روسيا وإندونيسيا تعملان على تطوير أدوية من نباتات استوائية نادرة

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال إسرائيلي شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260307/روسيا-وإندونيسيا-تعملان-على-تطوير-أدوية-من-نباتات-استوائية-نادرة-1111188073.html
روسيا وإندونيسيا تعملان على تطوير أدوية من نباتات استوائية نادرة
روسيا وإندونيسيا تعملان على تطوير أدوية من نباتات استوائية نادرة
سبوتنيك عربي
أعلنت الخدمة الصحفية لجامعة سيتشينوف الروسية، اليوم السبت، أن باحثين من روسيا وإندونيسيا يخططون لاستخدام مستخلصات من نباتات استوائية نادرة لإنشاء تركيبات طبية... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T11:37+0000
2026-03-07T11:37+0000
مجتمع
علماء روس
عقار طبي
أخبار روسيا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096298237_0:59:1126:692_1920x0_80_0_0_6e5797522f2dfd490d4ea6035b7d57af.jpg
يتم تنفيذ المشروع من قبل معهد الصيدلة نيلوبين التابع لجامعة سيتشينوف الطبية الحكومية الأولى في موسكو بالتعاون مع إحدى الجامعات التقنية الرائدة في جنوب شرق آسيا، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير أنظمة توصيل الأدوية المبتكرة مثل المستحلبات النانوية، والمعلقات النانوية، والمستحلبات الصفائحية لعلاج الأمراض الجلدية.وأشارت الجامعة إلى أن "إحدى المزايا الرئيسية لهذا التعاون هي الوصول إلى القاعدة الكيميائية النباتية الفريدة في إندونيسيا. ويخطط العلماء لدمج مستخلصات نباتية نادرة في حوامل مبتكرة تم إنشاؤها على منصة "خط الاستواء".من المتوقع أن تُمكّن التقنيات الجديدة من توصيل المكونات النشطة إلى الجسم بشكل مُستهدف وضمان إطلاقها المُتحكم فيه، مما يزيد من فعالية الأدوية الموضعية لعلاج التهاب الجلد وجفاف الجلد واضطرابات حاجز الجلد الأخرى. نشأت فكرة إنشاء المختبر بعد فترة تدريب للعلماء الروس في إندونيسيا في خريف عام 2025. وتم اختيار اسم "خط الاستواء" كرمز للتقارب العلمي بين البلدين وارتباطهما الجغرافي.تُعدّ المستحلبات الصفائحية ذات أهمية علمية خاصة، إذ يمكنها محاكاة بنية أغشية الخلايا واستعادة الحاجز الفسيولوجي للبشرة. وقد طوّرت جامعة سيتشينوف سابقًا أول مستحلب صفائحي للاستخدام في طب الأمراض الجلدية.
https://sarabic.ae/20260227/علماء-روس-يبتكرون-علكة-مفيدة--1110827127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096298237_63:0:1063:750_1920x0_80_0_0_4297a104628f991e747cb1505ae4264c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علماء روس, عقار طبي, أخبار روسيا اليوم, روسيا
علماء روس, عقار طبي, أخبار روسيا اليوم, روسيا

روسيا وإندونيسيا تعملان على تطوير أدوية من نباتات استوائية نادرة

11:37 GMT 07.03.2026
© Photo / Unsplash/ freestocks أدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© Photo / Unsplash/ freestocks
تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الصحفية لجامعة سيتشينوف الروسية، اليوم السبت، أن باحثين من روسيا وإندونيسيا يخططون لاستخدام مستخلصات من نباتات استوائية نادرة لإنشاء تركيبات طبية جديدة كجزء من المختبر المشترك "خط الاستواء".
يتم تنفيذ المشروع من قبل معهد الصيدلة نيلوبين التابع لجامعة سيتشينوف الطبية الحكومية الأولى في موسكو بالتعاون مع إحدى الجامعات التقنية الرائدة في جنوب شرق آسيا، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير أنظمة توصيل الأدوية المبتكرة مثل المستحلبات النانوية، والمعلقات النانوية، والمستحلبات الصفائحية لعلاج الأمراض الجلدية.

وأشارت الجامعة إلى أن "إحدى المزايا الرئيسية لهذا التعاون هي الوصول إلى القاعدة الكيميائية النباتية الفريدة في إندونيسيا. ويخطط العلماء لدمج مستخلصات نباتية نادرة في حوامل مبتكرة تم إنشاؤها على منصة "خط الاستواء".
خيمة الأسنان طبيب يحوّل خيمة النزوح إلى عيادة أسنان لعلاج المرضى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
علماء روس يبتكرون علكة مفيدة
27 فبراير, 14:16 GMT
من المتوقع أن تُمكّن التقنيات الجديدة من توصيل المكونات النشطة إلى الجسم بشكل مُستهدف وضمان إطلاقها المُتحكم فيه، مما يزيد من فعالية الأدوية الموضعية لعلاج التهاب الجلد وجفاف الجلد واضطرابات حاجز الجلد الأخرى.

نشأت فكرة إنشاء المختبر بعد فترة تدريب للعلماء الروس في إندونيسيا في خريف عام 2025. وتم اختيار اسم "خط الاستواء" كرمز للتقارب العلمي بين البلدين وارتباطهما الجغرافي.

تُعدّ المستحلبات الصفائحية ذات أهمية علمية خاصة، إذ يمكنها محاكاة بنية أغشية الخلايا واستعادة الحاجز الفسيولوجي للبشرة. وقد طوّرت جامعة سيتشينوف سابقًا أول مستحلب صفائحي للاستخدام في طب الأمراض الجلدية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала