علماء روس يبتكرون علكة مفيدة
أعلن المكتب الصحفي لجامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بأن علماء الجامعة ابتكروا علكة تتضمن أنزيمات (محفزات بيولوجية جزئية بروتينية)، تنظف...
وأفاد المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "ابتكر فريق من العلماء الشباب في معهد طب الأسنان "بوروفسكي" لدى جامعة "سيتشينوف"، علكة تتضمن أنزيمات فريدة".وأشار المكتب الصحفي إلى أن العلكة الجديدة لا تنعش التنفس فقط، بل تحارب البكتيريا، التي تسبب تسوس الأسنان، وتقوي المينا.هناك أنواع مختلفة من البكتيريا الموجودة في الفم سواء كانت جيدة أو سيئة، فإن معظمها يحدث بشكل طبيعي ولا تسبب أي ضرر لصحة الفم والعافية بشكل عام.ومع ذلك، يمكن أن تساهم بعض البكتيريا في تسوس الأسنان وأمراض اللثة إذا لم يتم علاجها أو تركها في الفم لفترة طويلة من الزمن حيث يمكن أن تؤدي نظافة الأسنان السيئة أيضاً إلى تراكم البكتيريا السيئة ونموها.
أعلن المكتب الصحفي لجامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بأن علماء الجامعة ابتكروا علكة تتضمن أنزيمات (محفزات بيولوجية جزئية بروتينية)، تنظف الأسنان، وتقوي ميناها.
وأفاد المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "ابتكر فريق من العلماء الشباب في معهد طب الأسنان "بوروفسكي" لدى جامعة "سيتشينوف"، علكة تتضمن أنزيمات فريدة".
وأشار المكتب الصحفي إلى أن العلكة الجديدة لا تنعش التنفس فقط، بل تحارب البكتيريا، التي تسبب تسوس الأسنان، وتقوي المينا.
هناك أنواع مختلفة من البكتيريا الموجودة في الفم سواء كانت جيدة أو سيئة، فإن معظمها يحدث بشكل طبيعي ولا تسبب أي ضرر لصحة الفم والعافية بشكل عام.
ومع ذلك، يمكن أن تساهم بعض البكتيريا في تسوس الأسنان وأمراض اللثة إذا لم يتم علاجها أو تركها في الفم لفترة طويلة من الزمن حيث يمكن أن تؤدي نظافة الأسنان السيئة أيضاً إلى تراكم البكتيريا السيئة ونموها.