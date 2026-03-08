الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة في قلب بيروت

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-5-من-قيادات-الحرس-الثوري-الإيراني-بضربة-في-قلب-بيروت-1111241174.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة في قلب بيروت
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة في قلب بيروت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه "قتل 5 قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية في بيروت". 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T18:30+0000
2026-03-08T18:30+0000
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة في قلب بيروت

18:30 GMT 08.03.2026
© REUTERS Stringerحطام متناثر بعد غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 7 مارس/ آذار 2026
حطام متناثر بعد غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 7 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه "قتل 5 قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية في بيروت".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت".
وأضاف: "يعد فيلق لبنان في فيلق القدس محور اتصال مركزي بين "حزب الله" وإيران، حيث يعمل قادته على تنسيق أنشطة التنظيمات الإرهابية المختلفة في لبنان، وكان القادة الذين تم القضاء عليهم يروجون لنشاطات إرهابية في أنحاء لبنان، وكانوا يختبئون في فندق مدني"، وفق قوله.
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
18:19 GMT
وزعم البيان أنه تم القضاء على 3 قادة مركزيين في "فيلق القدس"، بينهم قائد فرع الاستخبارات في "فيلق لبنان" التابع لفيلق القدس الإيراني، بالإضافة إلى عنصرين آخرين، بينهم المسؤول عن التنسيق بين "حزب الله" اللبناني و"فيلق فلسطين".

وقال: "يمكن الآن الكشف أنه في الغارة تم القضاء على ثلاثة قادة مركزيين في فيلق القدس هم كل من، المدعو مجيد حسيني، كان مسؤولا عن تحويل الأموال إلى أذرع النظام الإيراني في لبنان لتمويل نشاطات منظمة "حزب الله"، وفيلق لبنان، وفيلق فلسطين، ومنظمة حماس، وهيئات تعمل انطلاقا من لبنان، كما كان مسؤولا عن تمويل وإنتاج وسائل قتالية لدعم النشاطات العسكرية لمنظمة "حزب الله".

وأشار إلى أن "المدعو علي رضا بى ازار، شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح "حزب الله".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
عراقجي يتهم السيناتور غراهام بالتواطؤ مع نتنياهو لإجبار واشنطن على الحرب على إيران
17:24 GMT
ولفت إلى أن القائد الثالث "المدعو أحمد رسولي، شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة".

وأكمل: "إضافة إلى ذلك، قتل المدعو حسين أحمدلو، وهو عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن إسرائيل، وأبو محمد علي، ممثل "حزب الله" في فيلق فلسطين والمسؤول عن التنسيق المستمر بين المنظمة وفيلق فلسطين".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
