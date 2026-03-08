تصويت... برأيك من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260308/تصويت-برأيك-من-تراه-الأوفر-حظا-لتولي-منصب-المرشد-الأعلى-في-إيران؟-1111217559.html
تصويت... برأيك من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟
تصويت... برأيك من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟
سبوتنيك عربي
تدخل إيران مرحلة دقيقة تتعلق بانتقال القيادة في أعلى هرم السلطة الدينية والسياسية في البلاد، وذلك خلفًا للمرشد الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل نتيجة غارات... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T08:30+0000
2026-03-08T08:30+0000
إيران
اختيار المرشد الأعلى الجديد
المرشد الأعلى
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104385/73/1043857306_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_851a4c3fdbd9222219f33e7f0d28671c.jpg
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى آلية اختيار المرشد الجديد، وهي المهمة التي تقع دستوريًا على عاتق مجلس خبراء القيادة. ومع بدء التداول السياسي والإعلامي حول مرحلة ما بعد خامنئي، تتزايد التكهنات بشأن الشخصيات الدينية والسياسية، التي قد تكون الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب الحساس في إيران.وصرّح عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، محمد مهدي مير باقري، أن "مجلس الخبراء توصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار المرشد الأعلى لإيران"، مشيرًا إلى "وجود بعض العقبات التي ما تزال بحاجة إلى حل". برأيك.. من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟إيران: التوصل إلى توافق في الآراء لاختيار المرشد الأعلى الجديدترامب: استسلام إيران قد يحدث عندما لا يبقى أحد ليستسلم.. وخريطة إيران "ستتغير"
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104385/73/1043857306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35608f802cca160f4624bcba7c1e2505.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, اختيار المرشد الأعلى الجديد, المرشد الأعلى, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, اختيار المرشد الأعلى الجديد, المرشد الأعلى, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟

08:30 GMT 08.03.2026
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITEالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
تدخل إيران مرحلة دقيقة تتعلق بانتقال القيادة في أعلى هرم السلطة الدينية والسياسية في البلاد، وذلك خلفًا للمرشد الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية مشتركة في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى آلية اختيار المرشد الجديد، وهي المهمة التي تقع دستوريًا على عاتق مجلس خبراء القيادة. ومع بدء التداول السياسي والإعلامي حول مرحلة ما بعد خامنئي، تتزايد التكهنات بشأن الشخصيات الدينية والسياسية، التي قد تكون الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب الحساس في إيران.

ويُعد منصب المرشد الأعلى هو الركيزة الأساسية في الدولة الإيرانية، ويمتلك صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على القوات المسلحة ورسم السياسات العامة للدولة.

وصرّح عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، محمد مهدي مير باقري، أن "مجلس الخبراء توصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار المرشد الأعلى لإيران"، مشيرًا إلى "وجود بعض العقبات التي ما تزال بحاجة إلى حل".
برأيك.. من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟
عدد الأصوات10
إيران: التوصل إلى توافق في الآراء لاختيار المرشد الأعلى الجديد
ترامب: استسلام إيران قد يحدث عندما لا يبقى أحد ليستسلم.. وخريطة إيران "ستتغير"
