عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
ترامب: الإيرانيون أخطأوا باختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا
ترامب: الإيرانيون أخطأوا باختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير مسرور باختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده على خامنئي، مضيفا: "لا أعراف إن هذا القرار سيستمر طويلا". 09.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب إن الإيرانيون أخطأوا باختيار المرشد الجديد، دون أن يكشف عن الخطوات الأمريكية المقبلة للتعامل مع هذه الأمر، حسب وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين.واستبعد ترامب إرسال قوات أمريكية إلى إيران في الوقت الحالي لحماية منشأة تخصيب اليورانيوم قرب أصفهان، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، رغم تقارير تحدثت عن مناقشات أمريكية إسرائيلية حول سيناريوهات عسكرية لتأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تملكه إيران.وانتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، يوم الأحد، مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده علي خامنئي، الذي اغتيل عقب غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، برز مجتبى خامنئي كمساعد غير رسمي لكنه مؤثر لوالده، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أحد أبرز المقربين منه و"الذراع اليمنى" داخل مكتب المرشد الأعلى. ورغم أنه لم يشغل مناصب حكومية رسمية، فإنه اكتسب سمعة كشخصية نافذة تعمل خلف الكواليس وتلعب "دورًا محوريًا في إدارة شؤون المكتب".ويُعرف عن المرشد الجديد تبنيه نهجًا متشددًا في السياسة الخارجية، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع الحرس الثوري. وخلال السنوات الأخيرة، سعى إلى تعزيز مكانته الدينية من خلال تقديم دروس فقهية في قُم، حيث بدأ يُشار إليه بشكل متزايد بلقب "آية الله"، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لدور قيادي محتمل في المستقبل.ويأتي ذلك بعد أن تولى هذا المنصب أولًا روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ثم علي خامنئي، الذي شغل المنصب منذ عام 1989 حتى اغتياله، قبل أن يختار مجلس الخبراء اليوم نجله مجتبى، خلفًا له وفق الآليات الدستورية المعتمدة في البلاد.وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
ترامب: الإيرانيون أخطأوا باختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير مسرور باختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده على خامنئي، مضيفا: "لا أعراف إن هذا القرار سيستمر طويلا".
وقال ترامب إن الإيرانيون أخطأوا باختيار المرشد الجديد، دون أن يكشف عن الخطوات الأمريكية المقبلة للتعامل مع هذه الأمر، حسب وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين.
واستبعد ترامب إرسال قوات أمريكية إلى إيران في الوقت الحالي لحماية منشأة تخصيب اليورانيوم قرب أصفهان، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، رغم تقارير تحدثت عن مناقشات أمريكية إسرائيلية حول سيناريوهات عسكرية لتأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تملكه إيران.
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
16:25 GMT
وانتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، يوم الأحد، مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده علي خامنئي، الذي اغتيل عقب غارة جوية أمريكية - إسرائيلية، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.
ولد مجتبى خامنئي، الابن الثاني لعلي خامنئي، في الثامن من سبتمبر/ أيلول عام 1969، في مدينة مشهد، ويعد من أكثر الشخصيات نفوذا في إيران رغم طابعه المتحفظ وقلة ظهوره العلني، داخل مكتب المرشد الأعلى الراحل ودوائر الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية في البلاد.
ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، برز مجتبى خامنئي كمساعد غير رسمي لكنه مؤثر لوالده، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أحد أبرز المقربين منه و"الذراع اليمنى" داخل مكتب المرشد الأعلى. ورغم أنه لم يشغل مناصب حكومية رسمية، فإنه اكتسب سمعة كشخصية نافذة تعمل خلف الكواليس وتلعب "دورًا محوريًا في إدارة شؤون المكتب".
ويُعرف عن المرشد الجديد تبنيه نهجًا متشددًا في السياسة الخارجية، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع الحرس الثوري. وخلال السنوات الأخيرة، سعى إلى تعزيز مكانته الدينية من خلال تقديم دروس فقهية في قُم، حيث بدأ يُشار إليه بشكل متزايد بلقب "آية الله"، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لدور قيادي محتمل في المستقبل.
ويأتي ذلك بعد أن تولى هذا المنصب أولًا روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ثم علي خامنئي، الذي شغل المنصب منذ عام 1989 حتى اغتياله، قبل أن يختار مجلس الخبراء اليوم نجله مجتبى، خلفًا له وفق الآليات الدستورية المعتمدة في البلاد.
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
من هو مجتبى خامنئي المرشد الجديد لإيران؟
أمس, 23:03 GMT
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.
وردت إيران بقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في دول المنطقة، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمثل دفاعا عن النفس وتستهدف المواقع التي انطلقت منها هجمات ضدها ولا تستهدف تلك الدول أو سيادتها.
كما تضمن الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية وهي الخطوة التي تسببت في إرباك خطوط إمداد النفط عالميا خاصة المرتبطة بالدول الخليجية.
