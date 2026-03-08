https://sarabic.ae/20260308/الخارجية-الروسية-أمريكا-وإسرائيل-تتهمان-إيران-بتطوير-أسلحة-دمار-شامل-منذ-سنوات-1111208939.html
الخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات
الخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتهمان إيران، منذ سنوات، بتطوير أسلحة دمار شامل، على الرغم من أن... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T04:25+0000
2026-03-08T04:25+0000
2026-03-08T04:34+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أودّ أن أذكّركم بأن إسرائيل والولايات المتحدة، على مدى سنوات عديدة، اتهمتا إيران، بأشكال مختلفة، بتطوير أسلحة دمار شامل، على الرغم من أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".ونوّهت إلى أنه "بفضل هذا العمل، تم إنجاز الكثير، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقيات شملت روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين".وفي وقت سابق، أكدت زاخاروفا، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الإطاحة بالحكومة الشرعية في إيران، لرفضها الخضوع للغرب الجماعي.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه "بانتهاكهما لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، تسعى هاتان الدولتان إلى تقويض السلطة الشرعية لدولة عضو ذات سيادة ومستقلة في الأمم المتحدة لرفضها الخضوع للغرب".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وزير خارجية الصين: الصراع في الشرق الأوسط ما كان ينبغي أن يبدأالقواعد الأمريكية والدول العربية.. من يحمي من؟
https://sarabic.ae/20260307/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تحاولان-الإطاحة-بحكومة-إيران-لرفضها-الخضوع-للغرب-1111194342.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, إسرائيل
الخارجية الروسية: أمريكا وإسرائيل تتهمان إيران بتطوير أسلحة دمار شامل منذ سنوات
04:25 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 04:34 GMT 08.03.2026)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتهمان إيران، منذ سنوات، بتطوير أسلحة دمار شامل، على الرغم من أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أودّ أن أذكّركم بأن إسرائيل والولايات المتحدة، على مدى سنوات عديدة، اتهمتا إيران، بأشكال مختلفة، بتطوير أسلحة دمار شامل، على الرغم من أن البرنامج النووي الإيراني يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشارت إلى أنه "وفي هذا الصدد، أصبحت إيران الدولة الأكثر خضوعًا للتفتيش، وهناك تقارير لا حصر لها، ونقاشات مستمرة حول البرنامج النووي الإيراني، سواء داخل المنظمة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، أو في مناسبات أخرى".
ونوّهت إلى أنه "بفضل هذا العمل، تم إنجاز الكثير، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقيات شملت روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين".
وفي وقت سابق، أكدت زاخاروفا، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان الإطاحة بالحكومة الشرعية في إيران، لرفضها الخضوع للغرب الجماعي.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه "بانتهاكهما لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، تسعى هاتان الدولتان إلى تقويض السلطة الشرعية لدولة عضو ذات سيادة ومستقلة في الأمم المتحدة لرفضها الخضوع للغرب".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.