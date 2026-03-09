https://sarabic.ae/20260309/تحذيرات-من-تداعيات-بيئية-كارثية-للحرب-على-إيران-بعد-استهداف-ناقلات-النفط-وخزانات-الوقود-1111264696.html

تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود

تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود

مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أسبوعها الثاني، ومع استهداف أمريكا وإسرائيل لمنشآت الطاقة في إيران، واستهداف الحرس الثوري الإيراني عددًا من... 09.03.2026, سبوتنيك عربي

وتمثل هذه التطورات تهديدا كبيرا للنظام البيئي خصوصًا البيئة البحرية في مياه الخليج العربي، الذي يعد بيئة بحرية شبه مغلقة، ما يجعله بحاجة لمدة أطول للتعافي من آثار هذا التلوث.فيما تصاعدت التحذيرات الدولية والمحلية من تداعيات بيئية كارثية ناتجة عن استهداف منشآت الطاقة في إيران، إذ تفيد التقارير الواردة من طهران باشتعال خزانات الوقود ومستودعات النفط وحرائق هائلة، نتيجة استهداف الغارات الأمريكية والإسرائيلية لمنشآت الطاقة.وأضاف أن "الخليج شبه المغلق، ويؤدي تسرب النفط إلى تدمير التنوع البيولوجي، وانقراض أنواع بحرية، كما أنه قد يتسبب في حدوث أمطار حمضية سامة، مما يُفسد الغذاء، ويزيد تكلفة تحلية المياه، ويلوث المياه الجوفية والتربة، وقد يُعيق الزراعة والاستصلاح".وشدد علام، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "حجم التهجير للسكان المدنيين، في الفترة الأخيرة، سواء في الكويت أو في باقي دول العربية الأخرى، بالإضافة لحجم التلوث غير المسبوق، لن تستطيع الدول التخلص أو التعافي منه قبل 10 سنوات من الآن".

