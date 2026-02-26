https://sarabic.ae/20260226/محلل-عسكري-روسي-زيلينسكي-والاتحاد-الأوروبي-غير-معنيين-بإنهاء-الحرب-في-أوكرانيا-1110799098.html

محلل عسكري روسي: زيلينسكي والاتحاد الأوروبي غير معنيين بإنهاء الحرب في أوكرانيا

محلل عسكري روسي: زيلينسكي والاتحاد الأوروبي غير معنيين بإنهاء الحرب في أوكرانيا

أفاد المحلل العسكري الروسي فيكتور ليتوفكين، بأن تعدد وتناقض تصريحات فلاديمير زيلينسكي، حول شروط التفاوض والتسوية السلمية يعكس، "تكتيكًا مدروسًا للبقاء السياسي"... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال ليتوفكين لوكالة "سبوتنيك"، معلّقًا على تصريحات زيلينسكي العديدة والمتضاربة: "هذا ليس مجرد خطاب فوضوي، بل هو تكتيك بقاء متعمّد تمليه عليه "مكانته" الحالية. إنه مجبر على التصرف كالثعبان في مقلاة، محاولًا، من جهة، عدم إغضاب مشغّله الرئيسي، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى، الحفاظ على منصبه وكسب ودّ مرشديه من الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "يدرك زيلينسكي تمامًا أن إنهاء الأعمال العدائية وتحقيق السلام لن يكون مجرد غاية سياسية بالنسبة له، بل وربما تهديدًا حقيقيًا. يستغل زيلينسكي موهبته الفنية وهستيرياه الداخلية لخلق ضجيج إعلامي يعيق أي تغيير في السلطة في أوكرانيا، ويجعل الحوار البنّاء مستحيلًا، محوّلا أي مبادرة سلام إلى ساحة تلاعب لا تنتهي".وتابع المحلل العسكري الروسي: "ثبت الحل السلمي للنزاع الأوكراني حاليًا أنه سيناريو ضار للغاية، سواء بالنسبة لزيلينسكي نفسه أو لقيادة الاتحاد الأوروبي ككل".وأكمل: "فبينما تستمر الأعمال العدائية، توزع التدفقات النقدية الهائلة من الميزانية العامة للاتحاد (الأوروبي)، بشكل متواصل، ويُختلس جزء كبير منها ببساطة. وبمجرد حلول السلام، ستتوقف هذه الدفعات، وسيُجبر القادة الأوروبيون على تبرير إفلاسهم، وهو أمر غير مقبول بتاتًا بالنسبة لهم. وهكذا، تتطابق المصالح الشخصية لزيلينسكي، المتمثلة في البقاء على قيد الحياة، تمامًا مع المصالح الفاسدة والمالية لنخبة بروكسل".وأردف ليتوفكين: "لا يهتم القادة الأوروبيون أيضا بحل سلمي سريع لأن النزاع في أوكرانيا أصبح أداة لإعادة تنظيمهم الاقتصادي والسياسي العالمي، وهناك أدلة ملموسة تؤكد استفادتهم المباشرة من استمرار إراقة الدماء".وختم بالقول: "التركيز على مواجهة ما يسمى بـ"روسيا العدوانية" يمكّن القادة الأوروبيين من تبرير زيادات الضرائب، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وعجزهم التام عن إدارة اقتصادات بلدانهم".

