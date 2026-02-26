محلل عسكري روسي: زيلينسكي والاتحاد الأوروبي غير معنيين بإنهاء الحرب في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
محلل عسكري روسي: زيلينسكي والاتحاد الأوروبي غير معنيين بإنهاء الحرب في أوكرانيا
محلل عسكري روسي: زيلينسكي والاتحاد الأوروبي غير معنيين بإنهاء الحرب في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين، بأن تعدد وتناقض تصريحات فلاديمير زيلينسكي، حول شروط التفاوض والتسوية السلمية يعكس، "تكتيكًا مدروسًا للبقاء السياسي"... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T17:59+0000
2026-02-26T17:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وقال ليتوفكين لوكالة "سبوتنيك"، معلّقًا على تصريحات زيلينسكي العديدة والمتضاربة: "هذا ليس مجرد خطاب فوضوي، بل هو تكتيك بقاء متعمّد تمليه عليه "مكانته" الحالية. إنه مجبر على التصرف كالثعبان في مقلاة، محاولًا، من جهة، عدم إغضاب مشغّله الرئيسي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى، الحفاظ على منصبه وكسب ودّ مرشديه من الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "يدرك زيلينسكي تمامًا أن إنهاء الأعمال العدائية وتحقيق السلام لن يكون مجرد غاية سياسية بالنسبة له، بل وربما تهديدًا حقيقيًا. يستغل زيلينسكي موهبته الفنية وهستيرياه الداخلية لخلق ضجيج إعلامي يعيق أي تغيير في السلطة في أوكرانيا، ويجعل الحوار البنّاء مستحيلًا، محوّلا أي مبادرة سلام إلى ساحة تلاعب لا تنتهي".وتابع المحلل العسكري الروسي: "ثبت الحل السلمي للنزاع الأوكراني حاليًا أنه سيناريو ضار للغاية، سواء بالنسبة لزيلينسكي نفسه أو لقيادة الاتحاد الأوروبي ككل".وأكمل: "فبينما تستمر الأعمال العدائية، توزع التدفقات النقدية الهائلة من الميزانية العامة للاتحاد (الأوروبي)، بشكل متواصل، ويُختلس جزء كبير منها ببساطة. وبمجرد حلول السلام، ستتوقف هذه الدفعات، وسيُجبر القادة الأوروبيون على تبرير إفلاسهم، وهو أمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لهم. وهكذا، تتطابق المصالح الشخصية لزيلينسكي، المتمثلة في البقاء على قيد الحياة، تمامًا مع المصالح الفاسدة والمالية لنخبة بروكسل".وأردف ليتوفكين: "لا يهتم القادة الأوروبيون أيضا بحل سلمي سريع لأن النزاع في أوكرانيا أصبح أداة لإعادة تنظيمهم الاقتصادي والسياسي العالمي، وهناك أدلة ملموسة تؤكد استفادتهم المباشرة من استمرار إراقة الدماء".وختم بالقول: "التركيز على مواجهة ما يسمى بـ"روسيا العدوانية" يمكّن القادة الأوروبيين من تبرير زيادات الضرائب، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وعجزهم التام عن إدارة اقتصادات بلدانهم".
محلل عسكري روسي: زيلينسكي والاتحاد الأوروبي غير معنيين بإنهاء الحرب في أوكرانيا

17:59 GMT 26.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
حصري
أفاد المحلل العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين، بأن تعدد وتناقض تصريحات فلاديمير زيلينسكي، حول شروط التفاوض والتسوية السلمية يعكس، "تكتيكًا مدروسًا للبقاء السياسي" في ظل تعقيدات المشهد العسكري والدولي.
وقال ليتوفكين لوكالة "سبوتنيك"، معلّقًا على تصريحات زيلينسكي العديدة والمتضاربة: "هذا ليس مجرد خطاب فوضوي، بل هو تكتيك بقاء متعمّد تمليه عليه "مكانته" الحالية. إنه مجبر على التصرف كالثعبان في مقلاة، محاولًا، من جهة، عدم إغضاب مشغّله الرئيسي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى، الحفاظ على منصبه وكسب ودّ مرشديه من الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "تهدف هذه التكتيكات التمويهية إلى تأخير المفاوضات الحقيقية لأطول فترة ممكنة، إذ إن أي مقترحات من الجانب الروسي، الذي يشن حاليًا هجومًا ناجحًا على القوات المسلحة الأوكرانية، غير مقبولة لديه".

