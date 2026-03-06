قطر تعلن عن إجراءات مهمة للراغبين في السفر إلى مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/قطر-تعلن-عن-إجراءات-مهمة-للراغبين-في-السفر-إلى-مصر-1111158005.html
قطر تعلن عن إجراءات مهمة للراغبين في السفر إلى مصر
قطر تعلن عن إجراءات مهمة للراغبين في السفر إلى مصر
سبوتنيك عربي
أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمصريين الراغبين في السفر إلى مصر، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T15:11+0000
2026-03-06T15:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن
أخبار قطر اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110860232_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_de2c9c7e4a29186bd2490392e05143a7.jpg
ودعت السفارة المواطنين المصريين المقيمين في قطر إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك: https://www.embassyofegyptdoha.org/new-page-2 وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول طارئة إلى المملكة العربية السعودية عند الحاجة، بما يسهم في تنسيق الدعم اللازم مع الجهات المعنية، بحسب ما ذكرت جريدة "الشرق" القطرية. كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر أرقام الطوارئ التالية: رقم الواتساب: 0097433068375 رقم الطوارئ: 0097450252527 (في حالات الإصابة أو الوفاة لا قدر الله). وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260306/ترامب-لن-أقبل-بأي-نتيجة-للصراع-مع-إيران-سوى-استسلامها-1111155036.html
https://sarabic.ae/20260306/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-الموجة-الـ15-من-الهجمات-على-أهداف-عسكرية-في-إيران-1111153279.html
https://sarabic.ae/20260306/باحث-متخصص-في-الشأن-الإيراني-الحرب-لم-تحقق-أهدافها-السياسية-داخل-إيران---1111133972.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110860232_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_5b7c5728192439f3692dff0aa3c647d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم

قطر تعلن عن إجراءات مهمة للراغبين في السفر إلى مصر

15:11 GMT 06.03.2026
© REUTERS Mohammed Salemالعاصمة القطرية الدوحة بعد سماع دوي انفجارات بها بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران، 28 فبراير/ شباط 2026
العاصمة القطرية الدوحة بعد سماع دوي انفجارات بها بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© REUTERS Mohammed Salem
تابعنا عبر
أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمصريين الراغبين في السفر إلى مصر، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
ودعت السفارة المواطنين المصريين المقيمين في قطر إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك: https://www.embassyofegyptdoha.org/new-page-2 وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول طارئة إلى المملكة العربية السعودية عند الحاجة، بما يسهم في تنسيق الدعم اللازم مع الجهات المعنية، بحسب ما ذكرت جريدة "الشرق" القطرية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
ترامب: لن أقبل بأي نتيجة للصراع مع إيران سوى استسلامها
14:14 GMT
وفيما يتعلق بالمقيمين العاملين في دولة قطر ممن يحملون إقامات سارية، شددت السفارة على ضرورة استيفاء جميع الترتيبات الرسمية مع جهات العمل قبل المغادرة، تفاديًا لأي تداعيات قانونية أو مالية محتملة.
كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر أرقام الطوارئ التالية: رقم الواتساب: 0097433068375 رقم الطوارئ: 0097450252527 (في حالات الإصابة أو الوفاة لا قدر الله).
مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
الجيش الإسرائيلي يبدأ الموجة الـ15 من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران
13:42 GMT
وأكدت السفارة أن سلامة المواطنين المصريين تمثل أولوية قصوى لديها، مشددة على أنها تعمل بشكل متواصل لتذليل أي صعوبات قد تواجههم في حال الحاجة إلى المغادرة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
باحث متخصص في الشأن الإيراني: الحرب لم تحقق أهدافها السياسية داخل إيران
09:32 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала