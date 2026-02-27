عربي
أمساليوم
بث مباشر
علماء روس يبتكرون علكة مفيدة
وأفاد المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "ابتكر فريق من العلماء الشباب في معهد طب الأسنان "بوروفسكي" لدى جامعة "سيتشينوف"، علكة تتضمن أنزيمات فريدة".وأشار المكتب الصحفي إلى أن العلكة الجديدة لا تنعش التنفس فقط، بل تحارب البكتيريا، التي تسبب تسوس الأسنان، وتقوي المينا.هناك أنواع مختلفة من البكتيريا الموجودة في الفم سواء كانت جيدة أو سيئة، فإن معظمها يحدث بشكل طبيعي ولا تسبب أي ضرر لصحة الفم والعافية بشكل عام.ومع ذلك، يمكن أن تساهم بعض البكتيريا في تسوس الأسنان وأمراض اللثة إذا لم يتم علاجها أو تركها في الفم لفترة طويلة من الزمن حيث يمكن أن تؤدي نظافة الأسنان السيئة أيضاً إلى تراكم البكتيريا السيئة ونموها.علماء جامعة "سيتشينوف" يطورون علاجا خلويا جديدا لمواجهة سرطان الجلدعلماء روس يقترحون تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشخيص وعلاج أمراض القلب
روسيا
أعلن المكتب الصحفي لجامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية الروسية، اليوم الجمعة، بأن علماء الجامعة ابتكروا علكة تتضمن أنزيمات (محفزات بيولوجية جزئية بروتينية)، تنظف الأسنان، وتقوي ميناها.
وأفاد المكتب الصحفي للجامعة لوكالة "سبوتنيك": "ابتكر فريق من العلماء الشباب في معهد طب الأسنان "بوروفسكي" لدى جامعة "سيتشينوف"، علكة تتضمن أنزيمات فريدة".
انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
بمشاركة دول صديقة... انطلاق فعاليات منتدى طب الأسنان الدولي في موسكو
23 أبريل 2025, 15:25 GMT
وأشار المكتب الصحفي إلى أن العلكة الجديدة لا تنعش التنفس فقط، بل تحارب البكتيريا، التي تسبب تسوس الأسنان، وتقوي المينا.
هناك أنواع مختلفة من البكتيريا الموجودة في الفم سواء كانت جيدة أو سيئة، فإن معظمها يحدث بشكل طبيعي ولا تسبب أي ضرر لصحة الفم والعافية بشكل عام.
ومع ذلك، يمكن أن تساهم بعض البكتيريا في تسوس الأسنان وأمراض اللثة إذا لم يتم علاجها أو تركها في الفم لفترة طويلة من الزمن حيث يمكن أن تؤدي نظافة الأسنان السيئة أيضاً إلى تراكم البكتيريا السيئة ونموها.
