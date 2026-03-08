تاكر كارلسون: إسرائيل تدمر واحدة من أجمل المدن في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/تاكر-كارلسون-إسرائيل-تدمر-أجمل-المدن-في-العالم-1111242756.html
تاكر كارلسون: إسرائيل تدمر واحدة من أجمل المدن في العالم
تاكر كارلسون: إسرائيل تدمر واحدة من أجمل المدن في العالم
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي الأمريكي كارلسون، بأن إسرائيل، التي وصفها بأنها "تدميرية" وأنها واحدة من "أبشع الدول" في العالم، تهاجم وتدمر مدينة بيروت، التي تعتبر من أجمل المدن... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T19:08+0000
2026-03-08T21:48+0000
العالم
اسرائيل
لبنان
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_0:35:3518:2014_1920x0_80_0_0_4d0a83a39ffd129871f546d2eddb5574.jpg
وقال كارلسون في برنامجه على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك أمر واحد لاحظته ولا يسعني إلا التعبير عنه، عندما تقول إن الإسرائيليين يدمرون بيروت التي أراها -بعد زيارتي لمدن كثيرة حول العالم- واحدة من أجمل بقاع الأرض". وأضاف "بيروت ببساطة أعجوبة، إنها جميلة"، حسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة" القطرية. وأوضح كارلسون أن : "بيروت، وأجزاء من سوريا، المواقع المقدسة، وأجزاء من إيران التي تبدو جميلة للغاية ويتم تفجيرها بالكامل". وختم حديثه قائلا: "يبدو أن هذه حرب على الجمال أيضا، ويبدو أن هناك جهدا مقصودا من قبل الجيش الإسرائيلي لتدمير الجمال، وأردت قول ذلك لأنني أشعر به حقا".
https://sarabic.ae/20260306/الصحة-اللبنانية-217-قتيلا-و798-جريحا-جراء-الغارات-الإسرائيلية-الأخيرة-على-البلاد---1111159944.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/08/1109009980_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_3d7e7c3508f336009bcabe4feaf82840.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, اسرائيل, لبنان, العالم العربي
العالم, اسرائيل, لبنان, العالم العربي

تاكر كارلسون: إسرائيل تدمر واحدة من أجمل المدن في العالم

19:08 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 21:48 GMT 08.03.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالصحفي الأمريكي تاكر كارلسون
الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الصحفي الأمريكي كارلسون، بأن إسرائيل، التي وصفها بأنها "تدميرية" وأنها واحدة من "أبشع الدول" في العالم، تهاجم وتدمر مدينة بيروت، التي تعتبر من أجمل المدن في العالم.
وقال كارلسون في برنامجه على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك أمر واحد لاحظته ولا يسعني إلا التعبير عنه، عندما تقول إن الإسرائيليين يدمرون بيروت التي أراها -بعد زيارتي لمدن كثيرة حول العالم- واحدة من أجمل بقاع الأرض".
وأضاف "بيروت ببساطة أعجوبة، إنها جميلة"، حسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة" القطرية.
وتابع كارلسون:"وإن كونها (بيروت) تدمر على يد إسرائيل… وهي واحدة من أبشع الدول في العالم، حيث لم يبن فيها أي شيء جميل منذ عام 1948، وأنا آسف لقول ذلك لكنني زرت كل مكان في تلك الدولة وهذه هي الحقيقة فإن طبيعة هذه الإمبراطورية الناشئة تدميرية".
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
الصحة اللبنانية: 217 قتيلا و798 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على البلاد
6 مارس, 15:37 GMT
وأوضح كارلسون أن : "بيروت، وأجزاء من سوريا، المواقع المقدسة، وأجزاء من إيران التي تبدو جميلة للغاية ويتم تفجيرها بالكامل".
وختم حديثه قائلا: "يبدو أن هذه حرب على الجمال أيضا، ويبدو أن هناك جهدا مقصودا من قبل الجيش الإسرائيلي لتدمير الجمال، وأردت قول ذلك لأنني أشعر به حقا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала