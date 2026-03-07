https://sarabic.ae/20260307/وزير-الخارجية-التركي-محاولات-إشعال-حرب-أهلية-في-ايران-بالغة-الخطورة-1111206629.html

تركيا تحذر من محاولات إشعال حرب أهلية في ايران "بالغة الخطورة"

تركيا تحذر من محاولات إشعال حرب أهلية في ايران "بالغة الخطورة"

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، من محاولات إشعال حرب أهلية في إيران، مؤكدًا رفض أنقرة لأي سيناريو يقوم على استغلال الانقسامات الإثنية أو الدينية،... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال فيدان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول: "نحن نعارض جميع السيناريوهات التي تهدف إلى إشعال حرب أهلية في إيران، من خلال استغلال الانقسامات الإثنية أو الدينية. هذا سيناريو بالغ الخطورة. ونحذّر الجميع علنًا، غربيين وشرقيين على حد سواء، من هذا السيناريو".وأضاف الوزير في معرض حديثه عن احتمال تدريب الولايات المتحدة فصائل كردية إيرانية وتسليحها للمشاركة في الحرب على إيران: "أثرتُ هذه المسألة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمتنا الهاتفية... وقد أكدوا أنهم غير ضالعين في مثل هذا المشروع، ولا ينوون القيام بذلك".كما نبّه فيدان إيران، في وقت سابق، السبت، ودعاها إلى "الحذر" بعد اعتراض صاروخ أُطلق الأربعاء وكان متجهًا نحو المجال الجوي التركي.وقال: "لقد تحدثنا مع أصدقائنا في إيران، وأخبرناهم أنه إذا كان صاروخًا طائشًا، فهذا أمر آخر. قد يكون حادثًا معزولًا، ولكن إذا تكرر الأمر، ننصحكم بتوخي أقصى درجات الحذر. لا ينبغي لأحد في إيران أن يُقدم على مثل هذه المغامرة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

