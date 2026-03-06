https://sarabic.ae/20260306/خبير-أمني-الحرب-الحالية-تثبت-أن-المظلة-الأمنية-الأميركية-في-الخليج-مجرد-وهم-1111163015.html
خبير أمني: الحرب الحالية تثبت أن "المظلة الأمنية" الأميركية في الخليج مجرد وهم
وقال أغاروال: "تحت هذا الوهم، وافقت عدد كبير من دول الخليج ليس فقط على شراء أنظمة أسلحة أميركية باهظة الثمن، بل وأيضًا على استضافة قواعدها العسكرية في المنطقة". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
خبير أمني: الحرب الحالية تثبت أن "المظلة الأمنية" الأميركية في الخليج مجرد وهم
اعتبر العقيد المتقاعد الهندي، راجيف أغاروال، في تصريحات لـ"سبوتنيك الهند"، أن الأحداث الأخيرة في المنطقة أثبتت أن ما يسمى بـ"المظلة الأمنية" الأميركية في الخليج ليس سوى وهم.
وقال أغاروال: "تحت هذا الوهم، وافقت عدد كبير من دول الخليج ليس فقط على شراء أنظمة أسلحة أميركية باهظة الثمن، بل وأيضًا على استضافة قواعدها العسكرية
في المنطقة".
وأضاف أن "هذه الحرب تمثل درسًا ليس فقط لدول الخليج، بل لأي دولة أخرى تسعى لتأمين أمنها الوطني بالاعتماد حصريًا على لاعبين خارجيين"، مؤكدًا أن "الأمن الوطني لا يمكن شراؤه".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران
في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.