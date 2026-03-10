عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ10 من الحرب على إيران.. مجتبى خامنئي مرشدا وتصعيد خطير في لبنان.. صور وفيديو
الداخلية البحرينية: مقتل شخص وإصابة آخرين في استهداف إيراني لمبنى سكني في المنامة
وقالت الوزارة في بيان لها: "بحسب التقارير الأولية، قُتل شخص وأصيب آخرون بجروح جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيًا بالعاصمة المنامة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
الداخلية البحرينية: مقتل شخص وإصابة آخرين في استهداف إيراني لمبنى سكني في المنامة

00:43 GMT 10.03.2026
© REUTERS Stringerتصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أفادت ‏وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء استهداف إيراني لمبنى سكني في العاصمة البحرينية المنامة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بحسب التقارير الأولية، قُتل شخص وأصيب آخرون بجروح جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيًا بالعاصمة المنامة".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الهجوم قُتل المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يوماً.
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
الحرس الثوري الإيراني يحدد شروط الحصول على صلاحية المرور عبر مضيق هرمز
أمس, 23:45 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكاً صارخاً لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأميركي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
