https://sarabic.ae/20260309/المنشآت-السياحية-بالبحر-الأحمر-تكشف-لـسبوتنيك-تأثير-الحرب-الإيرانية-الأمريكية-على-استقبال-الوفود-1111272008.html
"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود
"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود
سبوتنيك عربي
أكد مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر المصرية، عصام علي، أن معدلات السياحة في منطقة البحر الأحمر والتي تعد من أهم المقاصد السياحية في موسم الشتاء... 09.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-09T16:08+0000
2026-03-09T16:08+0000
2026-03-09T16:08+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
السياحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103145326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cca79384b9de7524d14733fe1ea8c6f7.jpg
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الإشغالات في البحر الأحمر وخاصة في مدينتي الغردقة وسفاجا في إزدياد، واستقبل مطار الغردقة خلال الساعات الماضية أكثر 120 رحلة طيران، حيث بلغ عدد السائحين الذين وصلوا على متن تلك الرحلات أكثر من 30 ألف سائح.وأضاف مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية، نحن في هذا التوقيت في محافظة البحر الأحمر نستعد لاحتفالات استقبال موسم الربيع في الـ 20 من الشهر الجاري والذي يتزامن هذا العام مع احتفالات عيد الفطر، في هذا التوقيت يتوافد السياح من الدول العربية، علاوة على السياحة الروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية، معدلات تلك الجنسيات ترتفع في البحر الأحمر، خاصة مع دخول فصل الربيع.وأوضح علي، ربما تكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة حتى الآن ومنذ اندلاع الحرب التي لم تقم أي من الوفود بإلغاء حجوزات سفرها للسياحة في مصر، خاصة السياحة الروسية التي تشكل نسبة كبيرة من أعداد السياحة السنوية الوافدة إلى مصر.ولفت علي، إلى أن، البحر الأحمر بها في هذا التوقيت عدد من الجنسيات السياحية المهمة وفي مقدمتها السياحة الروسية والصينية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، علاوة على عشرات الجنسيات من أنحاء العالم، مؤكدا على أن الأمور تسير بشكل جيد ولم تقم أي من شركات الطيران بإلغاء حجوزاتهم حتى الآن، معدلات الرحلات تسير بطبيعتها وتستقبل مطارات البحر الأحمر ما بين 100 إلى 130 رحلة يوميا.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.وقد علقت عدد من دول المنطقة الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها وتوقفت حركة الملاحة حتى إشعار آخر، الأمر الذي رفع تكاليف المغادرة أو العودة إلى تلك البلاد إلى أرقام فلكية، كما توقفت حركة السياحة أيضا في تلك الدول، ومن المتوقع تفاقم تلك الأزمة إذا ما استمرت الحرب لوقت أطول.
https://sarabic.ae/20251101/وزير-السياحة-والآثار-المتحف-المصري-الكبير-يسعى-لجعل-مصر-قبلة-لدارسي-علم-المصريات--1106638310.html
مصر
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103145326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8c32156bda21a026c4646874ffc34cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, السياحة
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, السياحة
"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر المصرية، عصام علي، أن معدلات السياحة في منطقة البحر الأحمر والتي تعد من أهم المقاصد السياحية في موسم الشتاء تسير بمعدلات طبيعية جدا رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، إن الإشغالات في البحر الأحمر
وخاصة في مدينتي الغردقة وسفاجا في إزدياد، واستقبل مطار الغردقة خلال الساعات الماضية أكثر 120 رحلة طيران، حيث بلغ عدد السائحين الذين وصلوا على متن تلك الرحلات أكثر من 30 ألف سائح.
وتابع علي، مطارات البحر الأحمر تستقبل من كل الجنسيات في الوقت الراهن، حيث يصل عدد الجنسيات التي وصلت إلى الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم أكثر من 70 جنسية حول العالم في نهاية موسم الشتاء.
وأضاف مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية، نحن في هذا التوقيت في محافظة البحر الأحمر نستعد لاحتفالات استقبال موسم الربيع في الـ 20 من الشهر الجاري والذي يتزامن هذا العام مع احتفالات عيد الفطر، في هذا التوقيت يتوافد السياح من الدول العربية، علاوة على السياحة الروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية، معدلات تلك الجنسيات ترتفع في البحر الأحمر، خاصة مع دخول فصل الربيع.
وأوضح علي، ربما تكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة حتى الآن ومنذ اندلاع الحرب
التي لم تقم أي من الوفود بإلغاء حجوزات سفرها للسياحة في مصر، خاصة السياحة الروسية التي تشكل نسبة كبيرة من أعداد السياحة السنوية الوافدة إلى مصر.
ولفت علي، إلى أن، البحر الأحمر بها في هذا التوقيت عدد من الجنسيات السياحية المهمة وفي مقدمتها السياحة الروسية والصينية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، علاوة على عشرات الجنسيات من أنحاء العالم، مؤكدا على أن الأمور تسير بشكل جيد ولم تقم أي من شركات الطيران بإلغاء حجوزاتهم حتى الآن، معدلات الرحلات تسير بطبيعتها وتستقبل مطارات البحر الأحمر
ما بين 100 إلى 130 رحلة يوميا.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل
، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، في الحرب المشتعلة منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
وقد علقت عدد من دول المنطقة الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها وتوقفت حركة الملاحة حتى إشعار آخر، الأمر الذي رفع تكاليف المغادرة أو العودة إلى تلك البلاد إلى أرقام فلكية، كما توقفت حركة السياحة أيضا في تلك الدول، ومن المتوقع تفاقم تلك الأزمة إذا ما استمرت الحرب لوقت أطول.