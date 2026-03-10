https://sarabic.ae/20260310/تصويت-برأيك-لماذا-تصمت-الجنائية-الدولية-أمام-استهداف-المدارس-الإيرانية؟--1111295215.html
تصويت... برأيك لماذا تصمت الجنائية الدولية أمام استهداف المدارس الإيرانية؟
في حضرة العدالة الدولية المغيّبة، تعود المحكمة الجنائية الدولية إلى واجهة الجدل، كلما طُرحت أسئلة عن العدالة والازدواجية في تطبيق القانون الدولي، فبينما يفترض... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
المحكمة الجنائية الدولية
إيران
العدالة
ازدواجية المعايير
استطلاعات الرأي
صمت يعيد طرح اتهامات قديمة تلاحق المحكمة منذ تأسيسها: هل العدالة الدولية انتقائية؟. كثير من المنتقدين يرون أن قرارات المحكمة غالبًا تلاحق دولًا ضعيفة، أو أطرافًا لا تملك نفوذًا سياسيًا دوليًا، بينما تتباطأ أو تغيب عندما يتعلق الأمر بملفات أكثر حساسية سياسيًا، عندما يتحول غياب التحقيق أو الموقف إلى رسالة سلبية عن معايير العدالة.بين الاتهام بعدم الحياد، أو العجز المؤسسي، أو الفشل في تطبيق القانون، يبقى السؤال المطروح: هل المشكلة في إرادة المحكمة نفسها، أم في النظام الدولي الذي يقيّد حركتها، ويجعلها مطيّة بيد دول بعينها.برأيك لماذا تصمت الجنائية الدولية أمام استهداف المدارس الإيرانية؟
إيران
المحكمة الجنائية الدولية, إيران, العدالة, ازدواجية المعايير, استطلاعات الرأي, опросы
في حضرة العدالة الدولية المغيّبة، تعود المحكمة الجنائية الدولية إلى واجهة الجدل، كلما طُرحت أسئلة عن العدالة والازدواجية في تطبيق القانون الدولي، فبينما يفترض أن تكون هذه المحكمة أعلى مرجعية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة، يبدو صمتها أمام استهداف المدارس الإيرانية مثيرًا للتساؤل، أمام رأي عام ينتظر موقفًا واضحًا، لا صمتًا مريبًا.
صمت يعيد طرح اتهامات قديمة تلاحق المحكمة منذ تأسيسها: هل العدالة الدولية انتقائية؟. كثير من المنتقدين يرون أن قرارات المحكمة غالبًا تلاحق دولًا ضعيفة، أو أطرافًا لا تملك نفوذًا سياسيًا دوليًا، بينما تتباطأ أو تغيب عندما يتعلق الأمر بملفات أكثر حساسية سياسيًا، عندما يتحول غياب التحقيق أو الموقف إلى رسالة سلبية عن معايير العدالة.
في المقلب الاَخر، يشير بعض المدافعين عن المحكمة إلى تعقيدات قانونية وسياسية تحدّ من قدرتها على التحرك السريع، مثل الولاية القضائية أو الحاجة إلى إحالات دولية. لكن هذه المبررات، برأي منتقديها، لا تكفي عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين والأطفال، التي يفترض أن تكون في صلب اختصاص العدالة الدولية.
بين الاتهام بعدم الحياد، أو العجز المؤسسي، أو الفشل في تطبيق القانون، يبقى السؤال المطروح: هل المشكلة في إرادة المحكمة نفسها، أم في النظام الدولي الذي يقيّد حركتها، ويجعلها مطيّة بيد دول بعينها.
برأيك لماذا تصمت الجنائية الدولية أمام استهداف المدارس الإيرانية؟