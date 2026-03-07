عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
"حزب الله" يعلن استهداف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية قرب حيفا بطائرات مسيرة
"حزب الله" يعلن استهداف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية قرب حيفا بطائرات مسيرة
"حزب الله" يعلن استهداف شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية قرب حيفا بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف شركة "ألتا" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا بطائرات مسيرة. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T18:10+0000
2026-03-07T18:10+0000
العالم
العالم العربي
لبنان
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078262256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a63c1b9cbe6e0f42f9785cccaa676f.jpg
وقال الحزب في بيان: "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من صباح اليوم السبت 07/03/2026 شركة ألتا للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضيّة". وأصدر "حزب الله" اللبناني تحذيرات لسكان مستوطنات "كريات شمونة"، و"نهاريا" شمالي إسرائيل، من أجل مغادرة المنطقة.أعلن حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.ووفق بيان للحزب، رصد مقاتلوه أربع مروحيات إسرائيلية توغلت من الاتجاه السوري عند الساعة 22:30، حيث أنزلت قوة مشاة قرب تقاطع يحفوفة وخريبة ومعربون في البقاع.وأضاف البيان أن القوة تقدمت باتجاه الحي الشرقي من النبي شيت (منطقة الشكر)، وعند وصولها إلى محيط المقبرة اندلع اشتباك باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف شركة "ألتا" الإسرائيلية للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا بطائرات مسيرة.
وقال الحزب في بيان: "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 6:30 من صباح اليوم السبت 07/03/2026 شركة ألتا للصناعات العسكرية شمال شرق مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضيّة".
وأصدر "حزب الله" اللبناني تحذيرات لسكان مستوطنات "كريات شمونة"، و"نهاريا" شمالي إسرائيل، من أجل مغادرة المنطقة.
وقد نشر "حزب الله" اللبناني منشورات في قناته الرسمية على "تلغرام"، أصدر من خلالها تحذيرات عاجلة لسكان مستوطنات "كريات شمونة"، و"نهاريا" شمالي إسرائيل، من أجل مغادرة المنطقة، ويطالبهم بالتوجه جنوبا.
أعلن حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم السبت، أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية في منطقة النبي شيت في البقاع بقضاء بعلبك، عقب عملية إنزال جوي نُفذت ليل الجمعة.
ووفق بيان للحزب، رصد مقاتلوه أربع مروحيات إسرائيلية توغلت من الاتجاه السوري عند الساعة 22:30، حيث أنزلت قوة مشاة قرب تقاطع يحفوفة وخريبة ومعربون في البقاع.
قصف إيراني على دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
الخارجية الإيرانية: طهران تقصف الأهداف التي تنطلق منها أعمال عدوانية ضدنا
16:55 GMT
وأضاف البيان أن القوة تقدمت باتجاه الحي الشرقي من النبي شيت (منطقة الشكر)، وعند وصولها إلى محيط المقبرة اندلع اشتباك باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأشار البيان إلى أنه عقب انكشاف القوة، شنت الطائرات الإسرائيلية "أحزمة نارية مكثفة" تضمنت نحو 40 غارة بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات لتأمين انسحاب الوحدة، لافتًا إلى أن مدفعية الحزب استهدفت المنطقة المحيطة ومسار الانسحاب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
