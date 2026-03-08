https://sarabic.ae/20260308/خبير-يحذر-من-أضرار-بيئية-كارثية-نتيجة-الحرب-على-إيران-1111216301.html

خبير يحذر من أضرار بيئية كارثية نتيجة الحرب على إيران

صرّح رئيس جمعية "الأرض" في لبنان، بول أبي راشد، اليوم الأحد، بأن "غرق ناقلات نفط في مضيق هرمز (حال وقوع ذلك) يشكل تطورًا خطيرًا ليس فقط على المستوى العسكري، بل... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف أبي راشد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مضيق هرمز يعد واحدًا من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية"، وأن "أي حادث يصيب عددا كبيرا من ناقلات النفط في هذه المنطقة قد يؤدي إلى تسرب نفطي واسع النطاق، وهو ما قد يسبب تلوثا خطيرا للنظام البيئي البحري في الخليج العربي، الذي يعد بيئة بحرية شبه مغلقة نسبيًا، ويحتاج وقتا طويلا للتعافي من الكوارث البيئية".وأردف: "وفي هذا السياق، يبرز تناقض واضح في الخطاب الدولي، فالدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وأوروبا، التي تؤكد باستمرار على أولوية حماية البيئة ومواجهة التلوث، لكن عندما تتداخل القضايا البيئية مع الصراعات الجيوسياسية، غالبًا ما تتراجع الاعتبارات البيئية أمام الحسابات الإستراتيجية".واستطرد رئيس جمعية "الأرض" في لبنان، بول أبي راشد، بالقول: "إذا استمر التصعيد العسكري في منطقة الخليج لفترة طويلة، فإن المخاطر البيئية قد تصبح كبيرة للغاية، ليس فقط بسبب احتمال تسرب النفط، بل أيضا بسبب التأثيرات التراكمية على النظم البيئية البحرية وعلى التنوع البيولوجي في واحدة من أهم المناطق البحرية في العالم".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

