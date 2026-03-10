https://sarabic.ae/20260310/المجر-تحظر-تصدير-النفط-والبنزين-والديزل-على-خلفية-ارتفاع-الأسعار-في-أوروبا-1111294072.html
المجر تحظر تصدير النفط والبنزين والديزل على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا
المجر تحظر تصدير النفط والبنزين والديزل على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الاقتصاد المجري مارتون ناجي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده حظرت تصدير النفط والبنزين والديزل، على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا، جراء التوترات في الشرق الأوسط.
وأعلن ناجي عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "تحظر الحكومة تصدير النفط الخام والبنزين عيار 95 والديزل، وتتخذ أشد الإجراءات صرامةً ضد التجاوزات التجارية".وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه وجّه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوة لإعادة النظر في قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.ويوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".المجر تطالب الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي
https://sarabic.ae/20260306/أوربان-إغلاق-أوكرانيا-خط-النفط-دروجبا-عمل-من-أعمال-قطاع-الطرق-1111130397.html


وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه وجّه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوة لإعادة النظر في قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
وقال أوربان، أمس الاثنين في رسالة مصوّرة نشرها عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "يجب في عموم أوروبا، إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وتعليقها. وقد بادرتُ إلى ذلك في رسالة وجّهتها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".
ويوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".