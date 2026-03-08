https://sarabic.ae/20260308/تاكر-كارلسون-إسرائيل-تدمر-أجمل-المدن-في-العالم-1111242756.html
تاكر كارلسون: إسرائيل تدمر واحدة من أجمل المدن في العالم
وقال كارلسون في برنامجه على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك أمر واحد لاحظته ولا يسعني إلا التعبير عنه، عندما تقول إن الإسرائيليين يدمرون بيروت التي أراها -بعد زيارتي لمدن كثيرة حول العالم- واحدة من أجمل بقاع الأرض". وأضاف "بيروت ببساطة أعجوبة، إنها جميلة"، حسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة" القطرية. وأوضح كارلسون أن : "بيروت، وأجزاء من سوريا، المواقع المقدسة، وأجزاء من إيران التي تبدو جميلة للغاية ويتم تفجيرها بالكامل". وختم حديثه قائلا: "يبدو أن هذه حرب على الجمال أيضا، ويبدو أن هناك جهدا مقصودا من قبل الجيش الإسرائيلي لتدمير الجمال، وأردت قول ذلك لأنني أشعر به حقا".
لبنان
19:08 GMT 08.03.2026 (تم التحديث: 21:48 GMT 08.03.2026)
صرح الصحفي الأمريكي كارلسون، بأن إسرائيل، التي وصفها بأنها "تدميرية" وأنها واحدة من "أبشع الدول" في العالم، تهاجم وتدمر مدينة بيروت، التي تعتبر من أجمل المدن في العالم.
وقال كارلسون في برنامجه على وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك أمر واحد لاحظته ولا يسعني إلا التعبير عنه، عندما تقول إن الإسرائيليين يدمرون بيروت التي أراها -بعد زيارتي لمدن كثيرة حول العالم- واحدة من أجمل بقاع الأرض".
وأضاف "بيروت ببساطة أعجوبة، إنها جميلة"، حسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة
" القطرية.
وتابع كارلسون:"وإن كونها (بيروت) تدمر على يد إسرائيل… وهي واحدة من أبشع الدول في العالم، حيث لم يبن فيها أي شيء جميل منذ عام 1948، وأنا آسف لقول ذلك لكنني زرت كل مكان في تلك الدولة وهذه هي الحقيقة فإن طبيعة هذه الإمبراطورية الناشئة تدميرية".
وأوضح كارلسون أن : "بيروت، وأجزاء من سوريا، المواقع المقدسة، وأجزاء من إيران التي تبدو جميلة للغاية ويتم تفجيرها بالكامل".
وختم حديثه قائلا: "يبدو أن هذه حرب على الجمال أيضا، ويبدو أن هناك جهدا مقصودا من قبل الجيش الإسرائيلي لتدمير الجمال، وأردت قول ذلك لأنني أشعر به حقا".