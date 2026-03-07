https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-امتلاك-السلاح-النووي-يشكل-هوسا-لنظام-كييف--1111183124.html

الخارجية الروسية: امتلاك السلاح النووي يشكل هوسا لنظام كييف

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك": "إنها فكرة هوسية لدى نظام كييف نفسه. تذكّروا كيف بدأ كل شيء. تصريحات فلاديمير زيلينسكي عند بداية العملية العسكرية الخاصة، عندما قال إنه لن يكون سيئا لو امتلك نظام كييف سلاحا نوويا".وأضافت زاخاروفا: "إنهم ينسون باستمرار أمرا بسيطا. فكل الوحوش التي صنعوها تاريخيًا كانت تنقلب لاحقًا في اتجاههم وتهدد وجود صانعيها. ولا شك في أنه إذا بدأ زيلينسكي أو نظام كييف عمومًا بامتلاك سلاح نووي، فسوف يستخدمه، بما في ذلك في سياق التعامل مع رعاته أنفسهم، فقط لأنه سيكون من الأسهل عليه ابتزازهم للحصول على المال".كما أشارت زاخاروفا إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يريدان، بحسب قولها، وضعتا أوروبا على حافة الهاوية وجعلتا وضعها أسوأ.وختمت بالقول: "إنهم لا يفكرون في شعوب بلدانهم، بل يخدمون فقط النخب العالمية، التي يبدو أنها تعمل بدافع غربي. وهم مرتبطون بها بالكامل ولا علاقة لهم بالإجراءات الديمقراطية. فهم لا يُنتخبون من قبل أحد، بل يُجلبون إلى السلطة دون مساءلة. ونحن نرى كيف بقي الفساد الواضح لدى أورسولا فون دير لاين خارج نطاق الملاحقة القضائية. وبناءً على ذلك، يبدو أن هؤلاء الأشخاص مستعدون لفعل أي شيء. ونحن نرى ما يفعلونه بأوروبا".إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجرسياسي فرنسي: "مافية" تحكم كييف وينبغي وقف الدعم المالي والعسكري لها

