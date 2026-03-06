عربي
إعلام: إصابة نجل وزير المال الإسرائيلي وجنود آخرين في عمليات عسكرية على الحدود مع لبنان
إعلام: إصابة نجل وزير المال الإسرائيلي وجنود آخرين في عمليات عسكرية على الحدود مع لبنان
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة نجل وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بجروح طفيفة خلال مواجهات على الحدود اللبنانية. 06.03.2026
أخبار حزب الله
لبنان
العالم العربي
الأخبار
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نجل سموتريتش أصيب أثناء وجوده في منطقة الحدود مع لبنان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة.ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر - لم تسمها - أنه بالإضافة إلى إصابة نجل سموتريتش، أصيب ثمانية جنود إسرائيليين آخرين خلال قتال واشتباكات مع عناصر "حزب الله"، جنوبي لبنان.فيما وُصفت إصابات ثلاثة منهم بالخطيرة، وأصيب خمسة آخرون بجروح متوسطة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل استمرار الاشتباكات في المنطقة الحدودية.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطيرة وجندي من اللواء نفسه بجروح متوسطة خلال اشتباكات في جنوب لبنان ضد "حزب الله". جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي بشأن التطورات الميدانية جنوبي لبنان، أمس الخميس.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أنه "قتل 123 شخصًا وأصيب 683 آخرون نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.وكان أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، إثر الإنذارات الإسرائيلية لسكان تلك المناطق بالإخلاء وعدم العودة إليها.
لبنان
إعلام: إصابة نجل وزير المال الإسرائيلي وجنود آخرين في عمليات عسكرية على الحدود مع لبنان

13:46 GMT 06.03.2026
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة نجل وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بجروح طفيفة خلال مواجهات على الحدود اللبنانية.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نجل سموتريتش أصيب أثناء وجوده في منطقة الحدود مع لبنان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر - لم تسمها - أنه بالإضافة إلى إصابة نجل سموتريتش، أصيب ثمانية جنود إسرائيليين آخرين خلال قتال واشتباكات مع عناصر "حزب الله"، جنوبي لبنان.
فيما وُصفت إصابات ثلاثة منهم بالخطيرة، وأصيب خمسة آخرون بجروح متوسطة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل استمرار الاشتباكات في المنطقة الحدودية.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطيرة وجندي من اللواء نفسه بجروح متوسطة خلال اشتباكات في جنوب لبنان ضد "حزب الله". جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي بشأن التطورات الميدانية جنوبي لبنان، أمس الخميس.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أنه "قتل 123 شخصًا وأصيب 683 آخرون نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
وكان أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، إثر الإنذارات الإسرائيلية لسكان تلك المناطق بالإخلاء وعدم العودة إليها.
