمة على التعاون مع دول الجوار، وهي تونس وليبيا وموريتانيا".ويرى أن "لهذه المشاركة دلالات مهمة تعود لعدة أسباب، أبرزها أن الجزائر تعتبر أن تعليق التعاون الاقتصادي مع ليبيا إلى حين حل أزمتها الداخلية أمر غير واقعي، لكون هذه الأزمة قد تستثمرها قوى دولية أخرى لتعطيل أي تعاون بين البلدين".وأضاف: "كما أن ليبيا بحاجة إلى هذا التعاون الاقتصادي من أجل تحقيق تكاملها الإقليمي مع دول الجوار، بما يعزز مرتكزات سيادتها الوطنية مستقبلاً في ظل التدخلات الخارجية المتزايدة".

