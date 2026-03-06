https://sarabic.ae/20260306/إعلام-إيراني-يكشف-مصدر-الطائرة-المسيرة-التي-أطلقت-على-أذربيجان-1111144152.html

إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان

إعلام إيراني يكشف مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على أذربيجان

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، عن مصدر الطائرة المسيرة التي أطلقت على مطار ناخيتشيفان في أذربيجان. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T11:39+0000

2026-03-06T11:39+0000

2026-03-06T11:39+0000

أذربيجان

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/14/1081225116_0:2:2184:1231_1920x0_80_0_0_b3b12a9c1dafc0356d2cabcf7f4e7758.jpg

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن "بعد حادثة الهجوم المشبوهة والغامضة بطائرة مسيّرة على مطار ناخيتشيفان، سارع مسؤولون حكوميون في باكو إلى توجيه أصابع الاتهام إلى طهران".وأكدت الوكالة أن "الصور التي بثتها قناة باكو التلفزيونية تُظهر بقايا وحطام الطائرات المسيّرة المدمرة في منطقة مطار ناخيتشيفان، قدمت أدلة دامغة وفاضحة".وذكرت أنه "كما يتضح جليًا في الصور عالية الجودة التي نشرتها القناة نفسها، فإن عبارة "İstehsalat Birlili" (وتعني "اتحاد الإنتاج" باللغة الأذرية) محفورة على أجزاء حيوية من هذه الطائرات المسيّرة".وأشارت إلى أن "هذا الخطأ الإعلامي الفادح والتاريخي يُثبت بوضوح أن الطائرات المسيّرة المستخدمة في هذا الهجوم المزعوم تابعة للصناعات العسكرية لجمهورية أذربيجان نفسها، وأنها أُطلقت من داخل البلاد".وأعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، في وقت سابق اليوم، أنها "استدعت السفير الإيراني على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة ناخيتشيفان".وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين هذه الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين"، مشددةً على أن "أذربيجان تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات أو اعتداءات على أراضيها".وأضافت أن "الهجمات نفذت من الأراضي الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة"، معربةً عن استيائها الشديد تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260305/الخارجية-الإيرانية-عراقجي-يؤكد-لنظيره-الأذربيجاني-أن-بلاده-لم-تطلق-طائرة-مسيرة-نحوهم-1111103674.html

https://sarabic.ae/20260305/أذربيجان-تندد-بالهجمات-الإيرانية-على-ناختشيفان-وتؤكد-أنها-تحتفظ-بحق-الرد-1111081811.html

أذربيجان

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أذربيجان, إيران, العالم, الأخبار