الخارجية الإيرانية: عراقجي يؤكد لنظيره الأذربيجاني أن بلاده لم تطلق طائرة مسيرة نحوهم

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، اليوم الخميس، أن بلاده لم تطلق طائرة مسيرة باتجاه مطار ناخيتشيفان... 05.03.2026

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_0:27:1097:644_1920x0_80_0_0_a500616dc93d4cc398483f25c4bea0fd.jpg

وقال عراقجي في بيان: "في معرض حديثه عن التفجيرات التي وقعت اليوم في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم، إن إيران لم تطلق أي مقذوفات باتجاه جمهورية أذربيجان، والقوات المسلحة الإيرانية تجري التحقيقات اللازمة في هذا الشأن"، معربا عن "أسفه لإصابة عدد من المواطنين الأذريين في هذا الحادث".ولفت إلى "سياسة حسن الجوار التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه أذربيجان"، مشددا على "رغبة إيران في توسيع علاقاتها مع جمهورية أذربيجان في جميع المجالات".وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين هذه الهجمات التي أسفرت عن إصابة شخصين"، مشددةً على أن "أذربيجان تحتفظ بحق الرد على أي تهديدات أو اعتداءات على أراضيها". وأضافت أن "الهجمات نفذت من الأراضي الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة"، معربةً عن استيائها الشديد تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

إيران, إسرائيل, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية