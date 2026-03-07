الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تريد الحفاظ على حريتها في مجال التسلح

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تريد-الحفاظ-على-حريتها-في-مجال-التسلح-1111186673.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تريد الحفاظ على حريتها في مجال التسلح
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تريد الحفاظ على حريتها في مجال التسلح
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على حريتها في مجال التسلح وتحتفظ بخيار زيادة قدراتها النووية. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T10:45+0000
2026-03-07T10:45+0000
موسكو
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على حرية عملها في مجال الأسلحة الاستراتيجية، وتبقي خيار زيادة قدراتها النووية جاهزًا.وقال ريابكوف ردًا على أنباء أن وفدي روسيا والولايات المتحدة عقدا اجتماعًا في جنيف بشأن التسلح النووي: "لم تعقد روسيا والولايات المتحدة أي مشاورات واسعة النطاق، ناهيك عن "مفاوضات" بشأن القضايا الاستراتيجية، سواء في جنيف أو في أي مكان آخر". كما قال إنه من غير الصحيح الحديث عن أي وفود في جنيف، إذ " لم يُرسل أحد من موسكو خصيصاً لهذه الأغراض".في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن وفدي روسيا والولايات المتحدة عقدا اجتماعاً في جنيف، حيث ناقشا ضرورة بدء مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للحد من التسلح النووي.
https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-امتلاك-السلاح-النووي-يشكل-هوسا-لنظام-كييف--1111183124.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
موسكو, أخبار روسيا اليوم
موسكو, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تريد الحفاظ على حريتها في مجال التسلح

10:45 GMT 07.03.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على حريتها في مجال التسلح وتحتفظ بخيار زيادة قدراتها النووية.
وقال سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على حرية عملها في مجال الأسلحة الاستراتيجية، وتبقي خيار زيادة قدراتها النووية جاهزًا.

وأضاف: "أما بالنسبة للدول الخمس النووية، فبإمكان الولايات المتحدة، بالطبع، أن تطرح أفكارها هناك. والسؤال هو مدى استعداد الأطراف الأخرى للانخراط في نقاش جوهري حول الأفكار الأمريكية. ومن جانبنا، لا نتجنب التواصل، ونستغل كل فرصة سانحة لإيصال مبادئنا إلى واشنطن".

وقال ريابكوف ردًا على أنباء أن وفدي روسيا والولايات المتحدة عقدا اجتماعًا في جنيف بشأن التسلح النووي: "لم تعقد روسيا والولايات المتحدة أي مشاورات واسعة النطاق، ناهيك عن "مفاوضات" بشأن القضايا الاستراتيجية، سواء في جنيف أو في أي مكان آخر".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
الخارجية الروسية: امتلاك السلاح النووي يشكل هوسا لنظام كييف
08:57 GMT

ووصف التقارير الإعلامية حول هذا الاجتماع بأنها "ضجة مفتعلة" تُشوّه الحقائق.

كما قال إنه من غير الصحيح الحديث عن أي وفود في جنيف، إذ " لم يُرسل أحد من موسكو خصيصاً لهذه الأغراض".
في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن وفدي روسيا والولايات المتحدة عقدا اجتماعاً في جنيف، حيث ناقشا ضرورة بدء مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للحد من التسلح النووي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала