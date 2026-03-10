https://sarabic.ae/20260310/بوتين-نظام-كييف-يسيطر-حاليا-على-15-17-من-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1111303634.html
بوتين: نظام كييف يسيطر حاليا على 15-17% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
بوتين: نظام كييف يسيطر حاليا على 15-17% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن "نحو 15-17% فقط من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تقع حالياً تحت سيطرة نظام كييف، وفقاً للتقارير... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T12:54+0000
2026-03-10T12:54+0000
2026-03-10T13:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109272877_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_ea70e1e1d76f341d0637f3f160f3adf4.jpg
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين: "منذ فترة وجيزة، حسبنا أن نحو 25% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية كانت تحت سيطرة سلطات كييف، كان ذلك قبل 6 أشهر فقط، الآن، حسب تقديراتكم، كم تبلغ المساحة التي يسيطر عليها نظام كييف؟".وردّ الرئيس بوتين على بوشيلين، قائلا: "هذا ما يتم إبلاغي به أيضا، ما بين 15 إلى 17".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، في بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للطاقة، التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري والمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".الكرملين: روسيا تقدر جهود الوساطة الأمريكية في التسوية الأوكرانية
https://sarabic.ae/20260309/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-غولوبوفكا-في-جمهورية-دونيتسك--الدفاع-الروسية-1111259810.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109272877_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b4b0ef47846946bfe7687972545d0dce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
بوتين: نظام كييف يسيطر حاليا على 15-17% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية
12:54 GMT 10.03.2026 (تم التحديث: 13:00 GMT 10.03.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن "نحو 15-17% فقط من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تقع حالياً تحت سيطرة نظام كييف، وفقاً للتقارير الواردة".
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين: "منذ فترة وجيزة، حسبنا أن نحو 25% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية كانت تحت سيطرة سلطات كييف، كان ذلك قبل 6 أشهر فقط، الآن، حسب تقديراتكم، كم تبلغ المساحة التي يسيطر عليها نظام كييف؟".
وأجاب بوشيلين، قائلا: "نحو 17% من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تقع في الوقت الحالي تحت سيطرة نظام كييف".
وردّ الرئيس بوتين على بوشيلين، قائلا: "هذا ما يتم إبلاغي به أيضا، ما بين 15 إلى 17".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، في بيان لها، أن "القوات الروسية حررت بلدة غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في البيان: "نتيجة للأعمال النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحريدر قرية غولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت البنية التحتية للطاقة، التي تدعم أنشطة المجمع الصناعي العسكري والمؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".