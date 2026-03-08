https://sarabic.ae/20260308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-5-من-قيادات-الحرس-الثوري-الإيراني-بضربة-في-قلب-بيروت-1111241174.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة في قلب بيروت
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 5 من قيادات الحرس الثوري الإيراني بضربة في قلب بيروت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه "قتل 5 قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية في بيروت". 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T18:30+0000
2026-03-08T18:30+0000
2026-03-08T18:30+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111221978_0:181:1893:1246_1920x0_80_0_0_fdec6d63e1274eccca10f9d0b2f952af.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت".وأضاف: "يعد فيلق لبنان في فيلق القدس محور اتصال مركزي بين "حزب الله" وإيران، حيث يعمل قادته على تنسيق أنشطة التنظيمات الإرهابية المختلفة في لبنان، وكان القادة الذين تم القضاء عليهم يروجون لنشاطات إرهابية في أنحاء لبنان، وكانوا يختبئون في فندق مدني"، وفق قوله.وزعم البيان أنه تم القضاء على 3 قادة مركزيين في "فيلق القدس"، بينهم قائد فرع الاستخبارات في "فيلق لبنان" التابع لفيلق القدس الإيراني، بالإضافة إلى عنصرين آخرين، بينهم المسؤول عن التنسيق بين "حزب الله" اللبناني و"فيلق فلسطين".وأشار إلى أن "المدعو علي رضا بى ازار، شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح "حزب الله".ولفت إلى أن القائد الثالث "المدعو أحمد رسولي، شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
إيران
أخبار إيران
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه "قتل 5 قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية في بيروت".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "خلال الليلة الماضية، هاجم سلاح البحرية بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية خمسة قادة من فيلق لبنان وفيلق فلسطين التابعين لفيلق القدس في الحرس الثوري، أثناء اجتماعهم في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت".
وأضاف: "يعد فيلق لبنان في فيلق القدس محور اتصال مركزي بين "حزب الله" وإيران، حيث يعمل قادته على تنسيق أنشطة التنظيمات الإرهابية المختلفة في لبنان، وكان القادة الذين تم القضاء عليهم يروجون لنشاطات إرهابية في أنحاء لبنان، وكانوا يختبئون في فندق مدني"، وفق قوله.
وزعم البيان أنه تم القضاء على 3 قادة مركزيين في "فيلق القدس"، بينهم قائد فرع الاستخبارات في "فيلق لبنان" التابع لفيلق القدس الإيراني، بالإضافة إلى عنصرين آخرين، بينهم المسؤول عن التنسيق بين "حزب الله" اللبناني و"فيلق فلسطين".
وقال: "يمكن الآن الكشف أنه في الغارة تم القضاء على ثلاثة قادة مركزيين في فيلق القدس هم كل من، المدعو مجيد حسيني، كان مسؤولا عن تحويل الأموال إلى أذرع النظام الإيراني في لبنان لتمويل نشاطات منظمة "حزب الله"، وفيلق لبنان، وفيلق فلسطين، ومنظمة حماس، وهيئات تعمل انطلاقا من لبنان، كما كان مسؤولا عن تمويل وإنتاج وسائل قتالية لدعم النشاطات العسكرية لمنظمة "حزب الله".
وأشار إلى أن "المدعو علي رضا بى ازار، شغل منصب قائد فرع الاستخبارات في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس. وكان يعد مركز معرفة مهم في مجال البحث الاستخباري، وخلال تولي منصبه عمل على جمع معلومات استخبارية لصالح "حزب الله".
ولفت إلى أن القائد الثالث "المدعو أحمد رسولي، شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس. وبحكم منصبه كان مسؤولا عن جمع المعلومات الاستخبارية للمنظمات الفلسطينية في لبنان وقطاع غزة".
وأكمل: "إضافة إلى ذلك، قتل المدعو حسين أحمدلو، وهو عنصر استخبارات كان يعمل على جمع معلومات عن إسرائيل، وأبو محمد علي، ممثل "حزب الله" في فيلق فلسطين والمسؤول عن التنسيق المستمر بين المنظمة وفيلق فلسطين".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.