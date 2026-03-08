الحرس الثوري الإيراني يعلن استخدام صواريخ جديدة في عملية "الوعد الصادق 4"

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في بيان له، أنه تم استخدام صواريخ جديدة بينها "قدر" و"عماد" و"خيبرشكن"، في عملية "الوعد الصادق 4"، لافتًا إلى أن صاروخ "خيبرشكن" سجل أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة.
وجاء في البيان: "في الموجة الـ28 من عملية "الوعد الصادق 4"، تم إطلاق صواريخ من الجيل الجديد متعددة الرؤوس، بما في ذلك صاروخ "قدر" و"عماد" برؤوس حربية تزن ما بين 700 كيلوغرام إلى طن واحد، بالإضافة إلى صاروخ "خيبرشكن".

وأضاف أن "صاروخ "خيبرشكن" الذي يبلغ مداه 1450 كيلومترا، يتميز بقابلية المناورة حتى لحظة إصابة الهدف، وقد سجل أعلى معدل إصابة في الموجات السابقة".

منظومة ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
إيران تعلن تدمير رادارات متقدمة لنظام "ثاد" الأمريكي في مناطق عدة
14:03 GMT
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، استهداف مواقع في أنحاء إسرائيل بصواريخ من أجيال جديدة، لافتًا إلى أن استهداف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية أصبح أسهل بفضل تدمير أنظمة الرادار التابعة لهما.

وأوضح الحرس الثوري في بيان له، أنه خلال عملية مركبة من الطائرات المسيرة والصواريخ تم استهداف مواقع من شمال إلى جنوب إسرائيل، مؤكدا أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة.

وأضاف: "بالنظر إلى تدمير أنظمة الرادار التابعة للعدو خلال الموجات السابقة، أصبح استهداف الأهداف أسهل بكثير، وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها تصيب الأهداف المحددة لها".
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الإطاحة بحكومة إيران لرفضها الخضوع للغرب
مقتل 26 شخصا إثر مواجهات عقب تسلل قوة كوماندوز إسرائيلية إلى بلدة النبي شيت اللبنانية
