رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا قدمت الدعم لصون الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في بلادنا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا قدمت الدعم لصون الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في بلادنا
رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا قدمت الدعم لصون الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في بلادنا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستين أرشينج تواديرا، اليوم الجمعة، أن "بلاده تمكنت بفضل الدعم الروسي، من إجراء انتخابات ناجحة والدفاع عن الديمقراطية... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T11:51+0000
2026-03-06T12:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111090833_0:0:2853:1606_1920x0_80_0_0_ff8eb1fa2795b1aad67be5e63cbfa4e5.jpg
وقال تواديرا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "عندما واجهت بلادنا جماعات مسلحة، ولا سيما ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير في عامي 2020 و2021، وكان هدف المتمردين تعطيل الانتخابات، هبّت روسيا لنجدتنا وتلقينا الدعم الروسي آنذاك الذي وفر لنا إمكانية إحباط هذه المحاولات، وقد ساعدنا المدربون الروس في الدفاع عن ديمقراطيتنا ومؤسساتنا". وأعرب تواديرا عن رأيه بأن "التعاون بين البلدين قد تعزز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس فلاديمير بوتين".وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان
تابعنا عبر
صرّح رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستين أرشينج تواديرا، اليوم الجمعة، أن "بلاده تمكنت بفضل الدعم الروسي، من إجراء انتخابات ناجحة والدفاع عن الديمقراطية ومؤسسات الدولة".
وقال تواديرا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "عندما واجهت بلادنا جماعات مسلحة، ولا سيما ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير في عامي 2020 و2021، وكان هدف المتمردين تعطيل الانتخابات، هبّت روسيا لنجدتنا وتلقينا الدعم الروسي آنذاك الذي وفر لنا إمكانية إحباط هذه المحاولات، وقد ساعدنا المدربون الروس في الدفاع عن ديمقراطيتنا ومؤسساتنا".
وأضاف أن "روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى تربطهما علاقات تعاون مثمرة منذ الحقبة السوفيتية".
وأعرب تواديرا عن رأيه بأن "التعاون بين البلدين قد تعزز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس فلاديمير بوتين".
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الكرملين: روسيا يجب أن تبقى جزيرة للحكمة وسط الفوضى المنتشرة في العالم
1 مارس, 13:03 GMT
وكان أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكًا مهمًا لروسيا، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما مجموعة واسعة من العلاقات، بما في ذلك في مجال الأمن.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".
إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان
