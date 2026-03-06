https://sarabic.ae/20260306/رئيس-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-روسيا-قدمت-الدعم-لصون-الديمقراطية-والمؤسسات-الدستورية-في-بلادنا-1111144678.html
رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا قدمت الدعم لصون الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في بلادنا
رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا قدمت الدعم لصون الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في بلادنا
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستين أرشينج تواديرا، اليوم الجمعة، أن "بلاده تمكنت بفضل الدعم الروسي، من إجراء انتخابات ناجحة والدفاع عن الديمقراطية... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T11:51+0000
2026-03-06T11:51+0000
2026-03-06T12:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111090833_0:0:2853:1606_1920x0_80_0_0_ff8eb1fa2795b1aad67be5e63cbfa4e5.jpg
وقال تواديرا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "عندما واجهت بلادنا جماعات مسلحة، ولا سيما ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير في عامي 2020 و2021، وكان هدف المتمردين تعطيل الانتخابات، هبّت روسيا لنجدتنا وتلقينا الدعم الروسي آنذاك الذي وفر لنا إمكانية إحباط هذه المحاولات، وقد ساعدنا المدربون الروس في الدفاع عن ديمقراطيتنا ومؤسساتنا". وأعرب تواديرا عن رأيه بأن "التعاون بين البلدين قد تعزز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس فلاديمير بوتين".وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان
https://sarabic.ae/20260301/الكرملين-روسيا-يجب-أن-تبقى-جزيرة-للحكمة-وسط-الفوضى-المنتشرة-في-العالم-1110906404.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111090833_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_aee6fe00cd9c15aca39df5ab9cb953e5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا قدمت الدعم لصون الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في بلادنا
11:51 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 12:16 GMT 06.03.2026)
صرّح رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فاوستين أرشينج تواديرا، اليوم الجمعة، أن "بلاده تمكنت بفضل الدعم الروسي، من إجراء انتخابات ناجحة والدفاع عن الديمقراطية ومؤسسات الدولة".
وقال تواديرا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "عندما واجهت بلادنا جماعات مسلحة، ولا سيما ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير في عامي 2020 و2021، وكان هدف المتمردين تعطيل الانتخابات، هبّت روسيا لنجدتنا وتلقينا الدعم الروسي آنذاك الذي وفر لنا إمكانية إحباط هذه المحاولات، وقد ساعدنا المدربون الروس في الدفاع عن ديمقراطيتنا ومؤسساتنا".
وأضاف أن "روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى تربطهما علاقات تعاون مثمرة منذ الحقبة السوفيتية".
وأعرب تواديرا عن رأيه بأن "التعاون بين البلدين قد تعزز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس فلاديمير بوتين".
وكان أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكًا مهمًا لروسيا، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما مجموعة واسعة من العلاقات، بما في ذلك في مجال الأمن.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "جمهورية أفريقيا الوسطى شريك مهم، وروسيا تواصل بشكل عام تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية. لدينا مع جمهورية أفريقيا الوسطى مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، في المجالات التجارية والاقتصادية، والمجالات الحساسة المرتبطة بالأمن، والروابط الإنسانية".