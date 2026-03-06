سياسي فرنسي: "مافية" تحكم كييف وينبغي وقف الدعم المالي والعسكري لها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/سياسي-فرنسي-مافية-تحكم-كييف-وينبغي-وقف-الدعم-المالي-والعسكري-لها-1111154704.html
سياسي فرنسي: "مافية" تحكم كييف وينبغي وقف الدعم المالي والعسكري لها
سياسي فرنسي: "مافية" تحكم كييف وينبغي وقف الدعم المالي والعسكري لها
سبوتنيك عربي
وصف زعيم حزب "الوطنيين" اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، نظام كييف بالمافية، داعيًا إلى وقف تقديم الأموال والأسلحة إلى كييف. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T14:15+0000
2026-03-06T14:15+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101652/76/1016527673_0:242:3000:1930_1920x0_80_0_0_71da329168b3e46dc8570c8cf37fc2a6.jpg
وجاء ذلك بعد تهديدات زيلينسكي لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان. ووجّه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.وتساءل السياسي الفرنسي، لماذا لم تصدر أي ردة فعل من السلطات الفرنسية، بما فيها، من الرئيس إيمانويل ماكرون.وكذلك دعا زعيم حزب "الوطنيين" إلى انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي.وأوقفت المجر إمدادات الديزل إلى كييف، في 18 فبراير/شباط 2026، وحجبت القرض الأوروبي بمقدار 90 مليار يورو عن كييف، في 20 فبراير، حتى إعادة تدفق النفط من روسيا.وفقا لوزير الخارجية المجري، بيتر سييارتو، فإن المجر اتخذت ذلك، ردا على بلطجة نظام كييف، الذي لا يقوم بإعادة ضخ النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" لسبب سياسي، ويسعى إلى تسبب أزمة في الطاقة وتأثير على الانتخابات في أبريل/نيسان 2026.بيسكوف يرد بسخرية على تهديدات زيلينسكي لأوربانسيارتو: المفوضية الأوروبية انحازت إلى جانب كييف في الخلاف حول خط "دروجبا"
https://sarabic.ae/20260226/محلل-عسكري-روسي-زيلينسكي-والاتحاد-الأوروبي-غير-معنيين-بإنهاء-الحرب-في-أوكرانيا-1110799098.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101652/76/1016527673_52:0:2948:2172_1920x0_80_0_0_7003f7c6b5ed528b23f192abbd65f7ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

سياسي فرنسي: "مافية" تحكم كييف وينبغي وقف الدعم المالي والعسكري لها

14:15 GMT 06.03.2026
© www.flickr.com Francois Schnell علم فرنسا
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© www.flickr.com Francois Schnell
تابعنا عبر
وصف زعيم حزب "الوطنيين" اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، نظام كييف بالمافية، داعيًا إلى وقف تقديم الأموال والأسلحة إلى كييف.
وجاء ذلك بعد تهديدات زيلينسكي لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.
ووجّه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.

وكتب فيليبو في حسابه على منصة "إكس": "لماذا نسمح لزيلينسكي بالتهديد بقتل رئيس وزراء بلد أوروبي دون عقاب؟ ولا نزال نرسل الأموال والأسلحة لنظام المافية هذا؟! كفى!"

وتساءل السياسي الفرنسي، لماذا لم تصدر أي ردة فعل من السلطات الفرنسية، بما فيها، من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكذلك دعا زعيم حزب "الوطنيين" إلى انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل عسكري روسي: زيلينسكي والاتحاد الأوروبي غير معنيين بإنهاء الحرب في أوكرانيا
26 فبراير, 17:59 GMT
وأوقفت المجر إمدادات الديزل إلى كييف، في 18 فبراير/شباط 2026، وحجبت القرض الأوروبي بمقدار 90 مليار يورو عن كييف، في 20 فبراير، حتى إعادة تدفق النفط من روسيا.
وفقا لوزير الخارجية المجري، بيتر سييارتو، فإن المجر اتخذت ذلك، ردا على بلطجة نظام كييف، الذي لا يقوم بإعادة ضخ النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" لسبب سياسي، ويسعى إلى تسبب أزمة في الطاقة وتأثير على الانتخابات في أبريل/نيسان 2026.
بيسكوف يرد بسخرية على تهديدات زيلينسكي لأوربان
سيارتو: المفوضية الأوروبية انحازت إلى جانب كييف في الخلاف حول خط "دروجبا"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала