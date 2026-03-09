https://sarabic.ae/20260309/إعلام-سقوط-صاروخ-باتريوت-أمريكي-على-منطقة-سكنية-بالبحرين-وإصابة-مدنيين-فيديو-1111255853.html
إعلام: سقوط صاروخ "باتريوت" أمريكي على منطقة سكنية بالبحرين وإصابة مدنيين... فيديو
أفادت تقارير بحرينية بسقوط صاروخ من منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في منطقة سكنية بالبحرين، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. 09.03.2026, سبوتنيك عربي
البحرين
العالم
إيران
ووقع الحادث بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، بينها قاعدة "عيسى" الجوية جنوب البحرين، بحسب وسائل إعلام محلية.وبحسب التقارير الإعلامية، أصاب صاروخ "باتريوت" منزلًا عن طريق الخطأ، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر سقوط صاروخ "باتريوت"، على المباني السكنية.هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار أربيل في العراق
البحرين
إيران
2026
الأخبار
