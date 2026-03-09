عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ9 من الحرب على إيران.. تصعيد متواصل يشعل المنطقة.. صور وفيديو
إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية بالبحرين وإصابة مدنيين... فيديو
إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية بالبحرين وإصابة مدنيين... فيديو
إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية بالبحرين وإصابة مدنيين... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير بحرينية بسقوط صاروخ من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في منطقة سكنية بالبحرين، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. 09.03.2026
2026-03-09T06:15+0000
2026-03-09T06:15+0000
البحرين
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197034_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_ca6fec53e39af51939c1e04ea43c4ec3.jpg
ووقع الحادث بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، بينها قاعدة "عيسى" الجوية جنوب البحرين، بحسب وسائل إعلام محلية.وبحسب التقارير الإعلامية، أصاب صاروخ "باتريوت" منزلًا عن طريق الخطأ، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر سقوط صاروخ "باتريوت"، على المباني السكنية.هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في العراق
https://sarabic.ae/20260308/إطلاق-أول-موجة-صاروخية-لإيران-في-عهد-المرشد-الجديد-تجاه-إسرائيل-فيديو-1111253658.html
البحرين
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111197034_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f20a12aeebc1555b4d44f638bb87b2af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البحرين, العالم, إيران
البحرين, العالم, إيران

إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية بالبحرين وإصابة مدنيين... فيديو

06:15 GMT 09.03.2026
© AP Photoقصف إيراني على دبي
قصف إيراني على دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت تقارير بحرينية بسقوط صاروخ من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في منطقة سكنية بالبحرين، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.
ووقع الحادث بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، بينها قاعدة "عيسى" الجوية جنوب البحرين، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبحسب التقارير الإعلامية، أصاب صاروخ "باتريوت" منزلًا عن طريق الخطأ، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة.
آثار قصف إيراني في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
إطلاق أول موجة صاروخية لإيران في عهد المرشد الجديد باتجاه إسرائيل.. فيديو
أمس, 23:47 GMT
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر سقوط صاروخ "باتريوت"، على المباني السكنية.
هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في العراق
