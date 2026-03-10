https://sarabic.ae/20260310/الدفاعات-الجوية-الإماراتية-تعترض-8-صواريخ-و26-مسيرة-إيرانية---وزارة-الدفاع-1111304744.html
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض 8 صواريخ و26 مسيرة إيرانية - وزارة الدفاع
وجاء في البيان: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اليوم 9 صواريخ باليستية، تم تدمير 8 منها، وسقط صاروخ واحد في البحر، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 35 طائرة مسيرة، تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل اليابسة الإماراتية".وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنه "تم رصد اليوم 16 صاروخًا باليستيًا تم تدمير 15 منها، فيما سقط صاروخ في البحر، كما تم رصد 121 طائرة مسيّرة، اعترضت الدفاعات الجوية 119 منها، وسقطت اثنتان داخل الأراضي الإماراتية".وأشار البيان إلى أن الهجمات أسفرت عن 3 حالات وفاة من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية، و112 إصابة بسيطة لمواطنين من جنسيات مختلفة.الدفاع الإماراتية: أنظمة دفاعنا الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن"أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اعترضت 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة، كما سقط صاروخ آخر في البحر، وسقطت 9 طائرات مسيرة داخل اليابسة الإماراتية".
وجاء في البيان: "رصدت أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية اليوم 9 صواريخ باليستية، تم تدمير 8 منها، وسقط صاروخ واحد في البحر، بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 35 طائرة مسيرة، تم اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 طائرات مسيرة داخل اليابسة الإماراتية".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق، أن "منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 15 صاروخًا باليستيًا و119 طائرة مسيّرة خلال تصعيد الهجمات الإيرانية اليوم السبت، بينما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر ومسيرتان داخل الأراضي الإماراتية".
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنه "تم رصد اليوم 16 صاروخًا باليستيًا تم تدمير 15 منها، فيما سقط صاروخ في البحر، كما تم رصد 121 طائرة مسيّرة، اعترضت الدفاعات الجوية 119 منها، وسقطت اثنتان داخل الأراضي الإماراتية".
وأضاف البيان أن "الإمارات رصدت منذ بدء التصعيد الإيراني 221 صاروخًا باليستيًا تم تدمير 205 منها، وسقط 14 صاروخًا في البحر، واثنان على الأراضي الإماراتية، كما تم رصد 1305 طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراض 1229 منها، وسقطت 76 داخل الدولة، إضافة إلى تدمير 8 صواريخ جوالة".
وأشار البيان إلى أن الهجمات أسفرت عن 3 حالات وفاة من جنسيات باكستانية ونيبالية وبنغلادشية، و112 إصابة بسيطة لمواطنين من جنسيات مختلفة.