https://sarabic.ae/20260309/المنشآت-السياحية-بالبحر-الأحمر-تكشف-لـسبوتنيك-تأثير-الحرب-الإيرانية-الأمريكية-على-استقبال-الوفود-1111272008.html

"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود

"المنشآت السياحية بالبحر الأحمر" تكشف لـ"سبوتنيك" تأثير الحرب الإيرانية الأمريكية على استقبال الوفود

سبوتنيك عربي

أكد مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر المصرية، عصام علي، أن معدلات السياحة في منطقة البحر الأحمر والتي تعد من أهم المقاصد السياحية في موسم الشتاء... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-09T16:08+0000

2026-03-09T16:08+0000

2026-03-09T16:08+0000

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

السياحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103145326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cca79384b9de7524d14733fe1ea8c6f7.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الإشغالات في البحر الأحمر وخاصة في مدينتي الغردقة وسفاجا في إزدياد، واستقبل مطار الغردقة خلال الساعات الماضية أكثر 120 رحلة طيران، حيث بلغ عدد السائحين الذين وصلوا على متن تلك الرحلات أكثر من 30 ألف سائح.وأضاف مساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية، نحن في هذا التوقيت في محافظة البحر الأحمر نستعد لاحتفالات استقبال موسم الربيع في الـ 20 من الشهر الجاري والذي يتزامن هذا العام مع احتفالات عيد الفطر، في هذا التوقيت يتوافد السياح من الدول العربية، علاوة على السياحة الروسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية، معدلات تلك الجنسيات ترتفع في البحر الأحمر، خاصة مع دخول فصل الربيع.وأوضح علي، ربما تكون مصر الدولة الوحيدة في المنطقة حتى الآن ومنذ اندلاع الحرب التي لم تقم أي من الوفود بإلغاء حجوزات سفرها للسياحة في مصر، خاصة السياحة الروسية التي تشكل نسبة كبيرة من أعداد السياحة السنوية الوافدة إلى مصر.ولفت علي، إلى أن، البحر الأحمر بها في هذا التوقيت عدد من الجنسيات السياحية المهمة وفي مقدمتها السياحة الروسية والصينية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، علاوة على عشرات الجنسيات من أنحاء العالم، مؤكدا على أن الأمور تسير بشكل جيد ولم تقم أي من شركات الطيران بإلغاء حجوزاتهم حتى الآن، معدلات الرحلات تسير بطبيعتها وتستقبل مطارات البحر الأحمر ما بين 100 إلى 130 رحلة يوميا.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.وقد علقت عدد من دول المنطقة الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها وتوقفت حركة الملاحة حتى إشعار آخر، الأمر الذي رفع تكاليف المغادرة أو العودة إلى تلك البلاد إلى أرقام فلكية، كما توقفت حركة السياحة أيضا في تلك الدول، ومن المتوقع تفاقم تلك الأزمة إذا ما استمرت الحرب لوقت أطول.

https://sarabic.ae/20251101/وزير-السياحة-والآثار-المتحف-المصري-الكبير-يسعى-لجعل-مصر-قبلة-لدارسي-علم-المصريات--1106638310.html

مصر

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, السياحة