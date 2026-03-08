https://sarabic.ae/20260308/مجلس-القيادة-المؤقت-في-إيران-أي-دولة-تريد-أن-تكون-بمأمن-عليها-منع-استخدام-أراضيها-ضدنا-1111227779.html
مجلس القيادة المؤقت في إيران: أي دولة تريد أن تكون بمأمن عليها منع استخدام أراضيها ضدنا
مجلس القيادة المؤقت في إيران: أي دولة تريد أن تكون بمأمن عليها منع استخدام أراضيها ضدنا
سبوتنيك عربي
دعا عضو المجلس القيادي الإيراني المؤقت، علي رضا أعرافي، جميع التيارات والجماعات والطبقات والنخب ووسائل الإعلام للقيام بدورها الفعّال في دعم إيران والإسلام خلال... 08.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-08T13:46+0000
2026-03-08T13:46+0000
2026-03-08T13:46+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110903208_0:261:1398:1047_1920x0_80_0_0_1bcb7ade43b3b6420b3726323b772693.jpg
وقال أعرافي، في تصريحات له، إن "أي دولة ترغب في البقاء بمنأى عن هجمات إيران يجب عليها منع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأشاد بالتخطيط الحربي غير المسبوق وبالشجاعة والتضحيات التي أظهرتها القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، مؤكدًا أن هذه الجهود ستستمر بقوة رغم غياب القائد العام (المرشد الإيراني علي خامنئي).وأشار أعرافي، إلى أن دعم الشعب والمؤسسات للدفاع عن إيران يشكل عاملًا رئيسيًا في بناء قوة إيران الجديدة، مؤكدًا أن الحرب والتصدي للعدوان يجب أن يكون على رأس الأولويات، مع ضمان التخطيط الشامل لسبل عيش الشعب والمجتمع.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260308/رئيس-المجلس-الإعلامي-للحكومة-في-إيران-إعلان-اسم-المرشد-الأعلى-الجديد-قريبا-1111224154.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110903208_0:129:1398:1178_1920x0_80_0_0_2f5afb55bff410eacd6383dcfb832569.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مجلس القيادة المؤقت في إيران: أي دولة تريد أن تكون بمأمن عليها منع استخدام أراضيها ضدنا
دعا عضو المجلس القيادي الإيراني المؤقت، علي رضا أعرافي، جميع التيارات والجماعات والطبقات والنخب ووسائل الإعلام للقيام بدورها الفعّال في دعم إيران والإسلام خلال ما وصفه بـ"الحملة التاريخية".
وقال أعرافي، في تصريحات له، إن "أي دولة ترغب في البقاء بمنأى عن هجمات إيران يجب عليها منع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية - إرنا.
وأشاد بالتخطيط الحربي غير المسبوق وبالشجاعة والتضحيات التي أظهرتها القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، مؤكدًا أن هذه الجهود ستستمر بقوة رغم غياب القائد العام (المرشد الإيراني علي خامنئي).
وأشار أعرافي، إلى أن دعم الشعب والمؤسسات للدفاع عن إيران يشكل عاملًا رئيسيًا في بناء قوة إيران الجديدة، مؤكدًا أن الحرب والتصدي للعدوان يجب أن يكون على رأس الأولويات، مع ضمان التخطيط الشامل لسبل عيش الشعب والمجتمع.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.