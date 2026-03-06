تضرر مراكز بيانات "أمازون" في الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/تضرر-مراكز-بيانات-أمازون-في-الشرق-الأوسط-يثير-قلق-المستثمرين-1111164642.html
تضرر مراكز بيانات "أمازون" في الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين
تضرر مراكز بيانات "أمازون" في الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين
سبوتنيك عربي
تعرض أكبر مركز بيانات لأمازون في الشرق الأوسط، الواقع في البحرين، لهجوم بواسطة طائرة مسيرة إيرانية. وكان مركز بيانات آخر في الإمارات العربية المتحدة قد تعرض... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T18:24+0000
2026-03-06T18:24+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101669815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90473878f178a83ba51a448d5bde04a0.jpg
تسلط هذه الحوادث الضوء على هشاشة البنية التحتية السحابية، والتي تُعد رمزًا للقوة التكنولوجية الأمريكية، وتكشف مدى تأثر الخدمات الرقمية العالمية بالصراعات الجيوسياسية.ووفقا لوسائل الإعلام فإن مركزين في الإمارات تعرضا لأضرار مباشرة نتيجة الغارات، بينما تأثر مركز ثالث في البحرين بسبب انفجار قريب أضر بالبنية التحتية المحيطة. وأثرت هذه الحوادث على بعض مناطق التوافر، مما قلّل من قدرة العملاء على استخدام البنية التحتية لمهام الإنتاج بشكل كامل. وتسببت الغارات في أضرار شملت المباني وأنظمة مراكز البيانات الأساسية، مثل أنظمة الطاقة والتبريد الحيوية. وعندما تتعطل هذه الأنظمة، يُضطر المهندسون لإيقاف تشغيل الخوادم لتجنب تلف الأجهزة. وأشارت التقارير إلى توقف بعض الخوادم ووحدات التبريد في منشأة واحدة على الأقل، ما دفع الفريق الفني لإيقاف معدات إضافية أثناء تقييم الأضرار، لمنع حدوث أعطال متتالية. وأدت هذه الأضرار إلى تراجع أداء العديد من الخدمات السحابية وانقطاعات مؤقتة للعملاء في المنطقة. وتشمل الخدمات المتأثرة تطبيقات الهواتف المحمولة، المنصات المالية، وأدوات معالجة البيانات الداخلية للشركات. وتعرضت الشركات التي تعتمد بشكل كامل على المراكز المتضررة لأكبر قدر من الاضطراب في عملها اليومي.
https://sarabic.ae/20260305/الإمارات-تتصدى-لصواريخ-ومسيرات-إيرانية-وتعلن-حصيلة-الهجمات-1111093144.html
https://sarabic.ae/20260306/وزارة-الطاقة-القطرية-إنتاج-الغاز-المسال-في-البلاد-معلق-إلى-حين-توقف-العمليات-القتالية-1111147984.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101669815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be161a513139ee701ea39a7039d428a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تضرر مراكز بيانات "أمازون" في الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين

18:24 GMT 06.03.2026
© AP Photo / Majdi Mohammedإيران تقصف إسرائيل
إيران تقصف إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
تعرض أكبر مركز بيانات لأمازون في الشرق الأوسط، الواقع في البحرين، لهجوم بواسطة طائرة مسيرة إيرانية. وكان مركز بيانات آخر في الإمارات العربية المتحدة قد تعرض لهجوم مماثل قبل ذلك، ما أدى إلى تعطيل بعض خدماته.
تسلط هذه الحوادث الضوء على هشاشة البنية التحتية السحابية، والتي تُعد رمزًا للقوة التكنولوجية الأمريكية، وتكشف مدى تأثر الخدمات الرقمية العالمية بالصراعات الجيوسياسية.

تسببت الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة في أضرار جسيمة بعدة منشآت ضمن مرافق خدماتها السحابية في الإمارات والبحرين، مما أدى إلى انقطاعات في الخدمة، وانخفاض في الأداء، واضطرابات مؤقتة للعملاء الذين يعتمدون على هذه المناطق، بحسب وسائل إعلام غربية.

عدسة سبوتنيك ترصد الأوضاع داخل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية وتعلن حصيلة الهجمات
أمس, 12:14 GMT
ووفقا لوسائل الإعلام فإن مركزين في الإمارات تعرضا لأضرار مباشرة نتيجة الغارات، بينما تأثر مركز ثالث في البحرين بسبب انفجار قريب أضر بالبنية التحتية المحيطة. وأثرت هذه الحوادث على بعض مناطق التوافر، مما قلّل من قدرة العملاء على استخدام البنية التحتية لمهام الإنتاج بشكل كامل.
وعادةً ما تضم مناطق الحوسبة السحابية مناطق توافر متعددة ومعزولة لتقليل المخاطر، لكن الأضرار المادية الناتجة عن الهجمات سببت اضطرابات ملموسة في الخدمات.
وتسببت الغارات في أضرار شملت المباني وأنظمة مراكز البيانات الأساسية، مثل أنظمة الطاقة والتبريد الحيوية. وعندما تتعطل هذه الأنظمة، يُضطر المهندسون لإيقاف تشغيل الخوادم لتجنب تلف الأجهزة.
موقع خاص بإنتاج الغاز الطبيعي المسال تابع لشركة قطر للبترول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
وزارة الطاقة القطرية: إنتاج الغاز المسال في البلاد معلق إلى حين توقف العمليات القتالية
12:45 GMT
وأشارت التقارير إلى توقف بعض الخوادم ووحدات التبريد في منشأة واحدة على الأقل، ما دفع الفريق الفني لإيقاف معدات إضافية أثناء تقييم الأضرار، لمنع حدوث أعطال متتالية.
وأدت هذه الأضرار إلى تراجع أداء العديد من الخدمات السحابية وانقطاعات مؤقتة للعملاء في المنطقة. وتشمل الخدمات المتأثرة تطبيقات الهواتف المحمولة، المنصات المالية، وأدوات معالجة البيانات الداخلية للشركات. وتعرضت الشركات التي تعتمد بشكل كامل على المراكز المتضررة لأكبر قدر من الاضطراب في عملها اليومي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала