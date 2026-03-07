https://sarabic.ae/20260307/برلماني-جزائري-التصعيد-بالشرق-الأوسط-يعيد-صياغة-موازين-القوى-العالمية-1111193747.html

برلماني جزائري: التصعيد بالشرق الأوسط يعيد صياغة موازين القوى العالمية

برلماني جزائري: التصعيد بالشرق الأوسط يعيد صياغة موازين القوى العالمية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية للغاية، مشيرا إلى أنها "استسلمت لجيرانها في الشرق الأوسط ووعدت بأنها لن تطلق النار عليهم". 07.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-07T14:57+0000

2026-03-07T14:57+0000

2026-03-07T15:02+0000

حصري

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الجزائر

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111193909_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40519803b1338ee1f9347289df023151.jpg

وكتب ترامب على منصة "تروث: اليوم السبت: "ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية اليوم.. بسبب سلوك إيران السيئ، يتم التفكير بجدية في التدمير الكامل والموت الوشيك لمناطق وجماعات لم تكن تعتبر أهدافا في السابق".وأوضح ترامب أن إيران ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة "وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو على الأرجح، تنهار تماما".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك": أن بنية الدولة في إيران، وانطلاقا من خطابها الرسمي وتراكمها التاريخي، تقوم على مبدأ راسخ يرفض الاستسلام ويتمسك بالسيادة الوطنية كخط أحمر، وهو ما يجعل من طرح شروط الاستسلام – في الظاهر–عائقا أمام أي تقارب تفاوضي حالي".وأوضح البرلماني الجزائري أن منطق السياسة الدولية يؤكد أن الأبواب نادرا ما تغلق تماما، مشيرا إلى وجود "مؤشرات قوية على نشاط لبعثات وساطة ورسائل تحت الطاولة تسعى لإيجاد مخارج سياسية للأزمة، تقودها أطراف إقليمية ودولية وازنة مثل تركيا، سلطنة عُمان، وروسيا، وهي قوى تمتلك إرثا في تقريب وجهات النظر وتقليل حدة الصدامات في أزمات تاريخية مشابهة.وفي سياق متصل، حذر خرفي من خطورة إطالة أمد النزاع، خاصة أن تحول تقديرات مدة الحرب من أيام إلى أسابيع أو احتمال انفتاحها على صراع مفتوح، يثبت حقيقة عسكرية ثابتة، وهي أن إشعال فتيل الحروب سهل، لكن إنهاءها هو الجزء الأكثر تعقيدا.ويرى أن أي تصعيد كبير بين القوى الكبرى سيؤدي حتما إلى إعادة صياغة موازين القوى العالمية، وأن الإجراءات الأمريكية وردود الفعل المقابلة قد تساهم في تآكل القواعد التي استقر عليها النظام الدولي لعدة عقود، مما يدفع العالم نحو نظام أكثر تعددية وتحالفات دولية جديدة.ولفت إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة صراع إرادات بامتياز، تتقدم فيها لغة الضغط السياسي على الحلول الجذرية، ومع ذلك، تظل الدبلوماسية – مهما بدت بعيدة الآن – هي الطريق الوحيد والأكثر واقعية لتجنيب المنطقة والعالم تبعات اتساع رقعة الصراع. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

https://sarabic.ae/20260307/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ8-من-الحرب-على-إيران-غارات-على-طهران-وإنزال-إسرائيلي-شرقي-لبنان-صور-وفيديو-1111180506.html

https://sarabic.ae/20260307/ترامب-ستتعرض-إيران-اليوم-لضربة-قوية-للغاية-1111187808.html

الجزائر

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, إيران, أخبار إيران