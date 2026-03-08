عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
خبير يحذر من أضرار بيئية كارثية نتيجة الحرب على إيران
خبير يحذر من أضرار بيئية كارثية نتيجة الحرب على إيران
صرّح رئيس جمعية "الأرض" في لبنان، بول أبي راشد، اليوم الأحد، بأن "غرق ناقلات نفط في مضيق هرمز (حال وقوع ذلك) يشكل تطورًا خطيرًا ليس فقط على المستوى العسكري، بل... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف أبي راشد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مضيق هرمز يعد واحدًا من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية"، وأن "أي حادث يصيب عددا كبيرا من ناقلات النفط في هذه المنطقة قد يؤدي إلى تسرب نفطي واسع النطاق، وهو ما قد يسبب تلوثا خطيرا للنظام البيئي البحري في الخليج العربي، الذي يعد بيئة بحرية شبه مغلقة نسبيًا، ويحتاج وقتا طويلا للتعافي من الكوارث البيئية".وأردف: "وفي هذا السياق، يبرز تناقض واضح في الخطاب الدولي، فالدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وأوروبا، التي تؤكد باستمرار على أولوية حماية البيئة ومواجهة التلوث، لكن عندما تتداخل القضايا البيئية مع الصراعات الجيوسياسية، غالبًا ما تتراجع الاعتبارات البيئية أمام الحسابات الإستراتيجية".واستطرد رئيس جمعية "الأرض" في لبنان، بول أبي راشد، بالقول: "إذا استمر التصعيد العسكري في منطقة الخليج لفترة طويلة، فإن المخاطر البيئية قد تصبح كبيرة للغاية، ليس فقط بسبب احتمال تسرب النفط، بل أيضا بسبب التأثيرات التراكمية على النظم البيئية البحرية وعلى التنوع البيولوجي في واحدة من أهم المناطق البحرية في العالم".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
خبير يحذر من أضرار بيئية كارثية نتيجة الحرب على إيران

حصري
صرّح رئيس جمعية "الأرض" في لبنان، بول أبي راشد، اليوم الأحد، بأن "غرق ناقلات نفط في مضيق هرمز (حال وقوع ذلك) يشكل تطورًا خطيرًا ليس فقط على المستوى العسكري، بل أيضا على المستوى البيئي".
وأضاف أبي راشد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مضيق هرمز يعد واحدًا من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية"، وأن "أي حادث يصيب عددا كبيرا من ناقلات النفط في هذه المنطقة قد يؤدي إلى تسرب نفطي واسع النطاق، وهو ما قد يسبب تلوثا خطيرا للنظام البيئي البحري في الخليج العربي، الذي يعد بيئة بحرية شبه مغلقة نسبيًا، ويحتاج وقتا طويلا للتعافي من الكوارث البيئية".

وتابع: "المسألة لا تتعلق فقط بالتلوث البحري، بل ترتبط أيضا بأزمة تراجع التنوع البيولوجي العالمي. المجتمع الدولي التزم عبر اتفاقية التنوع البيولوجي بحماية النظم البيئية البرية والبحرية، ووضع هدفا يتمثل في حماية 30% من الكوكب بحلول عام 2030، لكن الحروب والصراعات العسكرية غالبا ما تقوّض هذه الالتزامات، لأنها تؤدي إلى تدمير البيئات الطبيعية وتسرب المواد الملوثة وتعطيل آليات الحماية البيئية".

وأردف: "وفي هذا السياق، يبرز تناقض واضح في الخطاب الدولي، فالدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا وأوروبا، التي تؤكد باستمرار على أولوية حماية البيئة ومواجهة التلوث، لكن عندما تتداخل القضايا البيئية مع الصراعات الجيوسياسية، غالبًا ما تتراجع الاعتبارات البيئية أمام الحسابات الإستراتيجية".
واستطرد رئيس جمعية "الأرض" في لبنان، بول أبي راشد، بالقول: "إذا استمر التصعيد العسكري في منطقة الخليج لفترة طويلة، فإن المخاطر البيئية قد تصبح كبيرة للغاية، ليس فقط بسبب احتمال تسرب النفط، بل أيضا بسبب التأثيرات التراكمية على النظم البيئية البحرية وعلى التنوع البيولوجي في واحدة من أهم المناطق البحرية في العالم".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
