"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
10:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:03 GMT
9 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
14:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
14:42 GMT
9 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
16:00 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:37 GMT
25 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يكشف عن التزام السعودية بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران ويتهم ترامب بالقضاء على مبادرة بزشكيان
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260309/المنشآت-السياحية-بالبحر-الأحمر-تكشف-لـسبوتنيك-تأثير-الحرب-الإيرانية-الأمريكية-على-استقبال-الوفود-1111272008.html
"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود
"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود
سبوتنيك عربي
أكد مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر المصرية، عصام علي، أن معدلات السياحة في منطقة البحر الأحمر والتي تعد من أهم المقاصد السياحية في موسم الشتاء... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T16:08+0000
2026-03-09T16:08+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
السياحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103145326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cca79384b9de7524d14733fe1ea8c6f7.jpg
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الإشغالات في البحر الأحمر وخاصة في مدينتي الغردقة وسفاجا في إزدياد، واستقبل مطار الغردقة خلال الساعات الماضية أكثر 120 رحلة طيران، حيث بلغ عدد السائحين الذين وصلوا على متن تلك الرحلات أكثر من 30 ألف سائح.وأضاف مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية، نحن في هذا التوقيت في محافظة البحر الأحمر نستعد لاحتفالات استقبال موسم الربيع في الـ 20 من الشهر الجاري والذي يتزامن هذا العام مع احتفالات عيد الفطر، في هذا التوقيت يتوافد السياح من الدول العربية، علاوة على السياحة الروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية، معدلات تلك الجنسيات ترتفع في البحر الأحمر، خاصة مع دخول فصل الربيع.وأوضح علي، ربما تكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة حتى الآن ومنذ اندلاع الحرب التي لم تقم أي من الوفود بإلغاء حجوزات سفرها للسياحة في مصر، خاصة السياحة الروسية التي تشكل نسبة كبيرة من أعداد السياحة السنوية الوافدة إلى مصر.ولفت علي، إلى أن، البحر الأحمر بها في هذا التوقيت عدد من الجنسيات السياحية المهمة وفي مقدمتها السياحة الروسية والصينية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، علاوة على عشرات الجنسيات من أنحاء العالم، مؤكدا على أن الأمور تسير بشكل جيد ولم تقم أي من شركات الطيران بإلغاء حجوزاتهم حتى الآن، معدلات الرحلات تسير بطبيعتها وتستقبل مطارات البحر الأحمر ما بين 100 إلى 130 رحلة يوميا.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.وقد علقت عدد من دول المنطقة الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها وتوقفت حركة الملاحة حتى إشعار آخر، الأمر الذي رفع تكاليف المغادرة أو العودة إلى تلك البلاد إلى أرقام فلكية، كما توقفت حركة السياحة أيضا في تلك الدول، ومن المتوقع تفاقم تلك الأزمة إذا ما استمرت الحرب لوقت أطول.
https://sarabic.ae/20251101/وزير-السياحة-والآثار-المتحف-المصري-الكبير-يسعى-لجعل-مصر-قبلة-لدارسي-علم-المصريات--1106638310.html
مصر
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103145326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8c32156bda21a026c4646874ffc34cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, السياحة
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, السياحة

"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود

16:08 GMT 09.03.2026
© AP Photo / Amr Nabilميناء جدة على البحر الأحمر، المملكة العربية السعودية
ميناء جدة على البحر الأحمر، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر المصرية، عصام علي، أن معدلات السياحة في منطقة البحر الأحمر والتي تعد من أهم المقاصد السياحية في موسم الشتاء تسير بمعدلات طبيعية جدا رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الإشغالات في البحر الأحمر وخاصة في مدينتي الغردقة وسفاجا في إزدياد، واستقبل مطار الغردقة خلال الساعات الماضية أكثر 120 رحلة طيران، حيث بلغ عدد السائحين الذين وصلوا على متن تلك الرحلات أكثر من 30 ألف سائح.
وتابع علي، مطارات البحر الأحمر تستقبل من كل الجنسيات في الوقت الراهن، حيث يصل عدد الجنسيات التي وصلت إلى الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم أكثر من 70 جنسية حول العالم في نهاية موسم الشتاء.
وأضاف مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية، نحن في هذا التوقيت في محافظة البحر الأحمر نستعد لاحتفالات استقبال موسم الربيع في الـ 20 من الشهر الجاري والذي يتزامن هذا العام مع احتفالات عيد الفطر، في هذا التوقيت يتوافد السياح من الدول العربية، علاوة على السياحة الروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية، معدلات تلك الجنسيات ترتفع في البحر الأحمر، خاصة مع دخول فصل الربيع.
وأوضح علي، ربما تكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة حتى الآن ومنذ اندلاع الحرب التي لم تقم أي من الوفود بإلغاء حجوزات سفرها للسياحة في مصر، خاصة السياحة الروسية التي تشكل نسبة كبيرة من أعداد السياحة السنوية الوافدة إلى مصر.
وزير السياحة المصري شريف فتحي علي عطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير يسعى لجعل مصر قبلة لدارسي علم المصريات
1 نوفمبر 2025, 14:00 GMT
ولفت علي، إلى أن، البحر الأحمر بها في هذا التوقيت عدد من الجنسيات السياحية المهمة وفي مقدمتها السياحة الروسية والصينية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، علاوة على عشرات الجنسيات من أنحاء العالم، مؤكدا على أن الأمور تسير بشكل جيد ولم تقم أي من شركات الطيران بإلغاء حجوزاتهم حتى الآن، معدلات الرحلات تسير بطبيعتها وتستقبل مطارات البحر الأحمر ما بين 100 إلى 130 رحلة يوميا.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، في الحرب المشتعلة منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
وقد علقت عدد من دول المنطقة الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها وتوقفت حركة الملاحة حتى إشعار آخر، الأمر الذي رفع تكاليف المغادرة أو العودة إلى تلك البلاد إلى أرقام فلكية، كما توقفت حركة السياحة أيضا في تلك الدول، ومن المتوقع تفاقم تلك الأزمة إذا ما استمرت الحرب لوقت أطول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала