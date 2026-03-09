https://sarabic.ae/20260309/أردوغان-وجهنا-التحذيرات-اللازمة-لإيران-عقب-إسقاط-صاروخ-في-المجال-الجوي-التركي-1111276806.html

أردوغان: وجهنا التحذيرات اللازمة لإيران عقب إسقاط صاروخ في المجال الجوي التركي

أردوغان: وجهنا التحذيرات اللازمة لإيران عقب إسقاط صاروخ في المجال الجوي التركي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا وجهت التحذيرات اللازمة لإيران عقب إسقاط صاروخ في المجال الجوي التركي. 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي: "تستمر الخطوات الاستفزازية رغم تحذيراتنا... لا يجب الإصرار على ارتكاب الخطأ ولا ينبغي إجراء أي حسابات من شأنها أن تلقي بظلالها على علاقاتنا مع إيران".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن تركيا تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها بالتنسيق مع حلفائها في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التوتر الإقليمي اتخذ "أبعادا مخيفة".وقال أردوغان: "لا نتسامح مع أدنى إهمال أو تردد في مسائل أمننا. إذا ظهر تهديد لأمننا، فإننا نتخذ جميع التدابير اللازمة بالتنسيق مع حلفائنا".و أكد أردوغان أن تركيا لطالما دعت إلى السلام، وحثّ على تجنب أي أعمال من شأنها انتهاك مبادئ حسن الجوار والأخوة.وتابع: "وجهنا التحذيرات اللازمة حتى لا تتكرر أي عملية إطلاق صاروخ تجاه تركيا مثلما حدث أمس، وأكدنا على أهمية الصداقة مع تركيا.. ولا يجب على أحد التصرف بطريقة خاطئة من شأنها الضرر بروابط الأخوة وعلاقات حسن الجوار".

