الداخلية البحرينية: مقتل شخص وإصابة آخرين في استهداف إيراني لمبنى سكني في المنامة
أفادت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء استهداف إيراني لمبنى سكني في العاصمة البحرينية المنامة. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الوزارة في بيان لها: "بحسب التقارير الأولية، قُتل شخص وأصيب آخرون بجروح جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيًا بالعاصمة المنامة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
الأخبار
