الصحة اللبنانية: 217 قتيلا و798 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من مارس/ آذار إلى 217 قتيلًا و798 جريحًا. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أن عدد ضحايا "العدوان الإسرائيلي" ارتفع منذ فجر الإثنين 2 مارس وحتى مساء الجمعة 6 مارس إلى 217 شهيدًا و798 جريحًا. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أن عدد ضحايا "العدوان الإسرائيلي
" ارتفع منذ فجر الإثنين 2 مارس وحتى مساء الجمعة 6 مارس إلى 217 شهيدًا و798 جريحًا.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران
في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.