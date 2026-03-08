https://sarabic.ae/20260308/إطلاق-أول-موجة-صاروخية-لإيران-في-عهد-المرشد-الجديد-تجاه-إسرائيل-فيديو-1111253658.html
إطلاق أول موجة صاروخية لإيران في عهد المرشد الجديد تجاه إسرائيل.. فيديو
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، إطلاق أول موجة صاروخية في عهد المرشد الجديد مجتبى خامنئي تجاه إسرائيل. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T23:47+0000
2026-03-08T23:47+0000
2026-03-08T23:47+0000
وقال التلفزيون: "موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية تستهدف شمالي الأراضي المحتلة".من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراضها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 30 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.وقال الحرس الثوري في بيان: "بالتزامن مع قيادة المرشد الأعلى الجديد، وبالرمز المبارك "علي ولي الله"، استهدفت قواعد إرهابيي أميركا في المنطقة وشمال الأراضي المحتلة، باستخدام صواريخ خرمشهر، وفتاح، وخيبر".وأوضح البيان أن الصواريخ المستخدمة في الموجة الجديدة "تعمل بالوقود السائل والصلب"، مشيرًا إلى أنه تم استخدام طائرات مسيرة استراتيجية، وأن الموجة الجديدة تن تنفيذها بنجاح.وبعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي بقصف أميركي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى جديدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.ويأتي ذلك بعد أن تولى هذا المنصب أولًا آية الله روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ثم علي خامنئي الذي شغل المنصب منذ عام 1989 حتى مقتله، قبل أن يختار مجلس الخبراء اليوم نجله مجتبى خامنئي خلفًا له وفق الآليات الدستورية المعتمدة في البلاد.
وقال التلفزيون: "موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية تستهدف شمالي الأراضي المحتلة".
من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراضها.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 30 من عملية "الوعد الصادق 4" باستخدام صواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.
وقال الحرس الثوري في بيان: "بالتزامن مع قيادة المرشد الأعلى الجديد، وبالرمز المبارك "علي ولي الله"، استهدفت قواعد إرهابيي أميركا في المنطقة وشمال الأراضي المحتلة، باستخدام صواريخ خرمشهر، وفتاح، وخيبر".
وأوضح البيان أن الصواريخ المستخدمة في الموجة الجديدة "تعمل بالوقود السائل والصلب"، مشيرًا إلى أنه تم استخدام طائرات مسيرة استراتيجية، وأن الموجة الجديدة تن تنفيذها بنجاح.
وبعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي بقصف أميركي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى جديدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
ويأتي ذلك بعد أن تولى هذا المنصب أولًا آية الله روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ثم علي خامنئي الذي شغل المنصب منذ عام 1989 حتى مقتله، قبل أن يختار مجلس الخبراء اليوم نجله مجتبى خامنئي
خلفًا له وفق الآليات الدستورية المعتمدة في البلاد.