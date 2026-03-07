https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-امتلاك-السلاح-النووي-يشكل-هوسا-لنظام-كييف--1111183124.html
الخارجية الروسية: امتلاك السلاح النووي يشكل هوسا لنظام كييف
الخارجية الروسية: امتلاك السلاح النووي يشكل هوسا لنظام كييف
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن امتلاك السلاح النووي يشكل هوسًا لدى نظام كييف، محذرة من أن لندن وباريس تدفعان كييف... 07.03.2026
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك": "إنها فكرة هوسية لدى نظام كييف نفسه. تذكّروا كيف بدأ كل شيء. تصريحات فلاديمير زيلينسكي عند بداية العملية العسكرية الخاصة، عندما قال إنه لن يكون سيئا لو امتلك نظام كييف سلاحا نوويا".وأضافت زاخاروفا: "إنهم ينسون باستمرار أمرا بسيطا. فكل الوحوش التي صنعوها تاريخيًا كانت تنقلب لاحقًا في اتجاههم وتهدد وجود صانعيها. ولا شك في أنه إذا بدأ زيلينسكي أو نظام كييف عمومًا بامتلاك سلاح نووي، فسوف يستخدمه، بما في ذلك في سياق التعامل مع رعاته أنفسهم، فقط لأنه سيكون من الأسهل عليه ابتزازهم للحصول على المال".كما أشارت زاخاروفا إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يريدان، بحسب قولها، وضعتا أوروبا على حافة الهاوية وجعلتا وضعها أسوأ.وختمت بالقول: "إنهم لا يفكرون في شعوب بلدانهم، بل يخدمون فقط النخب العالمية، التي يبدو أنها تعمل بدافع غربي. وهم مرتبطون بها بالكامل ولا علاقة لهم بالإجراءات الديمقراطية. فهم لا يُنتخبون من قبل أحد، بل يُجلبون إلى السلطة دون مساءلة. ونحن نرى كيف بقي الفساد الواضح لدى أورسولا فون دير لاين خارج نطاق الملاحقة القضائية. وبناءً على ذلك، يبدو أن هؤلاء الأشخاص مستعدون لفعل أي شيء. ونحن نرى ما يفعلونه بأوروبا".
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك": "إنها فكرة هوسية لدى نظام كييف نفسه. تذكّروا كيف بدأ كل شيء. تصريحات فلاديمير زيلينسكي عند بداية العملية العسكرية الخاصة، عندما قال إنه لن يكون سيئا لو امتلك نظام كييف سلاحا نوويا".
وتابعت: "والجرائم التي ارتكبها نظام كييف في مقاطعة كورسك وفي سودجا لا تترك أي شك في أن السلاح النووي بالنسبة له ليس لأغراض الردع، بل لاستخدامه".
وأضافت زاخاروفا: "إنهم ينسون باستمرار أمرا بسيطا. فكل الوحوش التي صنعوها تاريخيًا كانت تنقلب لاحقًا في اتجاههم وتهدد وجود صانعيها. ولا شك في أنه إذا بدأ زيلينسكي أو نظام كييف عمومًا بامتلاك سلاح نووي، فسوف يستخدمه، بما في ذلك في سياق التعامل مع رعاته أنفسهم، فقط لأنه سيكون من الأسهل عليه ابتزازهم للحصول على المال".
كما أشارت زاخاروفا إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يريدان، بحسب قولها، وضعتا أوروبا على حافة الهاوية وجعلتا وضعها أسوأ.
وختمت بالقول: "إنهم لا يفكرون في شعوب بلدانهم، بل يخدمون فقط النخب العالمية، التي يبدو أنها تعمل بدافع غربي. وهم مرتبطون بها بالكامل ولا علاقة لهم بالإجراءات الديمقراطية. فهم لا يُنتخبون من قبل أحد، بل يُجلبون إلى السلطة دون مساءلة. ونحن نرى كيف بقي الفساد الواضح لدى أورسولا فون دير لاين خارج نطاق الملاحقة القضائية. وبناءً على ذلك، يبدو أن هؤلاء الأشخاص مستعدون لفعل أي شيء. ونحن نرى ما يفعلونه بأوروبا".