عربي
بوتين: نظام كييف يسيطر حاليا على 15-17% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
بوتين: نظام كييف يسيطر حاليا على 15-17% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن "نحو 15-17% فقط من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تقع حالياً تحت سيطرة نظام كييف، وفقاً للتقارير... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T12:54+0000
2026-03-10T13:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين: "منذ فترة وجيزة، حسبنا أن نحو 25% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية كانت تحت سيطرة سلطات كييف، كان ذلك قبل 6 أشهر فقط، الآن، حسب تقديراتكم، كم تبلغ المساحة التي يسيطر عليها نظام كييف؟".وردّ الرئيس بوتين على بوشيلين، قائلا: "هذا ما يتم إبلاغي به أيضا، ما بين 15 إلى 17".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، في بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للطاقة، التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري والمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".الكرملين: روسيا تقدر جهود الوساطة الأمريكية في التسوية الأوكرانية
بوتين: نظام كييف يسيطر حاليا على 15-17% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية

12:54 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 13:00 GMT 10.03.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن "نحو 15-17% فقط من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تقع حالياً تحت سيطرة نظام كييف، وفقاً للتقارير الواردة".
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين: "منذ فترة وجيزة، حسبنا أن نحو 25% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية كانت تحت سيطرة سلطات كييف، كان ذلك قبل 6 أشهر فقط، الآن، حسب تقديراتكم، كم تبلغ المساحة التي يسيطر عليها نظام كييف؟".

وأجاب بوشيلين، قائلا: "نحو 17% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تقع في الوقت الحالي تحت سيطرة نظام كييف".

وردّ الرئيس بوتين على بوشيلين، قائلا: "هذا ما يتم إبلاغي به أيضا، ما بين 15 إلى 17".
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
أمس, 09:09 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، في بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحريدر قرية غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للطاقة، التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري والمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
الكرملين: روسيا تقدر جهود الوساطة الأمريكية في التسوية الأوكرانية
