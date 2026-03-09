https://sarabic.ae/20260309/مصدر-روسيا-تعد-مشروع-قرار-لمجلس-الأمن-يدعو-لوقف-إطلاق-النار-بالشرق-الأوسط-1111253877.html
مصدر: روسيا تعد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
أعدت روسيا، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، حيث تدين الوثيقة الهجمات ضد...
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، تقول الوثيقة إن مجلس الأمن "يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لأنشطتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وخارجه؛ ويدين بأشد العبارات جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويدعو إلى حمايتهم، مؤكداً على التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
أعدت روسيا، مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، حيث تدين الوثيقة الهجمات ضد المدنيين وتدعو أطراف التصعيد إلى العودة للمفاوضات.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، تقول الوثيقة إن مجلس الأمن "يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لأنشطتها العسكرية والامتناع عن أي تصعيد إضافي في الشرق الأوسط وخارجه؛ ويدين بأشد العبارات جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويدعو إلى حمايتهم، مؤكداً على التزامات جميع الأطراف بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".
وأشارت الوثيقة إلى أن "أهمية ضمان أمن جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وخارجها"، داعية "جميع الأطراف المعنية على العودة إلى المفاوضات دون أي تأخير والاستفادة الكاملة من التدابير السياسية والدبلوماسية".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران
.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.