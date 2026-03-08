https://sarabic.ae/20260308/تصويت-برأيك-من-تراه-الأوفر-حظا-لتولي-منصب-المرشد-الأعلى-في-إيران؟-1111217559.html
تصويت... برأيك من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟
تصويت... برأيك من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟
سبوتنيك عربي
تدخل إيران مرحلة دقيقة تتعلق بانتقال القيادة في أعلى هرم السلطة الدينية والسياسية في البلاد، وذلك خلفًا للمرشد الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل نتيجة غارات... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T08:30+0000
2026-03-08T08:30+0000
2026-03-08T08:30+0000
إيران
اختيار المرشد الأعلى الجديد
المرشد الأعلى
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104385/73/1043857306_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_851a4c3fdbd9222219f33e7f0d28671c.jpg
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى آلية اختيار المرشد الجديد، وهي المهمة التي تقع دستوريًا على عاتق مجلس خبراء القيادة. ومع بدء التداول السياسي والإعلامي حول مرحلة ما بعد خامنئي، تتزايد التكهنات بشأن الشخصيات الدينية والسياسية، التي قد تكون الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب الحساس في إيران.وصرّح عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، محمد مهدي مير باقري، أن "مجلس الخبراء توصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار المرشد الأعلى لإيران"، مشيرًا إلى "وجود بعض العقبات التي ما تزال بحاجة إلى حل". برأيك.. من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟إيران: التوصل إلى توافق في الآراء لاختيار المرشد الأعلى الجديدترامب: استسلام إيران قد يحدث عندما لا يبقى أحد ليستسلم.. وخريطة إيران "ستتغير"
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104385/73/1043857306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35608f802cca160f4624bcba7c1e2505.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, اختيار المرشد الأعلى الجديد, المرشد الأعلى, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, اختيار المرشد الأعلى الجديد, المرشد الأعلى, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟
تدخل إيران مرحلة دقيقة تتعلق بانتقال القيادة في أعلى هرم السلطة الدينية والسياسية في البلاد، وذلك خلفًا للمرشد الراحل علي خامنئي، الذي اغتيل نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية مشتركة في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى آلية اختيار المرشد الجديد، وهي المهمة التي تقع دستوريًا على عاتق مجلس خبراء القيادة. ومع بدء التداول السياسي والإعلامي حول مرحلة ما بعد خامنئي، تتزايد التكهنات بشأن الشخصيات الدينية والسياسية، التي قد تكون الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب الحساس في إيران.
ويُعد منصب المرشد الأعلى هو الركيزة الأساسية في الدولة الإيرانية، ويمتلك صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على القوات المسلحة ورسم السياسات العامة للدولة.
وصرّح عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، محمد مهدي مير باقري، أن "مجلس الخبراء توصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيار المرشد الأعلى لإيران"، مشيرًا إلى "وجود بعض العقبات التي ما تزال بحاجة إلى حل".
برأيك.. من تراه الأوفر حظا لتولي منصب المرشد الأعلى في إيران؟