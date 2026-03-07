https://sarabic.ae/20260307/الدفاعات-الجوية-الإماراتية-تعلن-التصدي-لصواريخ-وطائرات-مسيرة-قادمة-من-إيران-1111180642.html

الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، في إطار إجراءات التصدي لأي... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت في بيان لها، أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن عمليات اعتراض للصواريخ الباليستية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى تصدي المقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أوضحت، أمس الجمعة، أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية، تم رصد 196 صاروخًا باليستيًا جرى تدمير 181 منها، بينما سقط 13 في البحر وصاروخان داخل الدولة. كما تم رصد 1072 طائرة مسيّرة واعتراض 1001 منها، في حين سقطت 71 مسيّرة داخل الأراضي الإماراتية، إضافة إلى تدمير 8 صواريخ جوالة.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

