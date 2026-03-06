https://sarabic.ae/20260306/تضرر-مراكز-بيانات-أمازون-في-الشرق-الأوسط-يثير-قلق-المستثمرين-1111164642.html

تضرر مراكز بيانات "أمازون" في الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين

تضرر مراكز بيانات "أمازون" في الشرق الأوسط يثير قلق المستثمرين

06.03.2026

تسلط هذه الحوادث الضوء على هشاشة البنية التحتية السحابية، والتي تُعد رمزًا للقوة التكنولوجية الأمريكية، وتكشف مدى تأثر الخدمات الرقمية العالمية بالصراعات الجيوسياسية.ووفقا لوسائل الإعلام فإن مركزين في الإمارات تعرضا لأضرار مباشرة نتيجة الغارات، بينما تأثر مركز ثالث في البحرين بسبب انفجار قريب أضر بالبنية التحتية المحيطة. وأثرت هذه الحوادث على بعض مناطق التوافر، مما قلّل من قدرة العملاء على استخدام البنية التحتية لمهام الإنتاج بشكل كامل. وتسببت الغارات في أضرار شملت المباني وأنظمة مراكز البيانات الأساسية، مثل أنظمة الطاقة والتبريد الحيوية. وعندما تتعطل هذه الأنظمة، يُضطر المهندسون لإيقاف تشغيل الخوادم لتجنب تلف الأجهزة. وأشارت التقارير إلى توقف بعض الخوادم ووحدات التبريد في منشأة واحدة على الأقل، ما دفع الفريق الفني لإيقاف معدات إضافية أثناء تقييم الأضرار، لمنع حدوث أعطال متتالية. وأدت هذه الأضرار إلى تراجع أداء العديد من الخدمات السحابية وانقطاعات مؤقتة للعملاء في المنطقة. وتشمل الخدمات المتأثرة تطبيقات الهواتف المحمولة، المنصات المالية، وأدوات معالجة البيانات الداخلية للشركات. وتعرضت الشركات التي تعتمد بشكل كامل على المراكز المتضررة لأكبر قدر من الاضطراب في عملها اليومي.

