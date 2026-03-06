https://sarabic.ae/20260306/قطر-تعلن-عن-إجراءات-مهمة-للراغبين-في-السفر-إلى-مصر-1111158005.html

قطر تعلن عن إجراءات مهمة للراغبين في السفر إلى مصر

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمصريين الراغبين في السفر إلى مصر، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

ودعت السفارة المواطنين المصريين المقيمين في قطر إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك: https://www.embassyofegyptdoha.org/new-page-2 وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول طارئة إلى المملكة العربية السعودية عند الحاجة، بما يسهم في تنسيق الدعم اللازم مع الجهات المعنية، بحسب ما ذكرت جريدة "الشرق" القطرية. كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات عبر أرقام الطوارئ التالية: رقم الواتساب: 0097433068375 رقم الطوارئ: 0097450252527 (في حالات الإصابة أو الوفاة لا قدر الله). وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

