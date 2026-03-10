الخارجية القطرية: التفاؤل بالاعتذار الإيراني تراجع بعد تجدد الهجمات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260310/الخارجية-القطرية-التفاؤل-بالاعتذار-الإيراني-تراجع-بعد-تجدد-الهجمات-1111299101.html
الخارجية القطرية: التفاؤل بالاعتذار الإيراني تراجع بعد تجدد الهجمات
الخارجية القطرية: التفاؤل بالاعتذار الإيراني تراجع بعد تجدد الهجمات
سبوتنيك عربي
أكدت ‎وزارة الخارجية القطرية أنه "جرى اتصال وحيد بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيراني منذ اندلاع الحرب"، مشيرة إلى أن قنوات الاتصال لم تقطع، لكن... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T11:17+0000
2026-03-10T11:17+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن "الجانب القطري تفاءل بالاعتذار الذي قدمه الرئيس الإيراني، إلا أن هذا التفاؤل تراجع بعد الهجوم على الإمارات والبحرين وقطر"، مؤكداً أن قطر لم تكن طرفاً في الحرب وستواصل الدفاع عن بلدها ومواطنيها.وأضاف أن الهجمات الإيرانية تؤثر على اقتصاد قطر والعالم، وأن الأمن مستتب بفضل جهود القوات المسلحة التي نجحت في صد الاعتداءات، مشدداً على أن أي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المواطنين سيتم التعامل معه بالشكل المناسب.وأشار المتحدث إلى أن استهداف منشآت الطاقة يشكل خطراً ليس على المنطقة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي، وأن أي طرف يسهم في إنهاء الحرب مرحب به، والقادة يعملون جاهدين لخفض التصعيد ووقف الاعتداءات الإيرانية.وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جدد السبت الماضي، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، مؤكدا أنها غير مقبولة تحت أي مبرر.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بحثا خلاله تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسبل معالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية.وشدد وزير الخارجية القطري على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، والعودة إلى الحوار، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال الاتصال، إلى خفض التوتر واللجوء إلى المفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب مزيد من الاضطرابات في المنطقة.وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، السبت الماضي، التصدي لهجمة صاروخية استهدفت البلاد.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260307/وزير-خارجية-قطر-لا-يمكن-قبول-الهجمات-الإيرانية-على-أراضينا-تحت-أي-مبرر-أو-ذريعة-1111189615.html
https://sarabic.ae/20260307/وزير-الطاقة-القطري-يصدر-تحذيرا-من-تصاعد-الحرب-مع-إيران-1111181613.html
https://sarabic.ae/20260306/قطر-تعلن-عن-إجراءات-مهمة-للراغبين-في-السفر-إلى-مصر-1111158005.html
قطر
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ebbe7d7083edf8d2a4083512d6b73a21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية القطرية: التفاؤل بالاعتذار الإيراني تراجع بعد تجدد الهجمات

11:17 GMT 10.03.2026
© REUTERS Mohammed Salemتصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© REUTERS Mohammed Salem
تابعنا عبر
أكدت ‎وزارة الخارجية القطرية أنه "جرى اتصال وحيد بين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيراني منذ اندلاع الحرب"، مشيرة إلى أن قنوات الاتصال لم تقطع، لكن التركيز حاليًا ينصب على خفض التصعيد في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن "الجانب القطري تفاءل بالاعتذار الذي قدمه الرئيس الإيراني، إلا أن هذا التفاؤل تراجع بعد الهجوم على الإمارات والبحرين وقطر"، مؤكداً أن قطر لم تكن طرفاً في الحرب وستواصل الدفاع عن بلدها ومواطنيها.
وأضاف أن الهجمات الإيرانية تؤثر على اقتصاد قطر والعالم، وأن الأمن مستتب بفضل جهود القوات المسلحة التي نجحت في صد الاعتداءات، مشدداً على أن أي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المواطنين سيتم التعامل معه بالشكل المناسب.
تصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
وزير خارجية قطر: لا يمكن قبول الهجمات الإيرانية على أراضينا تحت أي مبرر أو ذريعة
7 مارس, 12:21 GMT
وأشار المتحدث إلى أن استهداف منشآت الطاقة يشكل خطراً ليس على المنطقة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي، وأن أي طرف يسهم في إنهاء الحرب مرحب به، والقادة يعملون جاهدين لخفض التصعيد ووقف الاعتداءات الإيرانية.
وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جدد السبت الماضي، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، مؤكدا أنها غير مقبولة تحت أي مبرر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بحثا خلاله تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسبل معالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية.
وشدد وزير الخارجية القطري على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، والعودة إلى الحوار، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.
ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
وزير الطاقة القطري يصدر تحذيرا من تصاعد الحرب مع إيران
7 مارس, 07:25 GMT
من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال الاتصال، إلى خفض التوتر واللجوء إلى المفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب مزيد من الاضطرابات في المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، السبت الماضي، التصدي لهجمة صاروخية استهدفت البلاد.

وقالت في بيان: "تعلن الوزارة عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
العاصمة القطرية الدوحة بعد سماع دوي انفجارات بها بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
قطر تعلن عن إجراءات مهمة للراغبين في السفر إلى مصر
6 مارس, 15:11 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала