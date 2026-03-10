https://sarabic.ae/20260310/عراقجي-يشكر-واشنطن-على-اعترافها-باستخدام-أراضي-الجيران-ضد-الشعب-الإيراني-1111285813.html

عراقجي يشكر واشنطن على اعترافها باستخدام "أراضي الجيران" ضد الشعب الإيراني

وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الشكر للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إثر اعترافها بـ"استخدام أراضي الدول المجاورة لضرب إيران"، وفق تعبيره. 10.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "أشكر القيادة المركزية للجيش الأمريكي، على اعترافها باستخدام أراضي جيراننا لنشر منظومات" هيمارس" وإطلاق صواريخ قصيرة المدى ضد شعبنا، ويبدو أن الهجوم على محطة تحلية المياه في قشم، تم أيضًا باستخدام هذه المنظومات".وأضاف الوزير الإيراني: "لا يحق لأحد الاعتراض إذا دمرت صواريخنا القوية هذه المنظومات أينما وُجدت ردًا على ذلك".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في 28 فبراير/ شباط الماضي، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وبررت واشنطن وتل أبيب شنّ الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة بإيران.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي، يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.الحرس الثوري الإيراني يحدد شروط الحصول على صلاحية المرور عبر مضيق هرمز

