https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تضرر-قنصليتها-في-أصفهان-1111318486.html
الخارجية الروسية تعلق على تضرر قنصليتها في أصفهان
الخارجية الروسية تعلق على تضرر قنصليتها في أصفهان
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض ردها على الأضرار التي لحقت بالقنصلية الروسية العامة في أصفهان بإيران جراء الهجوم، أن عدد... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T19:30+0000
2026-03-10T19:30+0000
روسيا
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "يستمر الصراع في الشرق الأوسط بالتصاعد، مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالح عدد متزايد من الدول وسكانها. ويتجلى ذلك، على وجه الخصوص، في تعرض البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في المنطقة للهجمات، والتي يتزايد عددها".وأضافت زاخاروفا، أنه "في الثامن من مارس/آذار، في مدينة أصفهان الإيرانية، تعرضت القنصلية العامة الروسية لأضرار جراء هجوم استهدف مبنى المحافظة المجاور الذي يحمل الاسم نفسه. وقد تحطمت نوافذ المبنى والشقق السكنية، ووقع عدد من الموظفين بفعل موجة الانفجار. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو خسائر بشرية خطيرة".وتابعت زاخاروفا: "نطالب جميع الأطراف باحترام حرمة المنشآت الدبلوماسية احتراماً تاماً، والامتناع عن المساس بسلامة أفرادها وحياتهم وصحتهم".وأصافت: "ندعو أطراف النزاع إلى إنهاء المواجهة العسكرية فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات".وجاء في بيان الوزارة الروسية أن الجانبين شددا على ضرورة التهدئة العاجلة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، والتي دخلت منذ أيام أسبوعها الثاني.وناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.
https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-استهداف-المصالح-الأمريكية-يأتي-في-إطار-الدفاع-عن-البلاد-1111317341.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, إيران
روسيا, العالم, إيران

الخارجية الروسية تعلق على تضرر قنصليتها في أصفهان

19:30 GMT 10.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض ردها على الأضرار التي لحقت بالقنصلية الروسية العامة في أصفهان بإيران جراء الهجوم، أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المستهدفة بالهجمات على إيران آخذ في الازدياد.
وقالت زاخاروفا في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "يستمر الصراع في الشرق الأوسط بالتصاعد، مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالح عدد متزايد من الدول وسكانها. ويتجلى ذلك، على وجه الخصوص، في تعرض البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في المنطقة للهجمات، والتي يتزايد عددها".
وأضافت زاخاروفا، أنه "في الثامن من مارس/آذار، في مدينة أصفهان الإيرانية، تعرضت القنصلية العامة الروسية لأضرار جراء هجوم استهدف مبنى المحافظة المجاور الذي يحمل الاسم نفسه. وقد تحطمت نوافذ المبنى والشقق السكنية، ووقع عدد من الموظفين بفعل موجة الانفجار. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات أو خسائر بشرية خطيرة".
وأكدت زاخاروفا: "نعتبر الهجمات على البعثات الدبلوماسية والقنصلية انتهاكًا صارخًا لوثائق أساسية في القانون الدولي، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
عراقجي: استهداف المصالح الأمريكية يأتي في إطار الدفاع عن البلاد
19:11 GMT
وتابعت زاخاروفا: "نطالب جميع الأطراف باحترام حرمة المنشآت الدبلوماسية احتراماً تاماً، والامتناع عن المساس بسلامة أفرادها وحياتهم وصحتهم".
وأصافت: "ندعو أطراف النزاع إلى إنهاء المواجهة العسكرية فوراً والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء، ناقش الوزيران خلاله تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفقاً لما أفادت به وزارة الخارجية الروسية.

وجاء في بيان الوزارة الروسية أن الجانبين شددا على ضرورة التهدئة العاجلة في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، والتي دخلت منذ أيام أسبوعها الثاني.
وناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي، يوم أمس الأحد، الوضع المحيط بإيران، وأشارا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد العسكري.
