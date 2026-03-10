https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تضرر-قنصليتها-في-أصفهان-1111318486.html

الخارجية الروسية تعلق على تضرر قنصليتها في أصفهان

الخارجية الروسية تعلق على تضرر قنصليتها في أصفهان

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض ردها على الأضرار التي لحقت بالقنصلية الروسية العامة في أصفهان بإيران جراء الهجوم، أن عدد... 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T19:30+0000

2026-03-10T19:30+0000

2026-03-10T19:30+0000

روسيا

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقالت زاخاروفا في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "يستمر الصراع في الشرق الأوسط بالتصاعد، مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالح عدد متزايد من الدول وسكانها. ويتجلى ذلك، على وجه الخصوص، في تعرض البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في المنطقة للهجمات، والتي يتزايد عددها".وأضافت زاخاروفا، أنه "في الثامن من مارس/آذار، في مدينة أصفهان الإيرانية، تعرضت القنصلية العامة الروسية لأضرار جراء هجوم استهدف مبنى المحافظة المجاور الذي يحمل الاسم نفسه. وقد تحطمت نوافذ المبنى والشقق السكنية، ووقع عدد من الموظفين بفعل موجة الانفجار. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو خسائر بشرية خطيرة".وتابعت زاخاروفا: "نطالب جميع الأطراف باحترام حرمة المنشآت الدبلوماسية احتراماً تاماً، والامتناع عن المساس بسلامة أفرادها وحياتهم وصحتهم".وأصافت: "ندعو أطراف النزاع إلى إنهاء المواجهة العسكرية فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات".وجاء في بيان الوزارة الروسية أن الجانبين شددا على ضرورة التهدئة العاجلة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، والتي دخلت منذ أيام أسبوعها الثاني.وناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.

https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-استهداف-المصالح-الأمريكية-يأتي-في-إطار-الدفاع-عن-البلاد-1111317341.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, إيران