سياسي فرنسي: "مافية" تحكم كييف وينبغي وقف الدعم المالي والعسكري لها
وصف زعيم حزب "الوطنيين" اليميني الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الجمعة، نظام كييف بالمافية، داعيًا إلى وقف تقديم الأموال والأسلحة إلى كييف. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء ذلك بعد تهديدات زيلينسكي لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان. ووجّه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.وتساءل السياسي الفرنسي، لماذا لم تصدر أي ردة فعل من السلطات الفرنسية، بما فيها، من الرئيس إيمانويل ماكرون.وكذلك دعا زعيم حزب "الوطنيين" إلى انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي.وأوقفت المجر إمدادات الديزل إلى كييف، في 18 فبراير/شباط 2026، وحجبت القرض الأوروبي بمقدار 90 مليار يورو عن كييف، في 20 فبراير، حتى إعادة تدفق النفط من روسيا.وفقا لوزير الخارجية المجري، بيتر سييارتو، فإن المجر اتخذت ذلك، ردا على بلطجة نظام كييف، الذي لا يقوم بإعادة ضخ النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" لسبب سياسي، ويسعى إلى تسبب أزمة في الطاقة وتأثير على الانتخابات في أبريل/نيسان 2026.
وجاء ذلك بعد تهديدات زيلينسكي لرئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان.
ووجّه زيلينسكي تهديده لرئيس الوزراء المجري، يوم الخميس، بأن عليه أن يلتقي مع عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك على أثر حجب القرض الأوروبي لأوكرانيا من قبل الجانب المجري.
وكتب فيليبو في حسابه على منصة "إكس": "لماذا نسمح لزيلينسكي بالتهديد بقتل رئيس وزراء بلد أوروبي دون عقاب؟ ولا نزال نرسل الأموال والأسلحة لنظام المافية هذا؟! كفى!"
وتساءل السياسي الفرنسي، لماذا لم تصدر أي ردة فعل من السلطات الفرنسية، بما فيها، من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكذلك دعا زعيم حزب "الوطنيين" إلى انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
وأوقفت المجر إمدادات الديزل إلى كييف، في 18 فبراير/شباط 2026، وحجبت القرض الأوروبي بمقدار 90 مليار يورو عن كييف، في 20 فبراير، حتى إعادة تدفق النفط من روسيا.
وفقا لوزير الخارجية المجري، بيتر سييارتو، فإن المجر اتخذت ذلك، ردا على بلطجة نظام كييف، الذي لا يقوم بإعادة ضخ النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" لسبب سياسي، ويسعى إلى تسبب أزمة في الطاقة وتأثير على الانتخابات في أبريل/نيسان 2026.