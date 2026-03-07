https://sarabic.ae/20260307/نتنياهو-بسطنا-سيطرة-شبه-كاملة-على-سماء-إيران-ونوجه-ضربات-قاسية-لذراع-طهران-في-لبنان--1111202710.html
نتنياهو: بسطنا سيطرة شبه كاملة على سماء إيران ونوجه ضربات قاسية لذراع طهران في لبنان
نتنياهو: بسطنا سيطرة شبه كاملة على سماء إيران ونوجه ضربات قاسية لذراع طهران في لبنان
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن بلاده تسيطر بشكل شبه كامل على سماء إيران، لافتًا إلى أنه تم توجيه ضربات "قاسية لذراع إيران" في لبنان.
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "قتلنا (المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي) وعشرات القادة في الحرس الثوري وبسطنا سيطرة شبه كاملة على سماء إيران.. ونغير اليوم وجه الشرق الأوسط وقررت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر شن هجمات متتالية لتغيير موازين القوى مع الأعداء".وأشار إلى أن "إسرائيل لديها مخطط يحمل الكثير من المفاجئات في إيران يهدف لتقويض النظام وإحداث التغيير".أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل، ردا على القصف الأميركي - الإسرائيلي الذي استهدف مصفاة طهران. وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم السبت، إنه "ردا على هجوم العدو الصهيوني الأميركي على مصفاة طهران، قمنا باستهداف مصفاة حيفا". وأوضح الحرس الثوري في بيان له، أنه خلال عملية مركبة من الطائرات المسيرة والصواريخ "تم استهداف مواقع من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة، حيث أصابت الصواريخ من الجيل الجديد، عماد وقدر وخيبر المتعددة الرؤوس الحربية أهدافها بدقة".
وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت: "قتلنا (المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي) وعشرات القادة في الحرس الثوري وبسطنا سيطرة شبه كاملة على سماء إيران.. ونغير اليوم وجه الشرق الأوسط وقررت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر شن هجمات متتالية لتغيير موازين القوى مع الأعداء".
وأضاف أنه "تم توجيه ضربات قاسية لذراع إيران في لبنان.. والحكومة اللبنانية يقع على عاتقها مسؤولية نزع سلاح حزب الله وسنفعل كل ما هو مطلوب للدفاع عن بلدنا".
وأشار إلى أن "إسرائيل لديها مخطط يحمل الكثير من المفاجئات في إيران يهدف لتقويض النظام وإحداث التغيير".
أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل، ردا على القصف الأميركي - الإسرائيلي الذي استهدف مصفاة طهران.
وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم السبت، إنه "ردا على هجوم العدو الصهيوني الأميركي على مصفاة طهران، قمنا باستهداف مصفاة حيفا".
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة، لافتًا إلى أن استهداف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أصبح أسهل بفضل تدمير أنظمة الرادار التابعة لهما.
وأوضح الحرس الثوري في بيان له، أنه خلال عملية مركبة من الطائرات المسيرة والصواريخ "تم استهداف مواقع من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة، حيث أصابت الصواريخ من الجيل الجديد، عماد وقدر وخيبر المتعددة الرؤوس الحربية أهدافها بدقة".