الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة في قلب بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه "قتل 5 قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية في بيروت". 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت".وأضاف: "يعد فيلق لبنان في فيلق القدس محور اتصال مركزي بين "حزب الله" وإيران، حيث يعمل قادته على تنسيق أنشطة التنظيمات الإرهابية المختلفة في لبنان، وكان القادة الذين تم القضاء عليهم يروجون لنشاطات إرهابية في أنحاء لبنان، وكانوا يختبئون في فندق مدني"، وفق قوله.وزعم البيان أنه تم القضاء على 3 قادة مركزيين في "فيلق القدس"، بينهم قائد فرع الاستخبارات في "فيلق لبنان" التابع لفيلق القدس الإيراني، بالإضافة إلى عنصرين آخرين، بينهم المسؤول عن التنسيق بين "حزب الله" اللبناني و"فيلق فلسطين".وأشار إلى أن "المدعو علي رضا بى ازار، شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح "حزب الله".ولفت إلى أن القائد الثالث "المدعو أحمد رسولي، شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