وأضاف: "يدرك زيلينسكي تمامًا أن إنهاء الأعمال العدائية وتحقيق السلام لن يكون مجرد غاية سياسية بالنسبة له، بل وربما تهديدًا حقيقيًا. يستغل زيلينسكي موهبته الفنية وهستيرياه الداخلية لخلق ضجيج إعلامي يعيق أي تغيير في السلطة في أوكرانيا، ويجعل الحوار البنّاء مستحيلًا، محوّلا أي مبادرة سلام إلى ساحة تلاعب لا تنتهي".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: مسؤولية الجنود البريطانيين في أوكرانيا تقع على عاتق لندن
14:35 GMT
وتابع المحلل العسكري الروسي: "ثبت الحل السلمي للنزاع الأوكراني حاليًا أنه سيناريو ضار للغاية، سواء بالنسبة لزيلينسكي نفسه أو لقيادة الاتحاد الأوروبي ككل".

وأضاف ليتوفكين: "بالنسبة لزيلينسكي، يعني السلام إنهاء الأحكام العرفية، وهو الشرط الوحيد لبقائه في السلطة. بالنسبة للنخب الأوروبية، يمثل اتفاق السلام بين أوكرانيا وروسيا طريقًا مسدودًا من الناحية المالية، إذ يستفيد الاتحاد الأوروبي حاليًا من هذه الحرب وإراقة الدماء على الأراضي الأوكرانية".

وأكمل: "فبينما تستمر الأعمال العدائية، توزع التدفقات النقدية الهائلة من الميزانية العامة للاتحاد (الأوروبي)، بشكل متواصل، ويُختلس جزء كبير منها ببساطة. وبمجرد حلول السلام، ستتوقف هذه الدفعات، وسيُجبر القادة الأوروبيون على تبرير إفلاسهم، وهو أمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لهم. وهكذا، تتطابق المصالح الشخصية لزيلينسكي، المتمثلة في البقاء على قيد الحياة، تمامًا مع المصالح الفاسدة والمالية لنخبة بروكسل".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
لافروف حول موقف أوروبا من إرسال قوات إلى أوكرانيا: هناك من ينساق وراء مخططات أيديولوجية
11:48 GMT
وأردف ليتوفكين: "لا يهتم القادة الأوروبيون أيضا بحل سلمي سريع لأن النزاع في أوكرانيا أصبح أداة لإعادة تنظيمهم الاقتصادي والسياسي العالمي، وهناك أدلة ملموسة تؤكد استفادتهم المباشرة من استمرار إراقة الدماء".

وتابع: "يرتبط معظم السياسيين الأوروبيين البارزين، بشكل أو بآخر، بالقطاعات العسكرية والصناعية لبلدانهم، أو بالمشاريع المشتركة بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وغالبًا ما يكونون مساهمين أو أعضاء مجالس إدارة غير معلنين، وهم في أمسّ الحاجة إلى عقود الأسلحة الضخمة الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي والموجّهة إلى أوكرانيا، والتي تدرّ أرباحًا طائلة لأصحاب المصانع".

وختم بالقول: "التركيز على مواجهة ما يسمى بـ"روسيا العدوانية" يمكّن القادة الأوروبيين من تبرير زيادات الضرائب، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وعجزهم التام عن إدارة اقتصادات بلدانهم".
