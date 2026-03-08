عربي
الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو
أفادت الشرطة النرويجية في وقت مبكر من فجر الأحد بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو.
وقالت شرطة أوسلو في بيان إنه لم يتضح بعد سبب الانفجار أو هوية المتورطين فيه.وأضافت: "الشرطة تتواصل مع السفارة، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
01:21 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 01:28 GMT 08.03.2026)
أفادت الشرطة النرويجية في وقت مبكر من فجر الأحد بسماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو.
وقالت شرطة أوسلو في بيان إنه لم يتضح بعد سبب الانفجار أو هوية المتورطين فيه.
وأضافت: "الشرطة تتواصل مع السفارة، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتقول تل أبيب إن هدف العملية هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي، فيما هددت واشنطن بتدمير الأسطول الإيراني والصناعات الدفاعية، ودعت المواطنين الإيرانيين إلى الإطاحة بالنظام.
وفي اليوم الأول للهجوم قُتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وأعلنت البلاد حدادًا لمدة 40 يومًا. وردت إيران بتنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
