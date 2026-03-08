https://sarabic.ae/20260308/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استخدام-صواريخ-جديدة-في-عملية-الوعد-الصادق-4-1111231589.html
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في بيان له، أنه تم استخدام صواريخ جديدة بينها "قدر" و"عماد" و"خيبرشكن"، في عملية "الوعد الصادق 4"، لافتًا إلى أن صاروخ...
وجاء في البيان: "في الموجة الـ28 من عملية "الوعد الصادق 4"، تم إطلاق صواريخ من الجيل الجديد متعددة الرؤوس، بما في ذلك صاروخ "قدر" و"عماد" برؤوس حربية تزن ما بين 700 كيلوغرام إلى طن واحد، بالإضافة إلى صاروخ "خيبرشكن".وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، استهداف مواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة، لافتًا إلى أن استهداف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أصبح أسهل بفضل تدمير أنظمة الرادار التابعة لهما.وأضاف: "بالنظر إلى تدمير أنظمة الرادار التابعة للعدو خلال الموجات السابقة، أصبح استهداف الأهداف أسهل بكثير، وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها تصيب الأهداف المحددة لها".
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في بيان له، أنه تم استخدام صواريخ جديدة بينها "قدر" و"عماد" و"خيبرشكن"، في عملية "الوعد الصادق 4"، لافتًا إلى أن صاروخ "خيبرشكن" سجل أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة.
وجاء في البيان: "في الموجة الـ28 من عملية "الوعد الصادق 4"، تم إطلاق صواريخ من الجيل الجديد متعددة الرؤوس، بما في ذلك صاروخ "قدر" و"عماد" برؤوس حربية تزن ما بين 700 كيلوغرام إلى طن واحد، بالإضافة إلى صاروخ "خيبرشكن".
وأضاف أن "صاروخ "خيبرشكن" الذي يبلغ مداه 1450 كيلومترا، يتميز بقابلية المناورة حتى لحظة إصابة الهدف، وقد سجل أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، استهداف مواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة، لافتًا إلى أن استهداف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أصبح أسهل بفضل تدمير أنظمة الرادار التابعة لهما.
وأوضح الحرس الثوري في بيان له، أنه خلال عملية مركبة من الطائرات المسيرة والصواريخ تم استهداف مواقع من شمال إلى جنوب إسرائيل، مؤكدا أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة.
وأضاف: "بالنظر إلى تدمير أنظمة الرادار التابعة للعدو خلال الموجات السابقة، أصبح استهداف الأهداف أسهل بكثير، وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها تصيب الأهداف المحددة لها".