تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
"بابكو إنرجيز" تعلن حالة "القوة القاهرة" بعد هجوم إيراني على مصفاتها في البحرين
"بابكو إنرجيز" تعلن حالة "القوة القاهرة" بعد هجوم إيراني على مصفاتها في البحرين
أعلنت شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية، اليوم الاثنين، حالة "القوة القاهرة" على عملياتها متأثرة بالأوضاع الراهنة، نتيجة هجوم إيراني استهدف إحدى وحدات مصفاة تابعة...
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن شركة "بابكو إنرجيز"، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، أعلنت حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة، نتيجة الضربات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة "بابكو" للتكرير التابعة للمجموعة".وأكدت الشركة أن "احتياجات السوق المحلية كافة مؤمنة بالكامل، وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر".وكانت البحرين من بين الدول الخليجية التي استهدفتها الهجمات الإيرانية، حيث أعلنت قيادة قوة الدفاع البحرينية، في وقت سابق، أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 70 صاروخا و76 طائرة مسيرة أُطلقت من إيران، منذ بدء الهجمات.يذكر أن حالة "القوة القاهرة" هي حالة قانونية تُعرّف بأنها حدث استثنائي خارجي، وغير متوقع لا يمكن دفعه أو توقعه، يمنع تنفيذ الالتزامات التعاقدية ويجعلها مستحيلة، ما يعفي أطراف العقد مؤقتًا من المسؤولية القانونية أو غرامات التأخير دون اعتبارهم مخلّين به.
أعلنت شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية، اليوم الاثنين، حالة "القوة القاهرة" على عملياتها متأثرة بالأوضاع الراهنة، نتيجة هجوم إيراني استهدف إحدى وحدات مصفاة تابعة للمجموعة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن شركة "بابكو إنرجيز"، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، أعلنت حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة، نتيجة الضربات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة "بابكو" للتكرير التابعة للمجموعة".
وأكدت الشركة أن "احتياجات السوق المحلية كافة مؤمنة بالكامل، وفقا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر".
قصف إيراني على دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية بالبحرين وإصابة مدنيين... فيديو
06:15 GMT
وأعربت شركة "بابكو إنرجيز" عن "تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها"، مؤكدة أنها "ستواصل إطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة".
وكانت البحرين من بين الدول الخليجية التي استهدفتها الهجمات الإيرانية، حيث أعلنت قيادة قوة الدفاع البحرينية، في وقت سابق، أن أنظمتها الدفاعية اعترضت ودمرت 70 صاروخا و76 طائرة مسيرة أُطلقت من إيران، منذ بدء الهجمات.
يذكر أن حالة "القوة القاهرة" هي حالة قانونية تُعرّف بأنها حدث استثنائي خارجي، وغير متوقع لا يمكن دفعه أو توقعه، يمنع تنفيذ الالتزامات التعاقدية ويجعلها مستحيلة، ما يعفي أطراف العقد مؤقتًا من المسؤولية القانونية أو غرامات التأخير دون اعتبارهم مخلّين به.
