موسكو: مسؤولية الجنود البريطانيين في أوكرانيا تقع على عاتق لندن

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مسؤولية أرواح الجنود البريطانيين تقع بالكامل على عاتق لندن، في حال إرسال أي قوة... 26.02.2026

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "نحذّر من أنه في حال محاولة تنفيذ المؤامرة الإجرامية، التي تشمل "تحالف الراغبين"، فإن مسؤولية أرواح الجنود البريطانيين ستقع بالكامل على عاتق لندن".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، أن هناك أشخاصا عقلانيين يهتمون بمصالح شعوبهم وهناك من ينساقون وراء المخططات الأيديولوجية.وعقد اجتماع تحالف الراغبين، في باريس، 6 يناير/كانون الثاني 2026، على مستوى رفيع، وناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا بشكل خاص.ووفقا للوثيقة التي تم التوصل إليها في نهاية الإجتماع، فإن التحالف اتفق على استمرار المساعدة العسكرية المستدامة لنظام كييف. ووقع قادة التحالف بيانا حول اعتزام تموضع القوات على الأراضي الأوكرانية إذا تم توصل إلى اتفق سلمي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لا معنى له بعد التوصل إلى تسوية سلمية محتملة، مشيرا إلى أن روسيا ستهدف إلى أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية.القوات الروسية تستهدف المطارات الحربية ومراكز الصناعة العسك

