مجلس القيادة المؤقت في إيران: أي دولة تريد أن تكون بمأمن عليها منع استخدام أراضيها ضدنا

دعا عضو المجلس القيادي الإيراني المؤقت، علي رضا أعرافي، جميع التيارات والجماعات والطبقات والنخب ووسائل الإعلام للقيام بدورها الفعّال في دعم إيران والإسلام خلال... 08.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال أعرافي، في تصريحات له، إن "أي دولة ترغب في البقاء بمنأى عن هجمات إيران يجب عليها منع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأشاد بالتخطيط الحربي غير المسبوق وبالشجاعة والتضحيات التي أظهرتها القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، مؤكدًا أن هذه الجهود ستستمر بقوة رغم غياب القائد العام (المرشد الإيراني علي خامنئي).وأشار أعرافي، إلى أن دعم الشعب والمؤسسات للدفاع عن إيران يشكل عاملًا رئيسيًا في بناء قوة إيران الجديدة، مؤكدًا أن الحرب والتصدي للعدوان يجب أن يكون على رأس الأولويات، مع ضمان التخطيط الشامل لسبل عيش الشعب والمجتمع.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

