"حزب الله" يعلن استهداف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية قرب حيفا بطائرات مسيرة

"حزب الله" يعلن استهداف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية قرب حيفا بطائرات مسيرة

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف شركة "ألتا" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا بطائرات مسيرة. 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الحزب في بيان: "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من صباح اليوم السبت 07/03/2026 شركة ألتا للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضيّة". وأصدر "حزب الله" اللبناني تحذيرات لسكان مستوطنات "كريات شمونة"، و"نهاريا" شمالي إسرائيل، من أجل مغادرة المنطقة.أعلن حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.ووفق بيان للحزب، رصد مقاتلوه أربع مروحيات إسرائيلية توغلت من الاتجاه السوري عند الساعة 22:30، حيث أنزلت قوة مشاة قرب تقاطع يحفوفة وخريبة ومعربون في البقاع.وأضاف البيان أن القوة تقدمت باتجاه الحي الشرقي من النبي شيت (منطقة الشكر)، وعند وصولها إلى محيط المقبرة اندلع اشتباك باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

