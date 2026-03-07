عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
الخارجية الروسية: امتلاك السلاح النووي يشكل هوسا لنظام كييف
الخارجية الروسية: امتلاك السلاح النووي يشكل هوسا لنظام كييف
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن امتلاك السلاح النووي يشكل هوسًا لدى نظام كييف، محذرة من أن لندن وباريس تدفعان كييف...
الخارجية الروسية: امتلاك السلاح النووي يشكل هوسا لنظام كييف

08:57 GMT 07.03.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن امتلاك السلاح النووي يشكل هوسًا لدى نظام كييف، محذرة من أن لندن وباريس تدفعان كييف نحو التهور.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع "سبوتنيك": "إنها فكرة هوسية لدى نظام كييف نفسه. تذكّروا كيف بدأ كل شيء. تصريحات فلاديمير زيلينسكي عند بداية العملية العسكرية الخاصة، عندما قال إنه لن يكون سيئا لو امتلك نظام كييف سلاحا نوويا".

وتابعت: "والجرائم التي ارتكبها نظام كييف في مقاطعة كورسك وفي سودجا لا تترك أي شك في أن السلاح النووي بالنسبة له ليس لأغراض الردع، بل لاستخدامه".

وأضافت زاخاروفا: "إنهم ينسون باستمرار أمرا بسيطا. فكل الوحوش التي صنعوها تاريخيًا كانت تنقلب لاحقًا في اتجاههم وتهدد وجود صانعيها. ولا شك في أنه إذا بدأ زيلينسكي أو نظام كييف عمومًا بامتلاك سلاح نووي، فسوف يستخدمه، بما في ذلك في سياق التعامل مع رعاته أنفسهم، فقط لأنه سيكون من الأسهل عليه ابتزازهم للحصول على المال".
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
زيارة من الجنائية الدولية إلى أوكرانيا.. وتجاهل آلاف المجازر في دونباس على يد نظام كييف
أمس, 18:18 GMT
كما أشارت زاخاروفا إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يريدان، بحسب قولها، وضعتا أوروبا على حافة الهاوية وجعلتا وضعها أسوأ.
وختمت بالقول: "إنهم لا يفكرون في شعوب بلدانهم، بل يخدمون فقط النخب العالمية، التي يبدو أنها تعمل بدافع غربي. وهم مرتبطون بها بالكامل ولا علاقة لهم بالإجراءات الديمقراطية. فهم لا يُنتخبون من قبل أحد، بل يُجلبون إلى السلطة دون مساءلة. ونحن نرى كيف بقي الفساد الواضح لدى أورسولا فون دير لاين خارج نطاق الملاحقة القضائية. وبناءً على ذلك، يبدو أن هؤلاء الأشخاص مستعدون لفعل أي شيء. ونحن نرى ما يفعلونه بأوروبا".
إعلام: أزمة سيولة نقدية في أوكرانيا بعد حادث في المجر
سياسي فرنسي: "مافية" تحكم كييف وينبغي وقف الدعم المالي والعسكري لها
