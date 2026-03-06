إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/إعلام-إيراني-يكشف-مصدر-الطائرة-المسيرة-التي-أطلقت-على-أذربيجان-1111144152.html
إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان
إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على مطار ناخيتشيفان في أذربيجان. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T11:39+0000
2026-03-06T11:39+0000
أذربيجان
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/14/1081225116_0:2:2184:1231_1920x0_80_0_0_b3b12a9c1dafc0356d2cabcf7f4e7758.jpg
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن "بعد حادثة الهجوم المشبوهة والغامضة بطائرة مسيّرة على مطار ناخيتشيفان، سارع مسؤولون حكوميون في باكو إلى توجيه أصابع الاتهام إلى طهران".وأكدت الوكالة أن "الصور التي بثتها قناة باكو التلفزيونية تُظهر بقايا وحطام الطائرات المسيّرة المدمرة في منطقة مطار ناخيتشيفان، قدمت أدلة دامغة وفاضحة".وذكرت أنه "كما يتضح جليًا في الصور عالية الجودة التي نشرتها القناة نفسها، فإن عبارة "İstehsalat Birlili" (وتعني "اتحاد الإنتاج" باللغة الأذرية) محفورة على أجزاء حيوية من هذه الطائرات المسيّرة".وأشارت إلى أن "هذا الخطأ الإعلامي الفادح والتاريخي يُثبت بوضوح أن الطائرات المسيّرة المستخدمة في هذا الهجوم المزعوم تابعة للصناعات العسكرية لجمهورية أذربيجان نفسها، وأنها أُطلقت من داخل البلاد".وأعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، أنها "استدعت السفير الإيراني على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ناخيتشيفان".وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين هذه الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين"، مشددةً على أن "أذربيجان تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات أو اعتداءات على أراضيها".وأضافت أن "الهجمات نفذت من الأراضي الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة"، معربةً عن استيائها الشديد تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260305/الخارجية-الإيرانية-عراقجي-يؤكد-لنظيره-الأذربيجاني-أن-بلاده-لم-تطلق-طائرة-مسيرة-نحوهم-1111103674.html
https://sarabic.ae/20260305/أذربيجان-تندد-بالهجمات-الإيرانية-على-ناختشيفان-وتؤكد-أنها-تحتفظ-بحق-الرد-1111081811.html
أذربيجان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/14/1081225116_161:0:2040:1409_1920x0_80_0_0_e0fde4fad5d1b8995cec2f22e2f7ce26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أذربيجان, إيران, العالم, الأخبار
أذربيجان, إيران, العالم, الأخبار

إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان

11:39 GMT 06.03.2026
© Sputnik . Aik Arutunyan / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في ناغورني قره باغ - إطلاق أذربيجان عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري
الوضع في ناغورني قره باغ - إطلاق أذربيجان عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik . Aik Arutunyan
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على مطار ناخيتشيفان في أذربيجان.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن "بعد حادثة الهجوم المشبوهة والغامضة بطائرة مسيّرة على مطار ناخيتشيفان، سارع مسؤولون حكوميون في باكو إلى توجيه أصابع الاتهام إلى طهران".
وأكدت الوكالة أن "الصور التي بثتها قناة باكو التلفزيونية تُظهر بقايا وحطام الطائرات المسيّرة المدمرة في منطقة مطار ناخيتشيفان، قدمت أدلة دامغة وفاضحة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الخارجية الإيرانية: عراقجي يؤكد لنظيره الأذربيجاني أن بلاده لم تطلق طائرة مسيرة نحوهم
أمس, 15:58 GMT
وذكرت أنه "كما يتضح جليًا في الصور عالية الجودة التي نشرتها القناة نفسها، فإن عبارة "İstehsalat Birlili" (وتعني "اتحاد الإنتاج" باللغة الأذرية) محفورة على أجزاء حيوية من هذه الطائرات المسيّرة".
وأشارت إلى أن "هذا الخطأ الإعلامي الفادح والتاريخي يُثبت بوضوح أن الطائرات المسيّرة المستخدمة في هذا الهجوم المزعوم تابعة للصناعات العسكرية لجمهورية أذربيجان نفسها، وأنها أُطلقت من داخل البلاد".
وأعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، أنها "استدعت السفير الإيراني على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ناخيتشيفان".
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين هذه الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين"، مشددةً على أن "أذربيجان تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات أو اعتداءات على أراضيها".
وأضافت أن "الهجمات نفذت من الأراضي الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة"، معربةً عن استيائها الشديد تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
في هذه الصورة التي قدمتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تقلع على الحدود الإيرانية مع أذربيجان بعد أن افتتح الرئيس رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف سد قز قلاسي، أو قلعة فتاة في أذربيجان، إيران، الأحد 19 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
أذربيجان تندد بالهجمات الإيرانية على ناختشيفان وتؤكد أنها تحتفظ بحق الرد
أمس, 09:09 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала