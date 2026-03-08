https://sarabic.ae/20260308/الشرطة-النرويجية-سماع-دوي-انفجار-قوي-بالقرب-من-السفارة-الأمريكية-في-أوسلو-1111207425.html
الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو
الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة النرويجية في وقت مبكر من فجر الأحد بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو. 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T01:21+0000
2026-03-08T01:21+0000
2026-03-08T01:28+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111207640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fccf839b29a9ab3c66d380d186bc01a6.jpg
وقالت شرطة أوسلو في بيان إنه لم يتضح بعد سبب الانفجار أو هوية المتورطين فيه.وأضافت: "الشرطة تتواصل مع السفارة، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260307/مراسل-سبوتنيك-استهداف-مبنى-السفارة-الأمريكية-في-بغداد---1111200058.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111207640_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_99d52100dbf08df5e987e4d857351d3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو
01:21 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 01:28 GMT 08.03.2026)
أفادت الشرطة النرويجية في وقت مبكر من فجر الأحد بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو.
وقالت شرطة أوسلو في بيان إنه لم يتضح بعد سبب الانفجار أو هوية المتورطين فيه.
وأضافت: "الشرطة تتواصل مع السفارة، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية
واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.