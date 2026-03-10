الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 8 صواريخ و26 مسيرة إيرانية - وزارة الدفاع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:45 GMT
5 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
17:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:39 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: حرائق المشتقات النفطية تشكل تأثيرا سلبيا كبيرا على البيئة
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط أصبح عبئا على شعوبها
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 8 صواريخ و26 مسيرة إيرانية - وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 8 صواريخ و26 مسيرة إيرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن"أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اعترضت 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة، كما سقط صاروخ آخر في... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T13:30+0000
2026-03-10T13:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100510609_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_8722162b8f7d024731ee85b3b782d2b6.jpg
وجاء في البيان: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اليوم 9 صواريخ باليستية، تم تدمير 8 منها، وسقط صاروخ واحد في البحر، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 35 طائرة مسيرة، تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل اليابسة الإماراتية".وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنه "تم رصد اليوم 16 صاروخًا باليستيًا تم تدمير 15 منها، فيما سقط صاروخ في البحر، كما تم رصد 121 طائرة مسيّرة، اعترضت الدفاعات الجوية 119 منها، وسقطت اثنتان داخل الأراضي الإماراتية".وأشار البيان إلى أن الهجمات أسفرت عن 3 حالات وفاة من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية، و112 إصابة بسيطة لمواطنين من جنسيات مختلفة.الدفاع الإماراتية: أنظمة دفاعنا الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 8 صواريخ و26 مسيرة إيرانية - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن"أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اعترضت 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة، كما سقط صاروخ آخر في البحر، وسقطت 9 طائرات مسيرة داخل اليابسة الإماراتية".
وجاء في البيان: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اليوم 9 صواريخ باليستية، تم تدمير 8 منها، وسقط صاروخ واحد في البحر، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 35 طائرة مسيرة، تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل اليابسة الإماراتية".
الإمارات: نحن في حالة دفاع لمواجهة الاعتداء الإيراني غير المبرر
8 مارس, 13:53 GMT
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق، أن "منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 15 صاروخًا باليستيًا و119 طائرة مسيّرة خلال تصعيد الهجمات الإيرانية اليوم السبت، بينما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر ومسيرتان داخل الأراضي الإماراتية".
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنه "تم رصد اليوم 16 صاروخًا باليستيًا تم تدمير 15 منها، فيما سقط صاروخ في البحر، كما تم رصد 121 طائرة مسيّرة، اعترضت الدفاعات الجوية 119 منها، وسقطت اثنتان داخل الأراضي الإماراتية".
وأضاف البيان أن "الإمارات رصدت منذ بدء التصعيد الإيراني 221 صاروخًا باليستيًا تم تدمير 205 منها، وسقط 14 صاروخًا في البحر، واثنان على الأراضي الإماراتية، كما تم رصد 1305 طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراض 1229 منها، وسقطت 76 داخل الدولة، إضافة إلى تدمير 8 صواريخ جوالة".
وأشار البيان إلى أن الهجمات أسفرت عن 3 حالات وفاة من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية، و112 إصابة بسيطة لمواطنين من جنسيات مختلفة.
الدفاع الإماراتية: أنظمة دفاعنا الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
