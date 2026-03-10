عربي
الدفاع الإماراتية: أنظمة دفاعنا الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة انطلقت من إيران، كما تم إرسال... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T12:16+0000
2026-03-10T12:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104572/76/1045727621_0:105:3089:1843_1920x0_80_0_0_6cbbcc9ee63a1d5e515a6c5a96a9eba6.jpg
وجاء في البيان: "تتصدى أنظمة الدفاع الجوي حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة انطلقت من إيران. والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لصواريخ باليستية، بالإضافة إلى قيام طائرات مقاتلة بالتصدي لهجمات طائرات مسيرة وصواريخ كروز".وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أفادت في وقت سابق، أنها "في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر".وتابعت: "تشدد دولة الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استنادًا إلى حقها في الدفاع عن النفس، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".الخارجية القطرية: التفاؤل بالاعتذار الإيراني تراجع بعد تجدد الهجماتالجيش الإيراني يعلن استهداف إسرائيل وقواعد أمريكية في الكويت
الدفاع الإماراتية: أنظمة دفاعنا الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

12:16 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 12:17 GMT 10.03.2026)
أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية، تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة انطلقت من إيران، كما تم إرسال طائرات مقاتلة للتصدي للأهداف المعادية".
وجاء في البيان: "تتصدى أنظمة الدفاع الجوي حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة انطلقت من إيران. والأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لصواريخ باليستية، بالإضافة إلى قيام طائرات مقاتلة بالتصدي لهجمات طائرات مسيرة وصواريخ كروز".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أفادت في وقت سابق، أنها "في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر".

وأوضحت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "هذا الاعتداء شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وهو ما يمثّل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقراره.

وتابعت: "تشدد دولة الإمارات على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استنادًا إلى حقها في الدفاع عن النفس، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
الخارجية القطرية: التفاؤل بالاعتذار الإيراني تراجع بعد تجدد الهجمات
الجيش الإيراني يعلن استهداف إسرائيل وقواعد أمريكية في الكويت
